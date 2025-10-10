Военнослужащего приговорили к 9 годам тюрьмы за убийство двухлетнего ребенка в Черкасской области

Заместитель руководителя Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона доказал в суде вину военнослужащего в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего.

Установлено, что в декабре 2024 года военнослужащий, находясь в доме по месту жительства в Черкасской области, действуя умышленно и из-за недовольства поведением малолетнего двухлетнего сына своей сожительницы, дважды бросил ребенка на пол

От полученных потерь - переломы костей черепа, ушиб головного мозга и кровоизлияния, ребенок умер. Выводы судебно-медицинской экспертизы подтвердили, что смерть наступила от тяжелой травмы головы, полученной в результате нескольких ударов тупым предметом.

Суд согласился с позицией стороны обвинения, учел тяжесть совершенного уголовного преступления, обстоятельства дела и личность обвиняемого, который ранее привлекался к уголовной ответственности и совершил уголовное преступление, имея не отбытое наказание по предыдущему приговору.

Приговором Смелянского горрайонного суда Черкасской области военнослужащий признан виновным и назначено наказание с учетом присоединения неотбытого наказания по предыдущему приговору в виде лишения свободы сроком на 9 лет.

