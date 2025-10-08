Россия использует искусственный интеллект для дезинформационных атак против США, - ЦПД

Россия активизировала информационные атаки против США, используя искусственный интеллект и масштабную дезинформационную экосистему.

По данным американской компании NewsGuard, которая занимается анализом источников информации по уровню надежности, именно Кремль стоит за большинством попыток повлиять на американское общество через дезинформацию, deepfake, фейковые сайты и соцсети, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Россия выстроила целую сеть дезинформационных платформ, известную как Pravda, о которой Центр также сообщал ранее. Сейчас в эту сеть входит уже более 150 сайтов в 49 странах, они только за год распространили более 3,6 миллиона материалов с кремлевскими нарративами. Эти ресурсы системно атакуют американские медиа, называя их "фейковыми" или "пропагандистскими".

Подобные ресурсы намеренно "загрязняют" поисковые системы в интернете и модели искусственного интеллекта дезинформационными материалами. Из-за этого ИИ-алгоритмы начинают воспроизводить кремлевские месседжи, вводя в заблуждение пользователей.

"Таким образом Россия пытается атаковать демократические общества изнутри, подрывая доверие граждан к собственному государству. Кремль превращает цифровое пространство и технологии искусственного интеллекта в мощный инструмент стратегического влияния, создавая угрозу безопасности и демократическим процессам", - добавили в ЦПД.

