Во время массированной атаки РФ над Львовщиной летали китайские разведывательные спутники, - СМИ

Во время массированной российской атаки в ночь на 5 октября над западной частью Украины, на которую пришелся основной удар, пролетело по меньшей мере три китайских разведывательных SAR-спутника.

Об этом пишет портал "Милитарный", ссылаясь на данные мониторингового сервиса Heavens Above, который отслеживает перемещение космических аппаратов, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, над Львовом был зафиксирован пролет спутников серии Yaogan 33: Yaogan 33, Yaogan 33-03 и Yaogan 33-04, которые пролетели всего 9 раз над регионом с 00:00 до примерно 11:30 утра.

Около 6:00 в регион вошел также оптический спутник Yaogan 34, который совершит 7 витков над регионом в течение 5 октября.

Издание отмечает, что китайские разведывательные спутники пролетают не только над западными регионами Украины. В целом орбитальные параметры позволяют осуществлять работу над Украиной более 60 разнотипным спутникам серии Yaogan. Они могут выполнять оптическую, радиолокационную и радиоэлектронную разведку.

Что известно о китайских спутниках серии Yaogan?

Спутники этой серии размещаются на низких орбитах на высоте около 700 километров. Это позволяет им делать полный оборот вокруг планеты примерно каждые 90 минут.

"Милитарный" пишет, что достоверной информации о возможностях спутников Yaogan 33 немного. По официальной китайской позиции спутники этого типа используются для научных экспериментов, исследований земельных ресурсов, а также предотвращения стихийных бедствий. Однако считается, что на самом деле это военные разведывательные спутники, которые оснащены радаром с синтезированной апертурой (SAR), подобно спутникам ICEYE.

В статье говорится, что спутники Yaogan 33 были запущены в 2022-2023 годах и пришли на замену разведывательным спутникам SAR первого поколения Yaogan-1, которые запускались начиная с 2006 года.

"В то же время стоит отметить, что неизвестно, проводили ли эти спутники фактическую разведку во время пролетов над Украиной", - пишет "Милитарный".

Ранее сообщалось о том, что Служба внешней разведки Украины фиксирует передачу Китаем спутниковой информации для ударов по целям в Украине, включая объекты инвесторов.

Массированная атака РФ в ночь на 5 октября

Напомним, что в ночь на 05 октября 2025 года войска РФ нанесли комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.

По предварительным данным, в результате комбинированного удара врага БпЛА и крылатыми ракетами на Львовщине погибла семья из 4 человек, еще 6 травмированы.

Также известно, что в результате вражеских обстрелов в Запорожье один человек погиб, 10 - ранены.

Тиждень тому Садовий попіарився на відкритті "індустріального парку", сьогодні туди прилетіло...
З призначенням на посаду командувача народженого невідомо де в 1965р. Кривоножка, який 41 рік займався невідомо чим, бардак в організації ППО/ПРО країни досяг загальнозеленських стандартів
Ну чим це не Третя світова війна? Просто ті хто доказують протилежне вже зайняли сторону ворога
поки що це наша війна
Наша. Якщо навіть їбаний клєрк Міша Фьодоров возомніл себе богом, то уявіть що відбувається в попаяній кабіні Найшашличнішого.
Наскільки я знаю, супутники постійно облітають Землю. Хіба що китайські супутники перед цим спеціально коригували орбіту, щоб бути саме над Львовом у заданий час. Сумніваюся, що таке було, а якби й було, то одразу б про це повідомили.
Це не ті супутники які раз на добу облітають Землю. Це спец. супутники-шпигуни які щогодини облітають Землю і пролітають над конкретними районами. І як помітила наша розвідка, свою активність вони проявляють не вперші саме в час рашистських ударів по Україні. Таким чином допомагаючи рашистам уникати нашу ПВО, а також досліджують принцип і можливості роботи ППО іноземного зразка.
Як вже всі помітили, всі Вісь Зла допомагає Сосії не просто так. Вони також обкатують, випробовують і модернізують свою зброю для подальшої війни з Заходом і з сша. Захід і америка продовжують тримати свій ніс в сраці і робити вигляд що нічого не відбувається. І потім виявиться що Західна і американська зброя виявиться пшиком. або її не виявиться в потрібній кількості.
ALEX SUROVV #593022 шо ти ниєш, шляпа обдовбана??? То ж Петі війна була вигідна, а тобі ні...
Хочеться помсти. Хочеться шоб оті всі, багато разів анонсовані «Трембіта», «Непутн», «Довгий Нептун», «Сапсан», «Паляниця», «Пекло», «Рута», «Фламінго» та вунлервафоі менш відомі, нарешті полетіли на мордорську енергетику . ALEX SUROVV #593022 30 тис далекобійних дронів та 3 тис ракет, де вони?
Про це знають усі держави Світу, що мають радіотехнічну розвідку і структури дослідження космосу! Навіть Гвінея Бісау з Йєменом!!!
а скільки супутників Маска було в цей час над цим регіоном?
Тиждень тому Садовій попіарився на відкритті "індустріального парку", сьогодні туди прилетіло...
А ви думали.
рашка давно би здулась без допомоги китайців
З призначенням на посаду командувача народженого невідомо де в 1965р. Кривоножка, який 41 рік займався невідомо чим, бардак в організації ППО/ПРО країни досяг загальнозеленських стандартів
Старі пам'ятають,а молодь не чула: забийте в Ю-тубі пісню "Солнце встаёт над речкой Хуан-Хе". Хто раніше не розумів,той можливо зрозуміє...
Спутник летает по орбите) Он летает постоянно, пока не упадет) Он не может лететь куда хочет)
Допомогли після2світової рлзбили японців допомогли всім світом у 80 р везли обладнання і технології а тепер мавпи косоокі у космосі і мають претензії до інших вони такеж лайно як кацапи тільки більше
Повна маячня!!! Супутників на орбіті величезна кількість. Наше СЗР гучно обісралося, так тепер придумують різну херню, ще більш обмазуючись лайном.

а). Китай не передавав таку інформацію - у рф на орбіті як мінімум не менше за китайське угруповання супутників-шпигунів. Це кажу не я - маємо відповідну позицію Розвідспільноти США.
а). Китай не передавав таку інформацію - у рф на орбіті як мінімум не менше за китайське угруповання супутників-шпигунів. Це кажу не я - маємо відповідну позицію Розвідспільноти США.
б). Ця заява зроблена з орієнтацією на США, типу - "Американці дають Україні розвіддані для ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури, а Китай росіянам". Ціль - не допустити припинення надання таких даних з боку США для підготовки нами можливих ударів по об'єктах нафтогазової галузі рф. Оприлюднена заява не зможе вплинути на США, але може викликати небажані демарші з боку Китаю який об'єктивно не робив те, що йому інкримінують.

Повторюю, заява дурна та недалекоглядна. Ситуацію треба по дипломатичних каналах гасити, бо без участі Китаю миру в Україні досягнути буде важко, якщо не неможливо. Тиснути на Китай треба по ділу, санкціями, тарифами, проте не фейковими заявами.

https://t.me/Mccartneyser68/1629

https://t.me/Mccartneyser68/1629
Чесно кажучи, заяви лише для підтримування істерії в суспільстві.
І вчора, позавчора, сьогодні, завтра, і щодня. І що?
Там і супутників не треба!
Про переміщення супутників-шпіонів знає якийсь моніторинговий сервіс?🤣
Читаючи коментарі, зразу можна визначити виборців зєлєнскава💩
