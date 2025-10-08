Взрыв произошел в квартире многоэтажки в Киеве: есть погибший и раненый. ФОТО (обновлено)

Правоохранители работают на месте взрыва, который произошел 8 октября в Святошинском районе Киева. Есть погибший и раненый.

Об этом сообщила полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщение о происшествии поступило в правоохранительные органы сегодня около 18:30.

По предварительной информации, в одной из квартир многоэтажки произошел взрыв, в результате которого один человек погиб и еще один пострадал.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения и столичного главка, взрывотехники и другие профильные службы. Все обстоятельства происшествия выясняются.

ОБНОВЛЕНО 22:20

По данным столичной полиции, в результате взрыва погиб 41-летний мужчина, еще один - 65-летний владелец дома - получил ранения.

Предварительно, взрыв произошел из-за детонации неизвестного взрывного устройства.

По данному факту возбуждено уголовное производство по двум статьям Уголовного Кодекса – ч. 1 ст. 115 – умышленное убийство и ч. 1 ст. 263 – незаконное обращение с оружием и боевыми припасами.

На месте продолжают работу следователи, криминалисты и специалисты взрывотехнической службы.

