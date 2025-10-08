Росія використовує штучний інтелект для дезінформаційних атак проти США, - ЦПД

Росія активізувала інформаційні атаки проти США, використовуючи штучний інтелект і масштабну дезінформаційну екосистему.

За даними американської компанії NewsGuard, яка займається аналізом джерел інформації за рівнем надійності, саме Кремль стоїть за більшістю спроб вплинути на американське суспільство через дезінформацію, deepfake, фейкові сайти та соцмережі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.

Росія вибудувала цілу мережу дезінформаційних платформ, відому як Pravda, про яку Центр також повідомляв раніше. Наразі до цієї мережі входить уже понад 150 сайтів у 49 країнах, вони лише за рік поширили більш як 3,6 мільйона матеріалів із кремлівськими наративами. Ці ресурси системно атакують американські медіа, називаючи їх "фейковими" або "пропагандистськими".

Подібні ресурси навмисно "забруднюють" пошукові системи в інтернеті та моделі штучного інтелекту дезінформаційними матеріалами. Через це ШІ-алгоритми починають відтворювати кремлівські меседжі, вводячи в оману користувачів.

"У такий спосіб Росія намагається атакувати демократичні суспільства зсередини, підриваючи довіру громадян до власної держави. Кремль перетворює цифровий простір і технології штучного інтелекту на потужний інструмент стратегічного впливу, створюючи загрозу безпеці та демократичним процесам", - додали у ЦПД.

