На Закарпатті судитимуть організаторів переправлення військовозобов’язаних: викрито 17 учасників. ФОТОрепортаж

Прокуратура передала до суду справи щодо 17 осіб, які намагалися незаконно переправити понад 18 чоловіків призовного віку через кордон. За послуги вони хотіли отримати понад 73 тис. доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Закарпатська обласна прокуратура.

Упродовж поточного тижня прокурорами Закарпаття скеровано до суду обвинувальні акти стосовно 17 осіб, які намагалися незаконно організувати та переправити через державний кордон військовозобов’язаних. Загальна сума неправомірних вигод, на які розраховували зловмисники, перевищує 73 тисячі доларів США. Завдяки своєчасним діям правоохоронців вдалося не допустити втечі понад 18 чоловіків мобілізаційного віку.

Так, на Ужгородщині судитимуть 42-річного місцевого мешканця та 62-річного жителя Житомирщини, які намагалися організувати незаконний перетин кордону для двох чоловіків призовного віку за 7,6 тисячі доларів США. Вони підвезли громадян до околиці міста Ужгорода, звідки ті мали рухатися у бік Словаччини, проте за 700 метрів від кордону обох затримали прикордонники.

Завершено розслідування стосовно четвертого спільника у схемі, яку налагодили двоє працівників залізниці на Ужгородщині. Цей чоловік із березня 2025 року перебував у розшуку, проте був викритий правоохоронцями. Слідством встановлено, що співробітники залізниці — батько, який працював провідником і в особистому купе доставляв ухилянтів до Закарпаття, та його син разом із іншими спільниками — перевозили чоловіків ближче до кордону та надавали консультації й координати для його перетину. Загалом вони отримували по 9 тисяч доларів за кожного втікача. Обвинувальні акти щодо усіх чотирьох причетних до цієї схеми вже передані до суду.

На Рахівщині завершено розслідування стосовно двох закарпатців, які організували переміщення чотирьох громадян України — жителів Івано-Франківської та Київської областей віком від 30 до 51 року — з метою їх подальшого незаконного перетину державного кордону з Румунією. За надання таких послуг вони мали отримати від 2 до 8 тисяч доларів США. Чоловіків затримали в гірському урочищі села Богдан Рахівського району.

