Германия обучала российскую армию современной тактике ведения боя накануне аннексии Крыма, - Spiegel
Германское издание Spiegel сообщило, что до 2014 года Германия активно сотрудничала с российской армией, обучая ее представителей современной тактике ведения боя и готовя поставки высокотехнологичного оборудования для учебных центров.
По информации журналистов, германские инструкторы проводили обучение российских солдат в центре боевой подготовки в Альтмарке, созданном Бундесвером после вывода советских войск, сообщает Цензор.НЕТ.
Этот центр использовал лазерные тренажеры, системы Duel Simulator и модели городских боев, позволяющие имитировать реальные столкновения без использования боевых патронов.
В 2011 году, по инициативе Владимира Путина, планировалось создание сети аналогичных тренировочных полигонов в России, в частности в Мулино. Компания Rheinmetall должна была поставлять оборудование на сумму до 1 миллиарда евро.
Несмотря на предостережения отдельных немецких чиновников, правительство в Берлине поддержало проект, рассчитывая на улучшение отношений и "укрепление доверия" между армиями двух стран.
Сотрудничество продолжалось до аннексии Крыма в 2014 году, после чего немецкие власти отозвали экспортные лицензии, а Rheinmetall официально отмежевалась от сделки, заявив, что она была заключена под политическим давлением.
