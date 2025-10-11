Збірна України перемогла Ісландію у матчі відбору ЧС-2026

Збірна України з футболу у матчі третього туру відбору до чемпіонату світу 2026 року перемогла збірну Ісландії з рахунком 3:5. Матч відбувся у Рейк'явіку.

Українську збірну на 14-й хвилині вивів вперед Малиновський. На 35-й хвилині рахунок у матчі зрівняв Еллертссон, який скористався попилкою Трубіна. В кінці тайму, на 45 хвилині забив Гуцуляк, а вже в доданий час перевагу України збільшив Малиновський: 1:3.

На 59-й хвилині відставання Ісландії скоротив Гудмундссон, а на 75-й він зрівняв рахунок у матчі. Однак на 85-й хвилині Калюжний знову вивів Україну вперед, а Очеретько через 3 хвилини збільнив перевагу до двох м'ячів - 3:5.

В іншому матчі групи D у Парижі Франція обіграла Азербайджан 3:0.

Турнірне становище після трьох турів: Франція - 9 очок, Україна - 4, Ісландія - 3, Азербайджан - 1.

Наступний поєдинок підопічні Реброва проведуть 13 жовтня - прийматимуть у польському Кракові збірну Азербайджану.