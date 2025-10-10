МЗС про проліт китайських супутників над Україною: Спостерігаються не вперше

Китайські супутники не вперше фіксуються над Україною. Ціль цих супутників - спостереження за різними об 'єктами в контексті російської агресії.

Про це під час брифінгу заявив речник МЗС України Георгій Тихий, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми бачили, як китайські супутники застосовуються для моніторингу, для спостереження за різними об 'єктами в контексті російської агресії. Тобто ми розуміємо, що це спостереження за якимись дуже конкретними, наприклад, підстанціями АЕС. Ми спостерігали таке раніше, не зараз, раніше. На жаль, ця проблема не сьогодні з 'явилася",- сказав речник зовнішньополітичного відомства.

За словами Тихого, про діяльність китайських супутників над Україною повідомляється не лише Пекіну, а й нашим партнерам.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Речник наголосив, що це вкотре підкреслює неподільність безпеки та показує, що війна Росії проти України стосується далеко не лише України, а й виходить за її межі.

"Путін залучає інші країни, безпосередньо залучає Іран і Північну Корею, але також низку інших країн до своєї війни", - додав Тихий.

Раніше повідомлялося про те, що під час масованої російської атаки в ніч на 5 жовтня над західною частиною України, на яку припав основний удар, пролетіло щонайменше три китайські розвідувальні SAR-супутники.

Читайте також: Під час масованої атаки РФ над Львівщиною літали китайські розвідувальні супутники, - ЗМІ