Німецьке видання Spiegel повідомило, що до 2014 року Німеччина активно співпрацювала з російською армією, навчаючи її представників сучасній тактиці ведення бою та готуючи постачання високотехнологічного обладнання для навчальних центрів.

За інформацією журналістів, німецькі інструктори проводили навчання російських солдатів у центрі бойової підготовки в Альтмарку, створеному Бундесвером після виведення радянських військ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Цей центр використовував лазерні тренажери, системи Duel Simulator та моделі міських боїв, що дозволяли імітувати реальні зіткнення без використання бойових набоїв.

У 2011 році, за ініціативою Володимира Путіна, планувалося створення мережі аналогічних тренувальних полігонів у Росії, зокрема в Муліно. Компанія Rheinmetall мала постачати обладнання на суму до 1 мільярда євро.

Попри застереження окремих німецьких чиновників, уряд у Берліні підтримав проєкт, розраховуючи на покращення відносин і "зміцнення довіри" між арміями двох країн.

Співпраця тривала до анексії Криму у 2014 році, після чого німецька влада відкликала експортні ліцензії, а Rheinmetall офіційно відмежувалася від угоди, заявивши, що вона була укладена під політичним тиском.

