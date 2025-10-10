РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9032 посетителя онлайн
Новости
954 15

Оккупанты на ВОТ Запорожья заказали "научное исследование" для объявления украинской идеологии экстремизмом, - ЦПД

РФ финансирует псевдоисследования против украинской идентичности

Оккупационная администрация во временно захваченной части Запорожской области заказала "научное исследование украинской националистической идеологии" с целью признать ее экстремистской.

Стоимость проекта оценена в 6,6 миллиона рублей (более $78 тысяч). Заказчиком выступает так называемое "правительство Запорожской области", а исполнителем - московская "Международная бизнес-академия", которая ранее организовывала идеологические форумы вроде "Фестиваля народного творчества самобытных народов" и конференции "Осажденная крепость русской цивилизации", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

В рамках нового проекта оккупанты планируют провести серию мероприятий с участием до 300 человек - "ученых", педагогов и религиозных деятелей с оккупированных территорий.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Аналитики отмечают, что это - очередной шаг в системном уничтожении украинской культуры, истории и идентичности. Россия стремится создать псевдонаучное оправдание для запрета всего украинского, клеймя его как "экстремизм".

Показательно, что вместо восстановления разрушенной инфраструктуры или помощи населению, оккупационная власть тратит средства на пропаганду и идеологические кампании. Это демонстрирует истинные приоритеты Кремля - не заботу о людях, а тотальную русификацию и контроль над сознанием жителей оккупированных территорий.

Также читайте: Зеленский: Россияне во время оккупации перебили линии электроснабжения ЗАЭС с обеих сторон

Автор: 

оккупация (10329) россия (97597) Запорожская область (3632) Центр противодействия дезинформации (160)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Це і є рашизм ,це нацизм ,фашизм ,печерний шовінізм і дика азійська орда все разом ,яка не признає існування інших мов ,культур ,традицій все великий концтабір ,тюрма народів ,Тому питаня до російськомовних ворог який хоче вас знищити не дивлячись на вашу мову це показав геноцид на Донбасі де стерті десятки міст і сіл ,невже ви хочити говорити на одном язике з варварами ,убивцями ?
показать весь комментарий
10.10.2025 15:39 Ответить
+4
Те що ці землі опинилися під окупантом вина того кого обрали 2019 році, він не готував країну до оборони, він готував її здати путіну, а як план провалився то почав грати нову роль для свого збереження. Проаналізуйте всі висловлювання і діяльність Зе до 2019 року і після 2022.
показать весь комментарий
10.10.2025 15:39 Ответить
+3
Справа в тім, що зараз дійсно немає української націоналістичної ідеології. Останні хто її сповідував була ОУН. Ідеологія ОУН була розроблена Дмитром Донцовим. Його праця «Націоналізм» (1926) стала основоположною для українського національного руху.
показать весь комментарий
10.10.2025 15:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
якби у нас ще була ця українська націоналістична ідеологія
показать весь комментарий
10.10.2025 15:38 Ответить
Справа в тім, що зараз дійсно немає української націоналістичної ідеології. Останні хто її сповідував була ОУН. Ідеологія ОУН була розроблена Дмитром Донцовим. Його праця «Націоналізм» (1926) стала основоположною для українського національного руху.
показать весь комментарий
10.10.2025 15:56 Ответить
я думаю у азовців є власна націоналістична ідеологія, проблема в тім що такої ідеології немає в суспільній свідомості, є лише маленька купка націоналістів
показать весь комментарий
10.10.2025 16:23 Ответить
Те що ці землі опинилися під окупантом вина того кого обрали 2019 році, він не готував країну до оборони, він готував її здати путіну, а як план провалився то почав грати нову роль для свого збереження. Проаналізуйте всі висловлювання і діяльність Зе до 2019 року і після 2022.
показать весь комментарий
10.10.2025 15:39 Ответить
Це і є рашизм ,це нацизм ,фашизм ,печерний шовінізм і дика азійська орда все разом ,яка не признає існування інших мов ,культур ,традицій все великий концтабір ,тюрма народів ,Тому питаня до російськомовних ворог який хоче вас знищити не дивлячись на вашу мову це показав геноцид на Донбасі де стерті десятки міст і сіл ,невже ви хочити говорити на одном язике з варварами ,убивцями ?
показать весь комментарий
10.10.2025 15:39 Ответить
Добре що в нас є такі вислови як ваш і як в інших коментаторів. Але крім того, що так говорити, нам теж НЕОБХІДНО симетрично замовити наукове дослідження для оголошення московської ідеології нацизмом, екстремізмом, геноцидизмом і т.п.. В нас набагато більше можливостей довести це ніж в них. Бо за ними брехня, а в нас - правда.
Якщо вони з переконливим виглядом потім пред'являть пачку паперів в сотні сторінок зі словоблудіями і скажуть, що там все доведено і що то факти, то їх ніхто читати не буде, а тільки будуть натиснуті цією пачкою паперів. Їх пачка буде на одній чашці вагів, а на нашій чашці крім отаких висловлювань на одну чи декілька сторінок нема чого класти.
В наших дослідженнях ОБОВ'ЯЗКОВО мають бути й докази, що вони вкрали нашу історію.
Але в нас навряд чи це буде, бо в нас політики розуміють тільки на предмет крадівництва. Ситуація катастрофічна.
Якщо теперішня влада буде зволікати, то на них повинні натиснути інші політики. Чи хтось із грошових має замовити таке за свій рахунок.
показать весь комментарий
10.10.2025 16:48 Ответить
Крім того, обов'язково там мають бути докази, що вони вкрали нашу історію
показать весь комментарий
10.10.2025 16:51 Ответить
Наші дослідження повинні складатися з трьох варіантів - мінімальний (на 0,5 сторінки) і більші - на декілька сторінок і повний.
показать весь комментарий
10.10.2025 17:04 Ответить
Верховна Рада України прийняла Постанову "Про Заяву Верховної Ради України "Про використання політичним режимом російської федерації ідеології рашизму, засудження засад і практик рашизму як тоталітарних і людиноненависницьких" Верховна Рада України 2 травня 2023р.===цікаво а статю крімінального кодексу ввела щоб там було років 25 позбавлення волі за рашизм та пропаганду рашизма
показать весь комментарий
10.10.2025 17:15 Ответить
Тут тільки дзеркалити треба. Кацапи в силу своєї природної тупості лише це розуміють. Оголосити ідеологію рашизма-путінізма екстремізмом. Так в Законі і написати-"рашизм-путінізм".
показать весь комментарий
10.10.2025 15:44 Ответить
На рахунок тупості, то це неправда. В нас сміялись над їхніми помилками на війні. Але тепер бачимо, що вони вчаться.
Але що в них є природним це шахрайство і жорстокість.
показать весь комментарий
10.10.2025 17:08 Ответить
центр константації дезінформації
показать весь комментарий
10.10.2025 15:50 Ответить
вивчайте , повторяйте - хай вам щастить !!!
показать весь комментарий
10.10.2025 16:38 Ответить
 
 