РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8711 посетитель онлайн
Новости Фото Взрыв в Киеве
2 211 3

Взрыв произошел в квартире многоэтажки в Киеве: есть погибший и раненый. ФОТО (обновлено)

В Киеве произошел взрыв в квартире 8 октября

Правоохранители работают на месте взрыва, который произошел 8 октября в Святошинском районе Киева. Есть погибший и раненый.

Об этом сообщила полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщение о происшествии поступило в правоохранительные органы сегодня около 18:30.

По предварительной информации, в одной из квартир многоэтажки произошел взрыв, в результате которого один человек погиб и еще один пострадал.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения и столичного главка, взрывотехники и другие профильные службы. Все обстоятельства происшествия выясняются.

ОБНОВЛЕНО 22:20

По данным столичной полиции, в результате взрыва погиб 41-летний мужчина, еще один - 65-летний владелец дома - получил ранения.

Предварительно, взрыв произошел из-за детонации неизвестного взрывного устройства.

По данному факту возбуждено уголовное производство по двум статьям Уголовного Кодекса – ч. 1 ст. 115 – умышленное убийство и ч. 1 ст. 263 – незаконное обращение с оружием и боевыми припасами.

На месте продолжают работу следователи, криминалисты и специалисты взрывотехнической службы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спасатели ликвидировали пожар, который привел к взрыву технической емкости в Деснянском районе Киева. ФОТО

Автор: 

взрыв (6927) Киев (26201) Нацполиция (16814)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
газ
показать весь комментарий
08.10.2025 19:08 Ответить
чо одразу газ? Шо хочеш може бути. В часи другого Майдану співробітник з Харкова розказував - сусід вибухівку в сараї варив "штоб прібіть етіх майданутих". Але шось пішло не так і відправився разом з сараєм на Місяць.
показать весь комментарий
08.10.2025 19:21 Ответить
Хтось гороху об'ївся.
показать весь комментарий
08.10.2025 19:30 Ответить
 
 