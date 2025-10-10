МИД о пролете китайских спутников над Украиной: Наблюдаются не впервые
Китайские спутники не впервые фиксируются над Украиной. Цель этих спутников - наблюдение за различными объектами в контексте российской агрессии.
Об этом во время брифинга заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы видели, как китайские спутники применяются для мониторинга, для наблюдения за различными объектами в контексте российской агрессии. То есть мы понимаем, что это наблюдение за какими-то очень конкретными, например, подстанциями АЭС. Мы наблюдали такое раньше, не сейчас, раньше. К сожалению, эта проблема не сегодня появилась",- сказал спикер внешнеполитического ведомства.
По словам Тихого, о деятельности китайских спутников над Украиной сообщается не только Пекину, но и нашим партнерам.
Спикер подчеркнул, что это еще раз подчеркивает неделимость безопасности и показывает, что война России против Украины касается далеко не только Украины, но и выходит за ее пределы.
"Путин привлекает другие страны, непосредственно привлекает Иран и Северную Корею, но также ряд других стран к своей войне", - добавил Тихий.
Ранее сообщалось о том, что во время массированной российской атаки в ночь на 5 октября над западной частью Украины, на которую пришелся основной удар, пролетело по меньшей мере три китайских разведывательных SAR-спутника.
