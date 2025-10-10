Европа увеличивает импорт российских энергоносителей, несмотря на санкции и поддержку Украины, - Reuters

Несмотря на сокращение зависимости от российских энергоносителей, ряд европейских стран в 2025 году нарастили закупки нефти и газа из РФ.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, с начала года ЕС импортировал российских энергоносителей на более 11 миллиардов евро, хотя общая зависимость от РФ сократилась на 90% с 2022 года.

Больше всего нарастили импорт Франция (+40%, до 2,2 млрд евро) и Нидерланды (+72%, до 498 млн евро). Порты Франции, Испании и других стран остаются ключевыми точками для поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России, часть которого затем переправляют в другие страны ЕС.

В целом семь государств блока - среди них Франция, Нидерланды, Бельгия, Хорватия, Румыния и Португалия - увеличили закупки российских энергоносителей по сравнению с прошлым годом. Венгрия и Словакия продолжают импортировать трубопроводный газ и выступают против запрета на российский СПГ.

По данным CREA, в 2021 году ЕС закупил энергоносителей у РФ на 133 млрд евро, а за январь-август 2025 года - лишь на 11,4 млрд, что на 21% меньше, чем в прошлом году. В то же время с 2022 года общая сумма импорта российских энергоресурсов превысила 213 млрд евро, тогда как помощь Украине от Евросоюза составила 167 млрд евро, по оценкам Кильского института.

