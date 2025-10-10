Російські регіони скорочують виплати за підписання контракту з армією: Татарстан урізав у 7 разів, - ЦПД
У російському Татарстані різко зменшили розмір одноразових виплат для новобранців, які підписують контракт на військову службу. Якщо раніше військовим обіцяли до 2,7 мільйона рублів (приблизно 32 тисячі доларів США), то тепер — лише 400 тисяч рублів (близько 4,8 тисячі доларів).
На сайті місцевого військкомату вже опубліковано оновлені дані, хоча офіційних пояснень від регіональної влади немає, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.
Скорочення виплат свідчить про виснаження фінансових ресурсів російських регіонів. Через зростання витрат на війну бюджети не здатні утримувати попередній рівень матеріальних "заохочень" для військових, тим більше що дотації з федерального центру також скорочуються.
Аналітики відзначають, що Кремль продовжує війну, не зважаючи на її руйнівний вплив на економіку. Внаслідок цього регіональна влада переходить від фінансових стимулів до примусових методів комплектування армії — через адміністративний тиск, мобілізаційні рознарядки та покарання за відмову.
Таким чином, замість обіцяних "високих підйомних" росіяни дедалі частіше отримують лише повістки до військкоматів.
дрони ракети балістика, майже кожного дня.
київ без світла та води.
це, я так розумію, від виснаження фінансових ресурсів російських регіонів?
яку ще маячню згенерую цпд?
чи це, щоб перекрити черговий пройб зеленої наволочі?
за себе відповідай, а не роздавай тут накази!
бо заїбали оці надиванники рішали кому воювати а кому ні.
за ідею, чи за гроші?