УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10245 відвідувачів онлайн
Новини Закупівля ЄС енергоресурсів РФ
1 460 9

Європа збільшує імпорт російських енергоносіїв, попри санкції та підтримку України, - Reuters

паливо,росія,єс

Попри скорочення залежності від російських енергоносіїв, низка європейських країн у 2025 році наростила закупівлі нафти та газу з РФ. 

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, з початку року ЄС імпортував російських енергоносіїв на понад 11 мільярдів євро, хоча загальна залежність від РФ скоротилася на 90% з 2022 року.

Найбільше наростили імпорт Франція (+40%, до 2,2 млрд євро) та Нідерланди (+72%, до 498 млн євро). Порти Франції, Іспанії та інших країн залишаються ключовими точками для постачання зрідженого природного газу (СПГ) із Росії, частину якого потім переправляють до інших країн ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пропагандист Соловйов знову погрожує ядерним ударом по Європі: "С козырей надо заходить!". ВIДЕО

Загалом сім держав блоку - серед них Франція, Нідерланди, Бельгія, Хорватія, Румунія та Португалія - збільшили закупівлі російських енергоносіїв у порівнянні з минулим роком. Угорщина та Словаччина продовжують імпортувати трубопровідний газ і виступають проти заборони на російський СПГ.

За даними CREA, у 2021 році ЄС закупив енергоносіїв у РФ на 133 млрд євро, а за січень-серпень 2025 року - лише на 11,4 млрд, що на 21% менше, ніж торік. Водночас із 2022 року загальна сума імпорту російських енергоресурсів перевищила 213 млрд євро, тоді як допомога Україні від Євросоюзу становила 167 млрд євро, за оцінками Кільського інституту.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Європа (2075) імпорт (2756) енергоресурси (11)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
європейське двужопіє у дії.
показати весь коментар
10.10.2025 12:07 Відповісти
От тварі продажні!
показати весь коментар
10.10.2025 12:12 Відповісти
@ (в перекладі):
"Нобелівську премію миру вручають венесуельському політику Марії Мачадо
Премію присуджено «за її невпинну роботу із захисту демократичних прав народу Венесуели та за її боротьбу за справедливий та мирний перехід від диктатури до демократії».

показати весь коментар
10.10.2025 12:12 Відповісти
формально ЄС більше допомогла паРаші ніж Україні

загальна сума імпорту російських енергоресурсів перевищила 213 млрд євро, тоді як допомога Україні від Євросоюзу становила 167 млрд євро, за оцінками Кільського інституту. Джерело: https://censor.net/ua/n3578929
показати весь коментар
10.10.2025 12:15 Відповісти
Нічого особистого лише бізнес. І глибоко начхати цим тварюкам на кров та страждання українців
показати весь коментар
10.10.2025 12:17 Відповісти
А кого це дивує?
показати весь коментар
10.10.2025 12:30 Відповісти
Єврооптиміздів знову прокатом на одному органі."Європа прокинулась і прийшла до нас на війну".
показати весь коментар
10.10.2025 12:35 Відповісти
Що тут дивного . Ми готувалися їсти шашлики , а не воювати .
показати весь коментар
10.10.2025 12:37 Відповісти
Гниди цинічні...
показати весь коментар
10.10.2025 12:56 Відповісти
 
 