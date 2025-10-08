Взрыв произошел в квартире многоэтажки в Киеве: есть погибший и раненый. ФОТО (обновлено)
Правоохранители работают на месте взрыва, который произошел 8 октября в Святошинском районе Киева. Есть погибший и раненый.
Об этом сообщила полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.
Сообщение о происшествии поступило в правоохранительные органы сегодня около 18:30.
По предварительной информации, в одной из квартир многоэтажки произошел взрыв, в результате которого один человек погиб и еще один пострадал.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения и столичного главка, взрывотехники и другие профильные службы. Все обстоятельства происшествия выясняются.
ОБНОВЛЕНО 22:20
По данным столичной полиции, в результате взрыва погиб 41-летний мужчина, еще один - 65-летний владелец дома - получил ранения.
Предварительно, взрыв произошел из-за детонации неизвестного взрывного устройства.
По данному факту возбуждено уголовное производство по двум статьям Уголовного Кодекса – ч. 1 ст. 115 – умышленное убийство и ч. 1 ст. 263 – незаконное обращение с оружием и боевыми припасами.
На месте продолжают работу следователи, криминалисты и специалисты взрывотехнической службы.
