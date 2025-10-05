Під час масованої атаки РФ над Львівщиною літали китайські розвідувальні супутники, - ЗМІ

Під час масованої російської атаки в ніч на 5 жовтня над західною частиною України, на яку припав основний удар, пролетіло щонайменше три китайські розвідувальні SAR-супутники.

Про це пише портал "Мілітарний", посилаючись на дані моніторингового сервісу Heavens Above, який відстежує переміщення космічних апаратів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, над Львовом було зафіксовано проліт супутників серії Yaogan 33: Yaogan 33, Yaogan 33-03 та Yaogan 33-04, які пролетіли загалом 9 разів над регіоном з 00:00 до приблизно 11:30 ранку.

Близько 6:00 у регіон увійшов також оптичний супутник Yaogan 34, який здійснить 7 витків над регіоном впродовж 5 жовтня.

Видання зазначає, що китайські розвідувальні супутники пролітають не тільки над західними регіонами України. Загалом орбітальні параметри дозволяють здійснювати роботу над Україною понад 60 різнотипним супутникам серії Yaogan. Вони можуть виконувати оптичну, радіолокаційну та радіоелектронну розвідку.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо про китайські супутники серії Yaogan?

Супутники цієї серії розміщуються на низьких орбітах на висоті близько 700 кілометрі. Це дозволяє їм робити повний оберт навколо планети приблизно кожні 90 хвилин.

"Мілітарний" пише, що достеменної інформації про можливості супутників Yaogan 33 небагато. За офіційною китайською позицією супутники цього типу використовуються для наукових експериментів, досліджень земельних ресурсів, а також запобігання стихійним лихам. Однак вважається, що насправді це військові розвідувальні супутники, які оснащені радаром із синтезованою апертурою (SAR), подібно до супутників ICEYE.

У статті йдеться, що супутники Yaogan 33 були запущені у 2022–2023 роках та прийшли на заміну розвідувальним супутникам SAR першого покоління Yaogan-1, які запускалися починаючи з 2006 року.

"Водночас варто зазначити, що невідомо, чи проводили ці супутники фактичну розвідку під час прольотів над Україною", - пише "Мілітарний".

Раніше повідомлялося про те, що Служба зовнішньої розвідки України фіксує передачу Китаєм супутникової інформації для ударів по цілях в Україні, включно з об’єктами інвесторів.

Читайте також: Китай допомагає Росії супутниковими даними, - СЗР

Масована атака РФ в ніч на 5 жовтня

Нагадаємо, що у ніч на 05 жовтня 2025 року війська РФ завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

За попередніми даними, внаслідок комбінованого удару ворога БпЛА та крилатими ракетами на Львівщині загинула родина із 4 осіб, ще 6 травмовані.

Також відомо, що внаслідок ворожих обстрілів у Запоріжжі одна людина загинула, 10 - поранені.

Читайте також: МЗС Китаю відреагувало на заяву української розвідки про надання КНР супутникових даних Росії: там кажуть, що їм нічого про це не відомо