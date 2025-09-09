Збірна України зіграла в нічию з Азербайджаном у відборі до ЧС-2026

9 вересня збірна України з футболу зіграла в нічию зі збірною Азербайджану в другому турі відбору Чемпіонату Світу 2026.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

На 51-й хвилині рахунок відкрив Георгій Судаков. Господарі зрівняли паритет на 72-ї хвилині - після реалізованого пенальті Еміна Махмудова.

