Новини
Збірна України перемогла Ісландію у матчі відбору ЧС-2026

футболіст збірної України Малиновський

Збірна України з футболу у матчі третього туру відбору до чемпіонату світу 2026 року перемогла збірну  Ісландії з рахунком 3:5. Матч відбувся у Рейк'явіку.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Українську збірну на 14-й хвилині вивів вперед Малиновський. На 35-й хвилині рахунок у матчі зрівняв Еллертссон, який скористався попилкою Трубіна. В кінці тайму, на 45 хвилині забив Гуцуляк, а вже в доданий час перевагу України збільшив Малиновський: 1:3.

На 59-й хвилині відставання Ісландії скоротив Гудмундссон, а на 75-й він зрівняв рахунок у матчі. Однак на 85-й хвилині Калюжний знову вивів Україну вперед, а Очеретько через 3 хвилини збільнив перевагу до двох м'ячів - 3:5.

В іншому матчі групи D у Парижі Франція обіграла Азербайджан 3:0.

Турнірне становище після трьох турів: Франція - 9 очок, Україна - 4, Ісландія - 3, Азербайджан - 1.

Наступний поєдинок підопічні Реброва проведуть 13 жовтня - прийматимуть у польському Кракові збірну Азербайджану.

збірна з футболу (225) Збірна України (144) футбол (1596)
Хокей ?
11.10.2025 00:12 Відповісти
Франціє,допоможи нам пройти далі
11.10.2025 00:19 Відповісти
там не стільки Франція... Нам світьть тільки плей-офф, але це не про Францію...
11.10.2025 00:36 Відповісти
хоч в одній грі з трьох поборолись...
11.10.2025 00:22 Відповісти
Нежданчик на нашому фарті.
А гра була нуляча.
11.10.2025 00:30 Відповісти
Фарт з обох сторін був. З 11 ударів в ствір, 8 забито. Просто ми більше били)
11.10.2025 00:44 Відповісти
Валідол- офіційний спонсор збірної України з футболу..
11.10.2025 00:45 Відповісти
Шановні українські футболісти. Футбол-це скоріше біг, ніж ходьба.
