В российском Татарстане резко уменьшили размер единовременных выплат для новобранцев, которые подписывают контракт на военную службу. Если раньше военным обещали до 2,7 миллиона рублей (примерно 32 тысячи долларов США), то теперь - только 400 тысяч рублей (около 4,8 тысячи долларов).

На сайте местного военкомата уже опубликованы обновленные данные, хотя официальных объяснений от региональных властей нет, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Сокращение выплат свидетельствует об истощении финансовых ресурсов российских регионов. Из-за роста расходов на войну бюджеты не способны удерживать прежний уровень материальных "поощрений" для военных, тем более что дотации из федерального центра также сокращаются.

Аналитики отмечают, что Кремль продолжает войну, несмотря на ее разрушительное влияние на экономику. Вследствие этого региональные власти переходят от финансовых стимулов к принудительным методам комплектования армии - через административное давление, мобилизационные разнарядки и наказание за отказ.

Таким образом, вместо обещанных "высоких подъемных" россияне все чаще получают лишь повестки в военкоматы.

Также читайте: В РФ фиксируется рекордный дефицит бюджета: $68 миллиардов, - это вдвое больше, чем планировалось, - ЦПД