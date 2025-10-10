РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9793 посетителя онлайн
Новости
1 409 4

Военнослужащего приговорили к 9 годам тюрьмы за убийство двухлетнего ребенка в Черкасской области

В Черкасской области военный убил ребенка — 9 лет тюрьмы

Заместитель руководителя Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона доказал в суде вину военнослужащего в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего.

Установлено, что в декабре 2024 года военнослужащий, находясь в доме по месту жительства в Черкасской области, действуя умышленно и из-за недовольства поведением малолетнего двухлетнего сына своей сожительницы, дважды бросил ребенка на пол, информирует Цензор.НЕТ.

От полученных потерь - переломы костей черепа, ушиб головного мозга и кровоизлияния, ребенок умер. Выводы судебно-медицинской экспертизы подтвердили, что смерть наступила от тяжелой травмы головы, полученной в результате нескольких ударов тупым предметом.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Суд согласился с позицией стороны обвинения, учел тяжесть совершенного уголовного преступления, обстоятельства дела и личность обвиняемого, который ранее привлекался к уголовной ответственности и совершил уголовное преступление, имея не отбытое наказание по предыдущему приговору.

Приговором Смелянского горрайонного суда Черкасской области военнослужащий признан виновным и назначено наказание с учетом присоединения неотбытого наказания по предыдущему приговору в виде лишения свободы сроком на 9 лет.

Также смотрите: На Тернопольщине разоблачены 3 наркогруппировки: изъято 700 килограммов кратома, задержан 21 человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

суд (25257) убийство (6623) Офис Генпрокурора (2696) Черкасская область (135)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мало, які би обставини не були, невинної дитини немає.
показать весь комментарий
10.10.2025 10:55 Ответить
В чому не 15..?
показать весь комментарий
10.10.2025 11:17 Ответить
мабуть мав УБД
показать весь комментарий
10.10.2025 11:19 Ответить
Які 9 років??? За вбивство беззахисної дитини, яка навіть не могла захиститись, хоча б втечею! Зовсім судді подуріли?!
показать весь комментарий
10.10.2025 11:32 Ответить
 
 