В Тернопольской области разоблачены 3 наркогруппировки: изъято 700 килограммов кратома, задержан 21 человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пресечена деятельность группы, которая сбывала на территории Украины новое наркотическое средство "кратом".

О наркотике, который массово распространяли среди молодежи, сообщила офицер службы образовательной безопасности одной из школ Тернополя. Ее бдительность стала началом масштабного расследования, передает Цензор.НЕТ.

В ходе расследования полицейские обнаружили группу из 10 человек, которые занимались распространением кратома. Для этого они создали Telegram-канал и под видом чая сбывали кратом. Также продавали наркотики в школах и развлекательно-увеселительных заведениях. За неделю фигуранты сбывали около 50 килограммов наркотиков.

"Мы установили, что на Тернопольщину наркотики поставляли две преступные группы из Киева и Ивано-Франковской области. Они наладили масштабный бизнес по всей территории Украины, при этом самый большой рынок сбыта находится именно на Тернопольщине. За полгода фигуранты продали около 10 тонн наркотиков, заработав 300 миллионов гривен", - рассказал начальник полиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко.

На одном из пунктов пропуска на границе с Украиной полицейские совместно с коллегами из СБУ задержали двух водителей, которые пытались ввезти около 100 килограммов кратома. Одновременно было проведено 80 санкционированных обысков на территории 15 областей по местам проживания фигурантов, хранения и распространения наркотических веществ.

По результатам следственных действий задержан 21 человек. Изъято 700 килограммов наркотических средств на общую сумму более 17 миллионов гривен.

"Кратом" - это листья тропического растения Mitragyna speciosa, распространенного в Юго-Восточной Азии. Его активное вещество митрагинин имеет действие, в 10 раз сильнее морфина. В малых дозах действует как стимулятор, в больших - вызывает зависимость.





















