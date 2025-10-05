УКР
Під час масованої атаки РФ над Львівщиною літали китайські розвідувальні супутники, - ЗМІ

супутник

Під час масованої російської атаки в ніч на 5 жовтня над західною частиною України, на яку припав основний удар, пролетіло щонайменше три китайські розвідувальні SAR-супутники.

Про це пише портал "Мілітарний", посилаючись на дані моніторингового сервісу Heavens Above, який відстежує переміщення космічних апаратів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, над Львовом було зафіксовано проліт супутників серії Yaogan 33: Yaogan 33, Yaogan 33-03 та Yaogan 33-04, які пролетіли загалом 9 разів над регіоном з 00:00 до приблизно 11:30 ранку.

Близько 6:00 у регіон увійшов також оптичний супутник Yaogan 34, який здійснить 7 витків над регіоном впродовж 5 жовтня.

Видання зазначає, що китайські розвідувальні супутники пролітають не тільки над західними регіонами України. Загалом орбітальні параметри дозволяють здійснювати роботу над Україною понад 60 різнотипним супутникам серії Yaogan. Вони можуть виконувати оптичну, радіолокаційну та радіоелектронну розвідку.

Що відомо про китайські супутники серії Yaogan? 

Супутники цієї серії розміщуються на низьких орбітах на висоті близько 700 кілометрі. Це дозволяє їм робити повний оберт навколо планети приблизно кожні 90 хвилин.

"Мілітарний" пише, що достеменної інформації про можливості супутників Yaogan 33 небагато. За офіційною китайською позицією супутники цього типу використовуються для наукових експериментів, досліджень земельних ресурсів, а також запобігання стихійним лихам. Однак вважається, що насправді це військові розвідувальні супутники, які оснащені радаром із синтезованою апертурою (SAR), подібно до супутників ICEYE.

У статті йдеться, що супутники Yaogan 33 були запущені у 2022–2023 роках та прийшли на заміну розвідувальним супутникам SAR першого покоління Yaogan-1, які запускалися починаючи з 2006 року.

"Водночас варто зазначити, що невідомо, чи проводили ці супутники фактичну розвідку під час прольотів над Україною", - пише "Мілітарний".

Раніше повідомлялося про те, що Служба зовнішньої розвідки України фіксує передачу Китаєм супутникової інформації для ударів по цілях в Україні, включно з об’єктами інвесторів.

Масована атака РФ в ніч на 5 жовтня

Нагадаємо, що у ніч на 05 жовтня 2025 року війська РФ завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

За попередніми даними, внаслідок комбінованого удару ворога БпЛА та крилатими ракетами на Львівщині загинула родина із 4 осіб, ще 6 травмовані.

Також відомо, що внаслідок ворожих обстрілів у Запоріжжі одна людина загинула, 10 - поранені.

Китай (4934) супутник (316)
+9
Тиждень тому Садовий попіарився на відкритті "індустріального парку", сьогодні туди прилетіло...
05.10.2025 19:40 Відповісти
+6
Наскільки я знаю, супутники постійно облітають Землю. Хіба що китайські супутники перед цим спеціально коригували орбіту, щоб бути саме над Львовом у заданий час. Сумніваюся, що таке було, а якби й було, то одразу б про це повідомили.
05.10.2025 19:45 Відповісти
+5
З призначенням на посаду командувача народженого невідомо де в 1965р. Кривоножка, який 41 рік займався невідомо чим, бардак в організації ППО/ПРО країни досяг загальнозеленських стандартів
05.10.2025 19:43 Відповісти
Ну чим це не Третя світова війна? Просто ті хто доказують протилежне вже зайняли сторону ворога
05.10.2025 19:32 Відповісти
поки що це наша війна
05.10.2025 19:43 Відповісти
Наша. Якщо навіть їбаний клєрк Міша Фьодоров возомніл себе богом, то уявіть що відбувається в попаяній кабіні Найшашличнішого.
05.10.2025 19:48 Відповісти
Наскільки я знаю, супутники постійно облітають Землю. Хіба що китайські супутники перед цим спеціально коригували орбіту, щоб бути саме над Львовом у заданий час. Сумніваюся, що таке було, а якби й було, то одразу б про це повідомили.
05.10.2025 19:45 Відповісти
Це не ті супутники які раз на добу облітають Землю. Це спец. супутники-шпигуни які щогодини облітають Землю і пролітають над конкретними районами. І як помітила наша розвідка, свою активність вони проявляють не вперші саме в час рашистських ракетних ударів по Україні. Таким чином допомагаючи рашистам уникати нашу ПВО, а також досліджують принцип і можливості роботи ППО іноземного зразка.
05.10.2025 19:51 Відповісти
Як вже всі помітили, всі Вісь Зла допомагає Сосії не просто так. Вони також обкатують, випробовують і модернізують свою зброю для подальшої війни з Заходом і з сша. Захід і америка продовжують тримати свій ніс в сраці і робити вигляд що нічого не відбувається. І потім виявиться що Західна і американська зброя виявиться пшиком. або її не виявиться в потрібній кількості.
05.10.2025 19:56 Відповісти
ALEX SUROVV #593022 шо ти ниєш, шляпа обдовбана??? То ж Петі війна була вигідна, а тобі ні...
05.10.2025 19:58 Відповісти


05.10.2025 19:57 Відповісти
Хочеться помсти. Хочеться шоб оті всі, багато разів анонсовані «Трембіта», «Непутн», «Довгий Нептун», «Сапсан», «Паляниця», «Пекло», «Рута», «Фламінго» та вунлервафоі менш відомі, нарешті полетіли на мордорську енергетику . ALEX SUROVV #593022 30 тис далекобійних дронів та 3 тис ракет, де вони?
05.10.2025 19:50 Відповісти
Про це знають усі держави Світу, що мають радіотехнічну розвідку і структури дослідження космосу! Навіть Гвінея Бісау з Йєменом!!!
05.10.2025 19:32 Відповісти
а скільки супутників Маска було в цей час над цим регіоном?
05.10.2025 19:39 Відповісти
Тиждень тому Садовий попіарився на відкритті "індустріального парку", сьогодні туди прилетіло...
05.10.2025 19:40 Відповісти
А ви думали.
рашка давно би здулась без допомоги китайців
05.10.2025 19:42 Відповісти
З призначенням на посаду командувача народженого невідомо де в 1965р. Кривоножка, який 41 рік займався невідомо чим, бардак в організації ППО/ПРО країни досяг загальнозеленських стандартів
05.10.2025 19:43 Відповісти
05.10.2025 19:44 Відповісти
Та то ясно, що не супер профі. Але згадайте Забродського - народився на кацапії, військову освіту здобув там, службу починав лейтенантом, командиром взводу ясно якої армії. Так що то не показник. А от те шо на цему Кривоножко, написано радянський офіцер, оце біда
05.10.2025 20:45 Відповісти
Старі пам'ятають,а молодь не чула: забийте в Ю-тубі пісню "Солнце встаёт над речкой Хуан-Хе". Хто раніше не розумів,той можливо зрозуміє...
05.10.2025 19:45 Відповісти
Спутник летает по орбите) Он летает постоянно, пока не упадет) Он не может лететь куда хочет)
05.10.2025 19:47 Відповісти
Допомогли після2світової рлзбили японців допомогли всим світом у 80 р везли обладнання і технології а тепер мавпи косоокі у космосі і мають претензії до інших вони такеж лайно як кацапи тільки більше
05.10.2025 19:52 Відповісти
Повна маячня!!! Супутників на орбіті величезна кількість. Наше СЗР гучно обісралося, так тепер придумують різну херню, ще більш обмазуючись лайном.

"про вкрай недалекоглядну та шкідливу, на мою думку, заяву нашої СЗР про надання Китаєм москві супутникової інформації, яку та використовує для здійснення далекобійних ударів по Україні.
а). Китай не передавав таку інформацію - у рф на орбіті як мінімум не менше за китайське угруповання супутників-шпигунів. Це кажу не я - маємо відповідну позицію Розвідспільноти США.
б). Ця заява зроблена з орієнтацією на США, типу - "Американці дають Україні розвіддані для ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури, а Китай росіянам". Ціль - не допустити припинення надання таких даних з боку США для підготовки нами можливих ударів по об'єктах нафтогазової галузі рф. Оприлюднена заява не зможе вплинути на США, але може викликати небажані демарші з боку Китаю який об'єктивно не робив те, що йому інкримінують.

Повторюю, заява дурна та недалекоглядна. Ситуацію треба по дипломатичних каналах гасити, бо без участі Китаю миру в Україні досягнути буде важко, якщо не неможливо. Тиснути на Китай треба по ділу, санкціями, тарифами, проте не фейковими заявами.

https://t.me/Mccartneyser68/1629
05.10.2025 19:55 Відповісти
Чесно кажучи, заяви лише для підтримування істерії в суспільстві.
05.10.2025 20:08 Відповісти
І вчора, позавчора, сьогодні, завтра, і щодня. І що?
Там і супутників не треба!
05.10.2025 20:16 Відповісти
Про переміщення супутників-шпіонів знає якийсь моніторинговий сервіс?🤣
Читаючи коментарі, зразу можна визначити виборців зєлєнскава💩
05.10.2025 20:19 Відповісти
В принципі так. Орбіту будь-якого супутника зараз можна подивитися в Інтернеті. Тільки не завжди зрозуміло його призначення. У 1970-х роках мій батько служив у ракетних військах Совка. Там у офіцера був журнал часу прольоту супутників-шпигунів США. Але зараз інша епоха.
05.10.2025 20:55 Відповісти
садовой перед этим этот центр рекламировал- наприглашал кучу народа и корреспондентов ну и прилетело, не нужно искать гудза в жопе
05.10.2025 21:02 Відповісти
 
 