РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9997 посетителей онлайн
Новости Закупка ЕС энергоносителей россии
1 292 9

Европа увеличивает импорт российских энергоносителей, несмотря на санкции и поддержку Украины, - Reuters

топливо,россия,ес

Несмотря на сокращение зависимости от российских энергоносителей, ряд европейских стран в 2025 году нарастили закупки нефти и газа из РФ.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, с начала года ЕС импортировал российских энергоносителей на более 11 миллиардов евро, хотя общая зависимость от РФ сократилась на 90% с 2022 года.

Больше всего нарастили импорт Франция (+40%, до 2,2 млрд евро) и Нидерланды (+72%, до 498 млн евро). Порты Франции, Испании и других стран остаются ключевыми точками для поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России, часть которого затем переправляют в другие страны ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пропагандист Соловьев снова угрожает ядерным ударом по Европе: "С козырей надо заходить!". ВИДЕО

В целом семь государств блока - среди них Франция, Нидерланды, Бельгия, Хорватия, Румыния и Португалия - увеличили закупки российских энергоносителей по сравнению с прошлым годом. Венгрия и Словакия продолжают импортировать трубопроводный газ и выступают против запрета на российский СПГ.

По данным CREA, в 2021 году ЕС закупил энергоносителей у РФ на 133 млрд евро, а за январь-август 2025 года - лишь на 11,4 млрд, что на 21% меньше, чем в прошлом году. В то же время с 2022 года общая сумма импорта российских энергоресурсов превысила 213 млрд евро, тогда как помощь Украине от Евросоюза составила 167 млрд евро, по оценкам Кильского института.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Европа (2083) импорт (571) энергоресурсы (8)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
європейське двужопіє у дії.
показать весь комментарий
10.10.2025 12:07 Ответить
От тварі продажні!
показать весь комментарий
10.10.2025 12:12 Ответить
@ (в перекладі):
"Нобелівську премію миру вручають венесуельському політику Марії Мачадо
Премію присуджено «за її невпинну роботу із захисту демократичних прав народу Венесуели та за її боротьбу за справедливий та мирний перехід від диктатури до демократії».

показать весь комментарий
10.10.2025 12:12 Ответить
формально ЄС більше допомогла паРаші ніж Україні

загальна сума імпорту російських енергоресурсів перевищила 213 млрд євро, тоді як допомога Україні від Євросоюзу становила 167 млрд євро, за оцінками Кільського інституту. Джерело: https://censor.net/ua/n3578929
показать весь комментарий
10.10.2025 12:15 Ответить
Нічого особистого лише бізнес. І глибоко начхати цим тварюкам на кров та страждання українців
показать весь комментарий
10.10.2025 12:17 Ответить
А кого це дивує?
показать весь комментарий
10.10.2025 12:30 Ответить
Єврооптиміздів знову прокатом на одному органі."Європа прокинулась і прийшла до нас на війну".
показать весь комментарий
10.10.2025 12:35 Ответить
Що тут дивного . Ми готувалися їсти шашлики , а не воювати .
показать весь комментарий
10.10.2025 12:37 Ответить
Гниди цинічні...
показать весь комментарий
10.10.2025 12:56 Ответить
 
 