Новини Матчі збірної України з футболу
1 937 33

Збірна України зіграла в нічию з Азербайджаном у відборі до ЧС-2026

Азербайджан-Україна

9 вересня збірна України з футболу зіграла в нічию зі збірною Азербайджану в другому турі відбору Чемпіонату Світу 2026.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

На 51-й хвилині рахунок відкрив Георгій Судаков. Господарі зрівняли паритет на 72-ї хвилині - після реалізованого пенальті Еміна Махмудова.

+11
Наши козаки красавцы, даже не смотря на войну они сражаются как левы с такими потужными командами как Азербайджан!
показати весь коментар
09.09.2025 21:46 Відповісти
+7
Соромно... ой як соромно....
Президент країни - віслюк.
Збірна футболістів - вівці.

Єдине чим залишається тішитись - в москалів ще гірше - ***** і *******.

Отака ху#ня - малята.....
показати весь коментар
09.09.2025 21:52 Відповісти
+4
наша команда звільнила нас від переживань і за них і взагалі за чемпіонат світу. слава нашим гравцям, головному тренеру і всім причетним до ціеї майже перемоги, бо ще ж не все втрачено ?
показати весь коментар
09.09.2025 21:50 Відповісти
Це п..ць
показати весь коментар
09.09.2025 21:48 Відповісти
Азербайджанський футбол зараз на підйомі...
показати весь коментар
09.09.2025 21:49 Відповісти
наша команда звільнила нас від переживань і за них і взагалі за чемпіонат світу. слава нашим гравцям, головному тренеру і всім причетним до ціеї майже перемоги, бо ще ж не все втрачено ?
показати весь коментар
09.09.2025 21:50 Відповісти
цілком закономірний результат... що в клубному футболі, що збірна. І в євроклубах лавки гріють- легенди!
показати весь коментар
09.09.2025 21:52 Відповісти
3,14дари
показати весь коментар
09.09.2025 21:52 Відповісти
Соромно... ой як соромно....
Президент країни - віслюк.
Збірна футболістів - вівці.

Єдине чим залишається тішитись - в москалів ще гірше - ***** і *******.

Отака ху#ня - малята.....
показати весь коментар
09.09.2025 21:52 Відповісти
Ребров нехай їде туди звідки приїхав до збірної, та піжонку зінченку краще не витягувати із лісу Нотінгема
показати весь коментар
09.09.2025 22:23 Відповісти
Перемогла дружба
показати весь коментар
09.09.2025 21:54 Відповісти
Коли дитячий футбол на 0, то результат очікуваний.
показати весь коментар
09.09.2025 21:54 Відповісти
Яка різниця, як українські футболісти-міліонери зіграли зі збірною Азербайджану?
показати весь коментар
09.09.2025 21:54 Відповісти
Трохи є різниця - в Іспанії Франції Італії футболісти ше крутіші міліонери - то чого вони жили рвуть?
показати весь коментар
09.09.2025 22:01 Відповісти
вам кацапам никакая - вас то никуда не пускают в мировом футболе
показати весь коментар
09.09.2025 22:36 Відповісти
Славік, інтернет запахи не передає!
Тому прибери за собою 💩 та лягай спати.
І мову підівчи!
Патріот....
показати весь коментар
09.09.2025 22:46 Відповісти
Єто кокой то позор .....
показати весь коментар
09.09.2025 21:58 Відповісти
Дніщє
показати весь коментар
09.09.2025 22:06 Відповісти
холуи кремлёвского ублюдка суркиса риброфф и чевченкоу по приказу кремля разваливают украинский футбол! Гнать надо этих предателей из Украины!
показати весь коментар
09.09.2025 22:11 Відповісти
Alex Peterson не пести гнида кацапская ..
показати весь коментар
09.09.2025 22:37 Відповісти
Стадо баранов 90 минут походило по полю и разошлось с полным удовлетворением а Реброву надо куда-то на уровень сборной Испании переходить и там показывать свои гениальные тактические задумки...
показати весь коментар
09.09.2025 22:29 Відповісти
ребров никакой не тренер - это уже ясно давно, а вот то что его как мажора ермака не выгоняют за провалы - просто позор..
показати весь коментар
09.09.2025 22:38 Відповісти
не пести гнида кацапская ..
показати весь коментар
09.09.2025 22:43 Відповісти
Так кто его выгонит, кореш Шевченко?
показати весь коментар
09.09.2025 22:44 Відповісти
"зрівняли паритет"

никого не смутило?
показати весь коментар
09.09.2025 22:38 Відповісти
малограмотных редакторов по-набирали на цензор - за еду наверное..
показати весь коментар
09.09.2025 22:41 Відповісти
Азербайджан, як більш класна команда, грала в півсили - коли їй потрібно було забити мʼяч, вони пішли вперед, забили та заспокоїлись. У лузерів в жовтій формі шансів просто не було проти більш зіркового суперника.
показати весь коментар
09.09.2025 22:46 Відповісти
Фізруків *****!!!
показати весь коментар
09.09.2025 23:08 Відповісти
Фраза "зіграти в нічию" є граматично неправильною. Прислівник - ВНІЧИЮ.
показати весь коментар
09.09.2025 23:11 Відповісти
 
 