Оккупационная администрация во временно захваченной части Запорожской области заказала "научное исследование украинской националистической идеологии" с целью признать ее экстремистской.

Стоимость проекта оценена в 6,6 миллиона рублей (более $78 тысяч). Заказчиком выступает так называемое "правительство Запорожской области", а исполнителем - московская "Международная бизнес-академия", которая ранее организовывала идеологические форумы вроде "Фестиваля народного творчества самобытных народов" и конференции "Осажденная крепость русской цивилизации", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

В рамках нового проекта оккупанты планируют провести серию мероприятий с участием до 300 человек - "ученых", педагогов и религиозных деятелей с оккупированных территорий.

Аналитики отмечают, что это - очередной шаг в системном уничтожении украинской культуры, истории и идентичности. Россия стремится создать псевдонаучное оправдание для запрета всего украинского, клеймя его как "экстремизм".

Показательно, что вместо восстановления разрушенной инфраструктуры или помощи населению, оккупационная власть тратит средства на пропаганду и идеологические кампании. Это демонстрирует истинные приоритеты Кремля - не заботу о людях, а тотальную русификацию и контроль над сознанием жителей оккупированных территорий.

