На Тернопільщині викрито 3 наркоугруповання: вилучено 700 кілограмів кратому, затримано 21 особу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Припинено діяльність групи, яка збувала на території України новий наркотичний засіб "кратом".

Про наркотик, який масово розповсюджували серед молоді, повідомила офіцер служби освітньої безпеки однієї зі шкіл Тернополя. Її пильність стала початком масштабного розслідування, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У ході розслідування поліцейські виявили групу з 10 осіб, які займалися розповсюдженням кратому. Для цього вони створили Telegram-канал та під виглядом чаю збували кратом. Також продавали наркотики в школах та розважально-відпочинкових закладах. За тиждень фігуранти збували близько 50 кілограмів наркотиків.

"Ми встановили, що на Тернопільщину наркотики постачали дві злочинні групи з Києва та Івано-Франківської області. Вони налагодили масштабний бізнес по всій території України, при цьому найбільший ринок збуту знаходиться саме на Тернопільщині. За пів року фігуранти продали близько 10 тонн наркотиків, заробивши 300 мільйонів гривень", - розповів начальник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко.

На одному із пунктів пропуску на кордоні з Україною поліцейські спільно з колегами з СБУ затримали двох водіїв, які намагалися ввезти близько 100 кілограмів кратома. Одночасно було проведено 80 санкціонованих обшуків на території 15 областей за місцями проживання фігурантів, зберігання та розповсюдження наркотичних речовин.

За результатами слідчих дій затримано 21 особу. Вилучено 700 кілограмів наркотичних засобів на загальну суму понад 17 мільйонів гривень.

"Кратом" – це листя тропічної рослини Mitragyna speciosa, поширеної у Південно-Східній Азії. Його активна речовина мітрагінін має дію, у 10 разів сильнішу за морфін. У малих дозах діє як стимулятор, у великих – викликає залежність.





















Також читайте: На Миколаївщині ДБР викрило працівника виправної колонії, який підпрацьовував "наркокур’єром". ФОТОрепортаж