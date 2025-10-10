РУС
Германия обучала российскую армию современной тактике ведения боя накануне аннексии Крыма, - Spiegel

Spiegel: Германия поставляла технологии армии РФ до 2014 года

Германское издание Spiegel сообщило, что до 2014 года Германия активно сотрудничала с российской армией, обучая ее представителей современной тактике ведения боя и готовя поставки высокотехнологичного оборудования для учебных центров.

По информации журналистов, германские инструкторы проводили обучение российских солдат в центре боевой подготовки в Альтмарке, созданном Бундесвером после вывода советских войск, сообщает Цензор.НЕТ.

Этот центр использовал лазерные тренажеры, системы Duel Simulator и модели городских боев, позволяющие имитировать реальные столкновения без использования боевых патронов.

В 2011 году, по инициативе Владимира Путина, планировалось создание сети аналогичных тренировочных полигонов в России, в частности в Мулино. Компания Rheinmetall должна была поставлять оборудование на сумму до 1 миллиарда евро.

Несмотря на предостережения отдельных немецких чиновников, правительство в Берлине поддержало проект, рассчитывая на улучшение отношений и "укрепление доверия" между армиями двух стран.

Сотрудничество продолжалось до аннексии Крыма в 2014 году, после чего немецкие власти отозвали экспортные лицензии, а Rheinmetall официально отмежевалась от сделки, заявив, что она была заключена под политическим давлением.

армия РФ (20855) Германия (7316) Крым (26497) военные учения (3506)
+9
мда..

дякуємо агенту штазі меркель
10.10.2025 15:07 Ответить
+4
Комсомолка Меркель?
10.10.2025 15:07 Ответить
+3
А в 2014 Обама заборонив постачання Україні будь якої зброї ... забули вже ?
10.10.2025 15:23 Ответить
мда..

дякуємо агенту штазі меркель
10.10.2025 15:07 Ответить
Комсомолка Меркель?
10.10.2025 15:07 Ответить
Комсомолка, активістка, спортс... пенсіонерка...
10.10.2025 16:07 Ответить
Та меркель ще й до того
стільки кацапні понавтикувала в уряді,
як у всій країні.
10.10.2025 15:10 Ответить
У нас не менше навтикали спитайте у друга Зеленського-Баканова, Наумова,Криворучка. Те, що путін захопив за тиждень їх справа!
10.10.2025 15:19 Ответить
P.S: на початок вторгнення агресора з 24.02.2022. замість організації роботи щодо протидії ворогу вони займалися саботажем та інформуванням росіян.
10.10.2025 15:23 Ответить
Теперешня германська армія немає ані якого опиту.
Що Вони можуть запропонувати українцям.?
10.10.2025 15:21 Ответить
А в 2014 Обама заборонив постачання Україні будь якої зброї ... забули вже ?
10.10.2025 15:23 Ответить
А нам шоломи і бронежилети у 2022. Уявляю, як же ж вони було розчаровані, коли русня не змогла за три дні перемогти. І досі, напевно, лікті кусають.
10.10.2025 15:26 Ответить
й нацистське минуле не заважало..., або, навпаки допомагало...
10.10.2025 15:29 Ответить
А где сама немецкая армия воевала? В интернете? Наверное, херово обучила
10.10.2025 15:34 Ответить
100%.Там трохи сидило німців в Афганістані,але то таке.Вони дійсно ніде не воювали з 1945 року.Чому їх там німці навчили,як на початку війни їх Таманську танкову,придворну дивізію, било наше ТРО.Наших вони вчили користуватись німецькою зброєю,а вже тактики застосування ні.А зараз не знають хто має збивать дрони,бо військ ППО в них немає.Вирішили що дрони має збивать поліція.
10.10.2025 15:52 Ответить
 
 