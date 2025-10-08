Вибух стався у квартирі багатоповерхівки у Києві: є загиблий та поранений. ФОТО (оновлено)
Правоохоронці працюють на місці вибуху, який стався 8 жовтня у Святошинському районі Києва. Є загиблий та поранений.
Про це повідомила поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.
Повідомлення про подію надійшло до правоохоронців сьогодні близько 18:30.
За попередньою інформацією, в одній з квартир багатоповерхівки стався вибух, внаслідок якого одна особа загинула та ще одна постраждала.
На місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного главку, вибухотехніки та інші профільні служби. Всі обставини події зʼясовуються.
ОНОВЛЕНО 22:20
За даними столичної поліції, внаслідок вибуху загинув 41-річний чоловік, ще один — 65-річний власник оселі — дістав поранення.
Попередньо, вибух стався через детонацію невідомого вибухового пристрою.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за двома статтями Кримінального Кодексу - ч. 1 ст. 115 - умисне вбивство та ч. 1 ст. 263 - незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами.
На місці продовжують працювати слідчі, криміналісти та фахівці вибухотехнічної служби.
