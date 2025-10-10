УКР
Німеччина навчала російську армію сучасній тактиці ведення бою напередодні анексії Криму, - Spiegel

Spiegel: Німеччина постачала технології армії РФ до 2014 року

Німецьке видання Spiegel повідомило, що до 2014 року Німеччина активно співпрацювала з російською армією, навчаючи її представників сучасній тактиці ведення бою та готуючи постачання високотехнологічного обладнання для навчальних центрів.

За інформацією журналістів, німецькі інструктори проводили навчання російських солдатів у центрі бойової підготовки в Альтмарку, створеному Бундесвером після виведення радянських військ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Цей центр використовував лазерні тренажери, системи Duel Simulator та моделі міських боїв, що дозволяли імітувати реальні зіткнення без використання бойових набоїв.

У 2011 році, за ініціативою Володимира Путіна, планувалося створення мережі аналогічних тренувальних полігонів у Росії, зокрема в Муліно. Компанія Rheinmetall мала постачати обладнання на суму до 1 мільярда євро.

Попри застереження окремих німецьких чиновників, уряд у Берліні підтримав проєкт, розраховуючи на покращення відносин і "зміцнення довіри" між арміями двох країн.

Співпраця тривала до анексії Криму у 2014 році, після чого німецька влада відкликала експортні ліцензії, а Rheinmetall офіційно відмежувалася від угоди, заявивши, що вона була укладена під політичним тиском.

армія рф (19013) Німеччина (7775) Крим (14270) військові навчання (2826)
+13
мда..

дякуємо агенту штазі меркель
10.10.2025 15:07 Відповісти
+8
Комсомолка Меркель?
10.10.2025 15:07 Відповісти
+6
Та меркель ще й до того
стільки кацапні понавтикувала в уряді,
як у всій країні.
10.10.2025 15:10 Відповісти
мда..

дякуємо агенту штазі меркель
10.10.2025 15:07 Відповісти
Комсомолка Меркель?
10.10.2025 15:07 Відповісти
Комсомолка, активістка, спортс... пенсіонерка...
10.10.2025 16:07 Відповісти
Та меркель ще й до того
стільки кацапні понавтикувала в уряді,
як у всій країні.
10.10.2025 15:10 Відповісти
У нас не менше навтикали спитайте у друга Зеленського-Баканова, Наумова,Криворучка. Те, що путін захопив за тиждень їх справа!
10.10.2025 15:19 Відповісти
P.S: на початок вторгнення агресора з 24.02.2022. замість організації роботи щодо протидії ворогу вони займалися саботажем та інформуванням росіян.
10.10.2025 15:23 Відповісти
Теперешня германська армія немає ані якого опиту.
Що Вони можуть запропонувати українцям.?
10.10.2025 15:21 Відповісти
А в 2014 Обама заборонив постачання Україні будь якої зброї ... забули вже ?
10.10.2025 15:23 Відповісти
А нам шоломи і бронежилети у 2022. Уявляю, як же ж вони було розчаровані, коли русня не змогла за три дні перемогти. І досі, напевно, лікті кусають.
10.10.2025 15:26 Відповісти
Не хвилюйтеся. Після нашої перемоги вони казатимуть: "Якби не поставки наших шоломів в 2022-му, кабздець би був всій Європі, а може й усьому світу!"
10.10.2025 16:11 Відповісти
й нацистське минуле не заважало..., або, навпаки допомагало...
10.10.2025 15:29 Відповісти
А где сама немецкая армия воевала? В интернете? Наверное, херово обучила
10.10.2025 15:34 Відповісти
100%.Там трохи сидило німців в Афганістані,але то таке.Вони дійсно ніде не воювали з 1945 року.Чому їх там німці навчили,як на початку війни їх Таманську танкову,придворну дивізію, било наше ТРО.Наших вони вчили користуватись німецькою зброєю,а вже тактики застосування ні.А зараз не знають хто має збивать дрони,бо військ ППО в них немає.Вирішили що дрони має збивать поліція.
10.10.2025 15:52 Відповісти
Зате суки скільки часу ми зброю виклянчували поки вони наважились хоч щось постачати
10.10.2025 16:55 Відповісти
 
 