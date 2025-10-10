РУС
Российские регионы сокращают выплаты за подписание контракта с армией: Татарстан урезал в 7 раз, - ЦПД

В Татарстане резко сократили выплаты военным

В российском Татарстане резко уменьшили размер единовременных выплат для новобранцев, которые подписывают контракт на военную службу. Если раньше военным обещали до 2,7 миллиона рублей (примерно 32 тысячи долларов США), то теперь - только 400 тысяч рублей (около 4,8 тысячи долларов).

На сайте местного военкомата уже опубликованы обновленные данные, хотя официальных объяснений от региональных властей нет, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Сокращение выплат свидетельствует об истощении финансовых ресурсов российских регионов. Из-за роста расходов на войну бюджеты не способны удерживать прежний уровень материальных "поощрений" для военных, тем более что дотации из федерального центра также сокращаются.

Аналитики отмечают, что Кремль продолжает войну, несмотря на ее разрушительное влияние на экономику. Вследствие этого региональные власти переходят от финансовых стимулов к принудительным методам комплектования армии - через административное давление, мобилизационные разнарядки и наказание за отказ.

Таким образом, вместо обещанных "высоких подъемных" россияне все чаще получают лишь повестки в военкоматы.

Также читайте: В РФ фиксируется рекордный дефицит бюджета: $68 миллиардов, - это вдвое больше, чем планировалось, - ЦПД

Автор: 

армия РФ (20855) россия (97597) Центр противодействия дезинформации (160)
якщо хтось сподівається, що це когось зупинить, то марно..., якщо баран забажав бути зарізаним, його нічого не зупинить...
10.10.2025 10:47 Ответить
а підари лізуть та лізуть!
дрони ракети балістика, майже кожного дня.
київ без світла та води.
це, я так розумію, від виснаження фінансових ресурсів російських регіонів?
яку ще маячню згенерую цпд?
чи це, щоб перекрити черговий пройб зеленої наволочі?
10.10.2025 10:48 Ответить
Тепер "мʼясо" їде з Куби, там воно дешеве.
10.10.2025 10:58 Ответить
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Так йди воювати, покажи приклад. Тільки не скигли
10.10.2025 11:16 Ответить
утирок!
за себе відповідай, а не роздавай тут накази!
бо заїбали оці надиванники рішали кому воювати а кому ні.
10.10.2025 11:20 Ответить
400 000 для "глубінки" це як 4 лями для "москвіча"
10.10.2025 10:51 Ответить
Не зовсім так, в Татарстані один з найвищих рівнів життя на расії.
10.10.2025 10:59 Ответить
я із Вами погоджуюся, але я трохи хотів ототожнити всі регіони рашки і назвав "глубінка"
10.10.2025 11:05 Ответить
"глубінка" на расії починаєтьтя за третім транспортним кільцем маскви.
10.10.2025 11:30 Ответить
Скорочення виплат каже проте що штат повний і набирати поки не треба багато.
10.10.2025 10:55 Ответить
И тут зраду нашел )))
10.10.2025 10:57 Ответить
Прапор України на півня двоголового поміняй
10.10.2025 11:14 Ответить
Тепер "мʼясо" їде з Куби, там воно дешеве.
10.10.2025 10:58 Ответить
то, для кубинців східно європейські зими саме те!
10.10.2025 11:21 Ответить
Думаю, що кацапам можна взагалі не платить. Сказать, що ,, расєя будет вєлікой'' і вони підуть за ідею.
10.10.2025 11:01 Ответить
Де ти бачив ідейного кацапам. Він може бути ідейним коли не гине. А так вся ідея залежить від грошей
10.10.2025 11:11 Ответить
ти ж тут строчиш.
за ідею, чи за гроші?
10.10.2025 11:24 Ответить
нехай згорять у пеклі і кубинці і всі раби різних національностей Московщини, які вбивають, чи допомагають вбивати українців, і, звісно, раби-татари Поволжжя.
10.10.2025 11:07 Ответить
Місцеве населення зажадало проводити розрахунки у баранах. За одного двоногого барана того, що пішов на війну, родині п'ять чотириногих.
10.10.2025 11:09 Ответить
Кубинців купляють, вони дешевші
10.10.2025 11:17 Ответить
І все одно більше ніж швиряють кварталівсько ригоанальні мародери воїнам
10.10.2025 11:19 Ответить
 
 