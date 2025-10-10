Військовослужбовця засудили до 9 років тюрми за вбивство дворічної дитини на Черкащині

Заступник керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону довів у суді вину військовослужбовця у скоєнні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

Встановлено, що у грудні 2024 року військовослужбовець, перебуваючи у будинку за місцем проживання на Черкащині, діючи умисно та через невдоволення поведінкою малолітнього дворічного сина своєї співмешканки, двічі кинув дитину на підлогу

Від отриманих втрат - переломи кісток черепа, забій головного мозку та крововиливи, дитина померла. Висновки судово-медичної експертизи підтвердили, що смерть настала від тяжкої травми голови, отриманої внаслідок кількох ударів тупим предметом.

Суд погодився з позицією сторони обвинувачення, врахував тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, обставини справи та особу обвинуваченого, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності та вчинив кримінальне правопорушення, маючи не відбуте покарання за попереднім вироком.

Вироком Смілянського міськрайонного суду Черкаської області військовослужбовця визнано винним та призначено покарання з урахуванням приєднання невідбутого покарання за попереднім вироком у виді позбавлення волі строком на 9 років.

