Оккупанты на ВОТ Запорожья заказали "научное исследование" для объявления украинской идеологии экстремизмом, - ЦПД
Оккупационная администрация во временно захваченной части Запорожской области заказала "научное исследование украинской националистической идеологии" с целью признать ее экстремистской.
Стоимость проекта оценена в 6,6 миллиона рублей (более $78 тысяч). Заказчиком выступает так называемое "правительство Запорожской области", а исполнителем - московская "Международная бизнес-академия", которая ранее организовывала идеологические форумы вроде "Фестиваля народного творчества самобытных народов" и конференции "Осажденная крепость русской цивилизации", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
В рамках нового проекта оккупанты планируют провести серию мероприятий с участием до 300 человек - "ученых", педагогов и религиозных деятелей с оккупированных территорий.
Аналитики отмечают, что это - очередной шаг в системном уничтожении украинской культуры, истории и идентичности. Россия стремится создать псевдонаучное оправдание для запрета всего украинского, клеймя его как "экстремизм".
Показательно, что вместо восстановления разрушенной инфраструктуры или помощи населению, оккупационная власть тратит средства на пропаганду и идеологические кампании. Это демонстрирует истинные приоритеты Кремля - не заботу о людях, а тотальную русификацию и контроль над сознанием жителей оккупированных территорий.
Якщо вони з переконливим виглядом потім пред'являть пачку паперів в сотні сторінок зі словоблудіями і скажуть, що там все доведено і що то факти, то їх ніхто читати не буде, а тільки будуть натиснуті цією пачкою паперів. Їх пачка буде на одній чашці вагів, а на нашій чашці крім отаких висловлювань на одну чи декілька сторінок нема чого класти.
В наших дослідженнях ОБОВ'ЯЗКОВО мають бути й докази, що вони вкрали нашу історію.
Але в нас навряд чи це буде, бо в нас політики розуміють тільки на предмет крадівництва. Ситуація катастрофічна.
Якщо теперішня влада буде зволікати, то на них повинні натиснути інші політики. Чи хтось із грошових має замовити таке за свій рахунок.
Але що в них є природним це шахрайство і жорстокість.