Арбітриня матчу жіночої Прем’єр-ліги показала жовту картку футболістці за російську мову: "Мовою Росії тут не спілкуються. Це - чемпіонат України". ВIДЕО
Під час футбольного матчу між жіночими командами "Колос" (Ковалівка) та "Сістерс" (Одеса) арбітриня Анастасія Романюк показала жовту картку футболістці одеської команди Ірині Майбородіній через спілкування російською мовою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, арбітриня заявила, що перед цим вона усно попереджала одеську футболістку.
"Мовою Росії ми тут не спілкуємось. Жовта картка за незгоду. І попросила гравця спілкуватися українською мовою. Це чемпіонат - України", - пояснила Романюк.
Ой! вже не каже ? А арбітриня просто красава!!!
Зараз він розказує нам: кому не подобається корупція в Україні, тоді чємодан, вокзал, Варшава. Тобто не боротися з корупцією, а залишати Україну (те, що кордони закриті для половини населення, його не цікавить).
Він зажди був соратником Каспарова, котрий єдиним залишається ворогом насьогодні серед закордонної шобли харошіх рУЗЬКИХ
Да і окрім цих недозвинувачень я так розумію Ви йому нічого пред'явити не в змозі? То це звичайне зелене накидання лайна на вентилятор......
Доречі , саме з людей партії Яника-Ахметов й склалася влада Єрмака в кабміні й досьогодні.
у нас всьо чьотко!
а, фіфа вже і так і так вивертаються, що б повернути кацапів.
А не вдасться!
Так, в нашій мові є лайка, і немало. Але матів нема. То таки з кацапської.
Польща, до речі, довгий час була в складі російської імперії і в соціалістичному таборі. Так що...
Тут і обговорювати нема чого.