Європа збільшує імпорт російських енергоносіїв, попри санкції та підтримку України, - Reuters

Попри скорочення залежності від російських енергоносіїв, низка європейських країн у 2025 році наростила закупівлі нафти та газу з РФ.

Як зазначається, з початку року ЄС імпортував російських енергоносіїв на понад 11 мільярдів євро, хоча загальна залежність від РФ скоротилася на 90% з 2022 року.

Найбільше наростили імпорт Франція (+40%, до 2,2 млрд євро) та Нідерланди (+72%, до 498 млн євро). Порти Франції, Іспанії та інших країн залишаються ключовими точками для постачання зрідженого природного газу (СПГ) із Росії, частину якого потім переправляють до інших країн ЄС.

Загалом сім держав блоку - серед них Франція, Нідерланди, Бельгія, Хорватія, Румунія та Португалія - збільшили закупівлі російських енергоносіїв у порівнянні з минулим роком. Угорщина та Словаччина продовжують імпортувати трубопровідний газ і виступають проти заборони на російський СПГ.

За даними CREA, у 2021 році ЄС закупив енергоносіїв у РФ на 133 млрд євро, а за січень-серпень 2025 року - лише на 11,4 млрд, що на 21% менше, ніж торік. Водночас із 2022 року загальна сума імпорту російських енергоресурсів перевищила 213 млрд євро, тоді як допомога Україні від Євросоюзу становила 167 млрд євро, за оцінками Кільського інституту.

