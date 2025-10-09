УКР
1 655 9

На Тернопільщині викрито 3 наркоугруповання: вилучено 700 кілограмів кратому, затримано 21 особу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Припинено діяльність групи, яка збувала на території України новий наркотичний засіб "кратом".

Про наркотик, який масово розповсюджували серед молоді, повідомила офіцер служби освітньої безпеки однієї зі шкіл Тернополя. Її пильність стала початком масштабного розслідування, передає Цензор.НЕТ.

У ході розслідування поліцейські виявили групу з 10 осіб, які займалися розповсюдженням кратому. Для цього вони створили Telegram-канал та під виглядом чаю збували кратом. Також продавали наркотики в школах та розважально-відпочинкових закладах. За тиждень фігуранти збували близько 50 кілограмів наркотиків.

"Ми встановили, що на Тернопільщину наркотики постачали дві злочинні групи з Києва та Івано-Франківської області. Вони налагодили масштабний бізнес по всій території України, при цьому найбільший ринок збуту знаходиться саме на Тернопільщині. За пів року фігуранти продали близько 10 тонн наркотиків, заробивши 300 мільйонів гривень", - розповів начальник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко.

На одному із пунктів пропуску на кордоні з Україною поліцейські спільно з колегами з СБУ затримали двох водіїв, які намагалися ввезти близько 100 кілограмів кратома. Одночасно було проведено 80 санкціонованих обшуків на території 15 областей за місцями проживання фігурантів, зберігання та розповсюдження наркотичних речовин.

За результатами слідчих дій затримано 21 особу. Вилучено 700 кілограмів наркотичних засобів на загальну суму понад 17 мільйонів гривень.

"Кратом" – це листя тропічної рослини Mitragyna speciosa, поширеної у Південно-Східній Азії. Його активна речовина мітрагінін має дію, у 10 разів сильнішу за морфін. У малих дозах діє як стимулятор, у великих – викликає залежність.

Також читайте: На Миколаївщині ДБР викрило працівника виправної колонії, який підпрацьовував "наркокур’єром". ФОТОрепортаж

наркотики (1479) Нацполіція (15555) Тернопіль (418) Офіс Генпрокурора (3494) Тернопільська область (629) Тернопільський район (24)
"....Вилучено 700 кілограмів наркотичних засобів на загальну суму понад 17 мільйонів гривень..." - а скільки це буде в шагах?
09.10.2025 15:46 Відповісти
Кількість в 21 особу мобілізованих достатня для взводу на передній край фронту.
09.10.2025 15:53 Відповісти
Серйозно? Дати їм по автомату, гранати та можливо танк? Щоб наступоного разу не поліцаї їх, а вони поліцаїв?
09.10.2025 15:55 Відповісти
Продати 10 тонн наркоти могли тільки під надійною кришею. Причому криша многошарова, добротна.
09.10.2025 15:53 Відповісти
з яких пір кратом став наркотиком? в європі та сша вільно продається
09.10.2025 15:56 Відповісти
На одній із світлинок собачка "лаяла" на дядю-фраєра.
09.10.2025 15:56 Відповісти
"15 листопада 2024 року, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про розширення списку психотропних речовин, обмежених в обігу, до якого було внесено кратом (Mitragyna speciosa) і його основний алкалоїд - мітрагінін."

Трохи не встигли розпродати.
09.10.2025 16:25 Відповісти
"Mitragyna speciosa
Психоактивний засіб природного походження, вельми поширений у Південно-східній Азії, оскільки містить, нарівні з десятками найрізноманітніших біологічно активних речовин, психоактивні алкалоїди https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BD мітрагінін (а також його стереоізомери), та його більш активне, хоча і наявне в менших кількостях у листях похідне, 7-Гідроксимітрагінін, який за активністю перевершує https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%96%D0%BD морфін щонайменше в 10 разів.

У листі також наявні т.з. окиіндольні похідні, котрі виявляють потужну іммуностимулюючу дію і добре відомі, оскільки це основні біологічно активні речовини славнозвісної ліани «Уна де Гато», з якою, власне кажучи, у дерева кратом - також є багато спільного в біологічному відношенні.

У складі листя кратому також наявна речовина, схожа на ЕГКГ (епігалокатехінгаллат), який наявний у листках чаю, і надає напою корисних властивостей.

Найбільш традиційним вживанням кратому вважається жування його свіжих листків; також популярним є приготування особливого напою під назвою «кратомна вода». Також вживаються різноманітні напари, відвари, «чай» (настій) та холодний на морозі чи теплий на сонці настій із висушених листків рослини. З недавніх часів на півночі Таїланду набув шаленої популярності напій кратома з синтетиками під назвою «4x100».https://uk.wikipedia.org/wiki/Mitragyna_speciosa#cite_note-2 [2], який несе в собі досить велику небезпеку і призводить до тяжких наслідків і навіть до смерті, у результаті повного пригнічення дихання.

У Європі і США, а також в Україні продається у вигляді порошку, тобто у вигляді вельми сильно змеленого листя, а також у вигляді пресованих таблеток та «капсул» тощо; існує також у вигляді найрізноманітніших екстрактів і рідких витяжок, «посилених форм».

Ефект настає по різному в залежності від форми, яка вживається, і триває п'ять-сім годин, а у ряді випадків залишкові ефекти відчуваються навіть на наступний день.

У малих дозах (1-5 гр.) людина стає більш енергійною, комунікабельною. Великі ж дози викликають опіоподібні ефекти: виникає приємна млявість та ейфорія. У людини виникає бажання полежати, послухати музику, подивитися фільми і т. д."
09.10.2025 16:27 Відповісти
Тупо загуглити мєнти не подужали. Чекали на вчительку. Гспд. Які дібіли.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C
09.10.2025 16:36 Відповісти
 
 