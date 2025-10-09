В Тернопольской области разоблачены 3 наркогруппировки: изъято 700 килограммов кратома, задержан 21 человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Пресечена деятельность группы, которая сбывала на территории Украины новое наркотическое средство "кратом".
О наркотике, который массово распространяли среди молодежи, сообщила офицер службы образовательной безопасности одной из школ Тернополя. Ее бдительность стала началом масштабного расследования, передает Цензор.НЕТ.
В ходе расследования полицейские обнаружили группу из 10 человек, которые занимались распространением кратома. Для этого они создали Telegram-канал и под видом чая сбывали кратом. Также продавали наркотики в школах и развлекательно-увеселительных заведениях. За неделю фигуранты сбывали около 50 килограммов наркотиков.
"Мы установили, что на Тернопольщину наркотики поставляли две преступные группы из Киева и Ивано-Франковской области. Они наладили масштабный бизнес по всей территории Украины, при этом самый большой рынок сбыта находится именно на Тернопольщине. За полгода фигуранты продали около 10 тонн наркотиков, заработав 300 миллионов гривен", - рассказал начальник полиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко.
На одном из пунктов пропуска на границе с Украиной полицейские совместно с коллегами из СБУ задержали двух водителей, которые пытались ввезти около 100 килограммов кратома. Одновременно было проведено 80 санкционированных обысков на территории 15 областей по местам проживания фигурантов, хранения и распространения наркотических веществ.
По результатам следственных действий задержан 21 человек. Изъято 700 килограммов наркотических средств на общую сумму более 17 миллионов гривен.
"Кратом" - это листья тропического растения Mitragyna speciosa, распространенного в Юго-Восточной Азии. Его активное вещество митрагинин имеет действие, в 10 раз сильнее морфина. В малых дозах действует как стимулятор, в больших - вызывает зависимость.
Трохи не встигли розпродати.
Психоактивний засіб природного походження, вельми поширений у Південно-східній Азії, оскільки містить, нарівні з десятками найрізноманітніших біологічно активних речовин, психоактивні алкалоїди https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BD мітрагінін (а також його стереоізомери), та його більш активне, хоча і наявне в менших кількостях у листях похідне, 7-Гідроксимітрагінін, який за активністю перевершує https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%96%D0%BD морфін щонайменше в 10 разів.
У листі також наявні т.з. окиіндольні похідні, котрі виявляють потужну іммуностимулюючу дію і добре відомі, оскільки це основні біологічно активні речовини славнозвісної ліани «Уна де Гато», з якою, власне кажучи, у дерева кратом - також є багато спільного в біологічному відношенні.
У складі листя кратому також наявна речовина, схожа на ЕГКГ (епігалокатехінгаллат), який наявний у листках чаю, і надає напою корисних властивостей.
Найбільш традиційним вживанням кратому вважається жування його свіжих листків; також популярним є приготування особливого напою під назвою «кратомна вода». Також вживаються різноманітні напари, відвари, «чай» (настій) та холодний на морозі чи теплий на сонці настій із висушених листків рослини. З недавніх часів на півночі Таїланду набув шаленої популярності напій кратома з синтетиками під назвою «4x100».https://uk.wikipedia.org/wiki/Mitragyna_speciosa#cite_note-2 [2], який несе в собі досить велику небезпеку і призводить до тяжких наслідків і навіть до смерті, у результаті повного пригнічення дихання.
У Європі і США, а також в Україні продається у вигляді порошку, тобто у вигляді вельми сильно змеленого листя, а також у вигляді пресованих таблеток та «капсул» тощо; існує також у вигляді найрізноманітніших екстрактів і рідких витяжок, «посилених форм».
Ефект настає по різному в залежності від форми, яка вживається, і триває п'ять-сім годин, а у ряді випадків залишкові ефекти відчуваються навіть на наступний день.
У малих дозах (1-5 гр.) людина стає більш енергійною, комунікабельною. Великі ж дози викликають опіоподібні ефекти: виникає приємна млявість та ейфорія. У людини виникає бажання полежати, послухати музику, подивитися фільми і т. д."
