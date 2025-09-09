Збірна України зіграла в нічию з Азербайджаном у відборі до ЧС-2026
9 вересня збірна України з футболу зіграла в нічию зі збірною Азербайджану в другому турі відбору Чемпіонату Світу 2026.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
На 51-й хвилині рахунок відкрив Георгій Судаков. Господарі зрівняли паритет на 72-ї хвилині - після реалізованого пенальті Еміна Махмудова.
Топ коментарі
+11 Александр Иванов #592813
показати весь коментар09.09.2025 21:46 Відповісти Посилання
+7 Малець Тарас
показати весь коментар09.09.2025 21:52 Відповісти Посилання
+4 Ігор Петрович
показати весь коментар09.09.2025 21:50 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Президент країни - віслюк.
Збірна футболістів - вівці.
Єдине чим залишається тішитись - в москалів ще гірше - ***** і *******.
Отака ху#ня - малята.....
Тому прибери за собою 💩 та лягай спати.
І мову підівчи!
Патріот....
никого не смутило?