УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9013 відвідувачів онлайн
Новини
859 12

Окупанти на Запоріжжі замовили "наукове дослідження" для оголошення української ідеології екстремізмом, - ЦПД

РФ фінансує псевдодослідження проти української ідентичності

Окупаційна адміністрація в тимчасово захопленій частині Запорізької області замовила "наукове дослідження української націоналістичної ідеології" з метою визнати її екстремістською.

Вартість проєкту оцінена у 6,6 мільйона рублів (понад $78 тисяч). Замовником виступає так званий "уряд Запорізької області", а виконавцем — московська "Міжнародна бізнес-академія", яка раніше організовувала ідеологічні форуми на кшталт "Фестивалю народної творчості самобутніх народів" та конференції "Обложена фортеця російської цивілізації", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.

У межах нового проєкту окупанти планують провести серію заходів за участю до 300 осіб — "науковців", педагогів і релігійних діячів з окупованих територій.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Аналітики наголошують, що це — черговий крок у системному нищенні української культури, історії та ідентичності. Росія прагне створити псевдонаукове виправдання для заборони всього українського, тавруючи його як "екстремізм".

Показово, що замість відновлення зруйнованої інфраструктури чи допомоги населенню, окупаційна влада витрачає кошти на пропаганду й ідеологічні кампанії. Це демонструє справжні пріоритети Кремля — не турботу про людей, а тотальну русифікацію і контроль над свідомістю мешканців окупованих територій.

Читайте: Російські регіони скорочують виплати за підписання контракту з армією: Татарстан урізав у 7 разів, - ЦПД

Автор: 

окупація (6893) росія (68336) Запорізька область (4171) ЦПД (189)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Це і є рашизм ,це нацизм ,фашизм ,печерний шовінізм і дика азійська орда все разом ,яка не признає існування інших мов ,культур ,традицій все великий концтабір ,тюрма народів ,Тому питаня до російськомовних ворог який хоче вас знищити не дивлячись на вашу мову це показав геноцид на Донбасі де стерті десятки міст і сіл ,невже ви хочити говорити на одном язике з варварами ,убивцями ?
показати весь коментар
10.10.2025 15:39 Відповісти
+3
Те що ці землі опинилися під окупантом вина того кого обрали 2019 році, він не готував країну до оборони, він готував її здати путіну, а як план провалився то почав грати нову роль для свого збереження. Проаналізуйте всі висловлювання і діяльність Зе до 2019 року і після 2022.
показати весь коментар
10.10.2025 15:39 Відповісти
+2
Справа в тім, що зараз дійсно немає української націоналістичної ідеології. Останні хто її сповідував була ОУН. Ідеологія ОУН була розроблена Дмитром Донцовим. Його праця «Націоналізм» (1926) стала основоположною для українського національного руху.
показати весь коментар
10.10.2025 15:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
якби у нас ще була ця українська націоналістична ідеологія
показати весь коментар
10.10.2025 15:38 Відповісти
Справа в тім, що зараз дійсно немає української націоналістичної ідеології. Останні хто її сповідував була ОУН. Ідеологія ОУН була розроблена Дмитром Донцовим. Його праця «Націоналізм» (1926) стала основоположною для українського національного руху.
показати весь коментар
10.10.2025 15:56 Відповісти
я думаю у азовців є власна націоналістична ідеологія, проблема в тім що такої ідеології немає в суспільній свідомості, є лише маленька купка націоналістів
показати весь коментар
10.10.2025 16:23 Відповісти
Те що ці землі опинилися під окупантом вина того кого обрали 2019 році, він не готував країну до оборони, він готував її здати путіну, а як план провалився то почав грати нову роль для свого збереження. Проаналізуйте всі висловлювання і діяльність Зе до 2019 року і після 2022.
показати весь коментар
10.10.2025 15:39 Відповісти
Це і є рашизм ,це нацизм ,фашизм ,печерний шовінізм і дика азійська орда все разом ,яка не признає існування інших мов ,культур ,традицій все великий концтабір ,тюрма народів ,Тому питаня до російськомовних ворог який хоче вас знищити не дивлячись на вашу мову це показав геноцид на Донбасі де стерті десятки міст і сіл ,невже ви хочити говорити на одном язике з варварами ,убивцями ?
показати весь коментар
10.10.2025 15:39 Відповісти
Добре що в нас є такі вислови як ваш і як в інших коментаторів. Але крім того, що так говорити, нам теж НЕОБХІДНО симетрично замовити наукове дослідження для оголошення московської ідеології нацизмом, екстремізмом, геноцидизмом і т.п.. В нас набагато більше можливостей довести це ніж в них. Бо за ними брехня, а в нас - правда.
Якщо вони з переконливим виглядом потім пред'являть пачку паперів в сотні сторінок зі словоблудіями і скажуть, що там все доведено і що то факти, то їх ніхто читати не буде, а тільки будуть натиснуті цією пачкою паперів. Їх пачка буде на одній чашці вагів, а на нашій чашці крім отаких висловлювань на одну чи декілька сторінок нема чого класти.
В наших дослідженнях ОБОВ'ЯЗКОВО мають бути й докази, що вони вкрали нашу історію.
Але в нас навряд чи це буде, бо в нас політики розуміють тільки на предмет крадівництва. Ситуація катастрофічна.
Якщо теперішня влада буде зволікати, то на них повинні натиснути інші політики. Чи хтось із грошових має замовити таке за свій рахунок.
показати весь коментар
10.10.2025 16:48 Відповісти
Крім того, обов'язково там мають бути докази, що вони вкрали нашу історію
показати весь коментар
10.10.2025 16:51 Відповісти
Тут тільки дзеркалити треба. Кацапи в силу своєї природної тупості лише це розуміють. Оголосити ідеологію рашизма-путінізма екстремізмом. Так в Законі і написати-"рашизм-путінізм".
показати весь коментар
10.10.2025 15:44 Відповісти
центр константації дезінформації
показати весь коментар
10.10.2025 15:50 Відповісти
вивчайте , повторяйте - хай вам щастить !!!
показати весь коментар
10.10.2025 16:38 Відповісти
 
 