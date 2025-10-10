УКР
1 282 21

Російські регіони скорочують виплати за підписання контракту з армією: Татарстан урізав у 7 разів, - ЦПД

У Татарстані різко скоротили виплати військовим

У російському Татарстані різко зменшили розмір одноразових виплат для новобранців, які підписують контракт на військову службу. Якщо раніше військовим обіцяли до 2,7 мільйона рублів (приблизно 32 тисячі доларів США), то тепер — лише 400 тисяч рублів (близько 4,8 тисячі доларів).

На сайті місцевого військкомату вже опубліковано оновлені дані, хоча офіційних пояснень від регіональної влади немає, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.

Скорочення виплат свідчить про виснаження фінансових ресурсів російських регіонів. Через зростання витрат на війну бюджети не здатні утримувати попередній рівень матеріальних "заохочень" для військових, тим більше що дотації з федерального центру також скорочуються.

Аналітики відзначають, що Кремль продовжує війну, не зважаючи на її руйнівний вплив на економіку. Внаслідок цього регіональна влада переходить від фінансових стимулів до примусових методів комплектування армії — через адміністративний тиск, мобілізаційні рознарядки та покарання за відмову.

Таким чином, замість обіцяних "високих підйомних" росіяни дедалі частіше отримують лише повістки до військкоматів.

+6
якщо хтось сподівається, що це когось зупинить, то марно..., якщо баран забажав бути зарізаним, його нічого не зупинить...
10.10.2025 10:47 Відповісти
+3
а підари лізуть та лізуть!
дрони ракети балістика, майже кожного дня.
київ без світла та води.
це, я так розумію, від виснаження фінансових ресурсів російських регіонів?
яку ще маячню згенерую цпд?
чи це, щоб перекрити черговий пройб зеленої наволочі?
10.10.2025 10:48 Відповісти
+1
Скорочення виплат каже проте що штат повний і набирати поки не треба багато.
10.10.2025 10:55 Відповісти
якщо хтось сподівається, що це когось зупинить, то марно..., якщо баран забажав бути зарізаним, його нічого не зупинить...
10.10.2025 10:47 Відповісти
а підари лізуть та лізуть!
дрони ракети балістика, майже кожного дня.
київ без світла та води.
це, я так розумію, від виснаження фінансових ресурсів російських регіонів?
яку ще маячню згенерую цпд?
чи це, щоб перекрити черговий пройб зеленої наволочі?
10.10.2025 10:48 Відповісти
Так йди воювати, покажи приклад. Тільки не скигли
10.10.2025 11:16 Відповісти
утирок!
за себе відповідай, а не роздавай тут накази!
бо заїбали оці надиванники рішали кому воювати а кому ні.
10.10.2025 11:20 Відповісти
400 000 для "глубінки" це як 4 лями для "москвіча"
10.10.2025 10:51 Відповісти
Не зовсім так, в Татарстані один з найвищих рівнів життя на расії.
10.10.2025 10:59 Відповісти
я із Вами погоджуюся, але я трохи хотів ототожнити всі регіони рашки і назвав "глубінка"
10.10.2025 11:05 Відповісти
"глубінка" на расії починаєтьтя за третім транспортним кільцем маскви.
10.10.2025 11:30 Відповісти
Скорочення виплат каже проте що штат повний і набирати поки не треба багато.
10.10.2025 10:55 Відповісти
И тут зраду нашел )))
10.10.2025 10:57 Відповісти
Прапор України на півня двоголового поміняй
10.10.2025 11:14 Відповісти
Тепер "мʼясо" їде з Куби, там воно дешеве.
10.10.2025 10:58 Відповісти
то, для кубинців східно європейські зими саме те!
10.10.2025 11:21 Відповісти
Думаю, що кацапам можна взагалі не платить. Сказать, що ,, расєя будет вєлікой'' і вони підуть за ідею.
10.10.2025 11:01 Відповісти
Де ти бачив ідейного кацапам. Він може бути ідейним коли не гине. А так вся ідея залежить від грошей
10.10.2025 11:11 Відповісти
ти ж тут строчиш.
за ідею, чи за гроші?
10.10.2025 11:24 Відповісти
нехай згорять у пеклі і кубинці і всі раби різних національностей Московщини, які вбивають, чи допомагають вбивати українців, і, звісно, раби-татари Поволжжя.
10.10.2025 11:07 Відповісти
Місцеве населення зажадало проводити розрахунки у баранах. За одного двоногого барана того, що пішов на війну, родині п'ять чотириногих.
10.10.2025 11:09 Відповісти
Кубинців купляють, вони дешевші
10.10.2025 11:17 Відповісти
І все одно більше ніж швиряють кварталівсько ригоанальні мародери воїнам
10.10.2025 11:19 Відповісти
 
 