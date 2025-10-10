Окупанти на Запоріжжі замовили "наукове дослідження" для оголошення української ідеології екстремізмом, - ЦПД
Окупаційна адміністрація в тимчасово захопленій частині Запорізької області замовила "наукове дослідження української націоналістичної ідеології" з метою визнати її екстремістською.
Вартість проєкту оцінена у 6,6 мільйона рублів (понад $78 тисяч). Замовником виступає так званий "уряд Запорізької області", а виконавцем — московська "Міжнародна бізнес-академія", яка раніше організовувала ідеологічні форуми на кшталт "Фестивалю народної творчості самобутніх народів" та конференції "Обложена фортеця російської цивілізації", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.
У межах нового проєкту окупанти планують провести серію заходів за участю до 300 осіб — "науковців", педагогів і релігійних діячів з окупованих територій.
Аналітики наголошують, що це — черговий крок у системному нищенні української культури, історії та ідентичності. Росія прагне створити псевдонаукове виправдання для заборони всього українського, тавруючи його як "екстремізм".
Показово, що замість відновлення зруйнованої інфраструктури чи допомоги населенню, окупаційна влада витрачає кошти на пропаганду й ідеологічні кампанії. Це демонструє справжні пріоритети Кремля — не турботу про людей, а тотальну русифікацію і контроль над свідомістю мешканців окупованих територій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якщо вони з переконливим виглядом потім пред'являть пачку паперів в сотні сторінок зі словоблудіями і скажуть, що там все доведено і що то факти, то їх ніхто читати не буде, а тільки будуть натиснуті цією пачкою паперів. Їх пачка буде на одній чашці вагів, а на нашій чашці крім отаких висловлювань на одну чи декілька сторінок нема чого класти.
В наших дослідженнях ОБОВ'ЯЗКОВО мають бути й докази, що вони вкрали нашу історію.
Але в нас навряд чи це буде, бо в нас політики розуміють тільки на предмет крадівництва. Ситуація катастрофічна.
Якщо теперішня влада буде зволікати, то на них повинні натиснути інші політики. Чи хтось із грошових має замовити таке за свій рахунок.