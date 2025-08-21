УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14328 відвідувачів онлайн
Новини Відео
4 842 48

Арбітриня матчу жіночої Прем’єр-ліги показала жовту картку футболістці за російську мову: "Мовою Росії тут не спілкуються. Це - чемпіонат України". ВIДЕО

Під час футбольного матчу між жіночими командами "Колос" (Ковалівка) та "Сістерс" (Одеса) арбітриня Анастасія Романюк показала жовту картку футболістці одеської команди Ірині Майбородіній через спілкування російською мовою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, арбітриня заявила, що перед цим вона усно попереджала одеську футболістку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас є державна мова - українська. РФ може заявляти що завгодно, - Зеленський

"Мовою Росії ми тут не спілкуємось. Жовта картка за незгоду. І попросила гравця спілкуватися українською мовою. Це чемпіонат - України", - пояснила Романюк.

Читайте: Мовна омбудсменка Івановська закликала заборонити законом публічне виконання російськомовних пісень

Також читайте: Путін хоче офіційного статусу російської мови та "безпеки" для РПЦ в Україні, - The New York Times

Автор: 

футбол (1592) російська мова (325)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+32
дик какая разніца - говорив президент України ...

Ой! вже не каже ? А арбітриня просто красава!!!
показати весь коментар
21.08.2025 11:38 Відповісти
+30
Повага.
показати весь коментар
21.08.2025 11:38 Відповісти
+16
Супер!!!! Так тримати!!!!
показати весь коментар
21.08.2025 11:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Повага.
показати весь коментар
21.08.2025 11:38 Відповісти
дик какая разніца - говорив президент України ...

Ой! вже не каже ? А арбітриня просто красава!!!
показати весь коментар
21.08.2025 11:38 Відповісти
Тепер розумієте , чому рашка розкрутила шалену атаку на Портнікова , БО ВІН ВИЩОЇ ЯКОСТІ ПРОПОГАНДИСТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Й УКРАЇНСТВА , АНТИРАШИСТ !!!
показати весь коментар
21.08.2025 12:06 Відповісти
Хто, Портніков? Портніков - простітутка, яка лягає під будь-яку владу. Для тих, в кого погана пам"ять: він вчився та працював у Москві.
Зараз він розказує нам: кому не подобається корупція в Україні, тоді чємодан, вокзал, Варшава. Тобто не боротися з корупцією, а залишати Україну (те, що кордони закриті для половини населення, його не цікавить).
показати весь коментар
21.08.2025 12:12 Відповісти
Портніков вчився у Дніпрі, за СССР , як талановитого перевели до універу Москви, й працював потім й зараз на антисовкове пропогандистьке видання, котре закрив агент Кремля ТРМАП - шарітє?
показати весь коментар
21.08.2025 12:16 Відповісти
а розкрутили ФАС проти нього як проти НАЙЕФЕКТИВНІШОГО АНТИКРЕМЛІВСЬКОГО пропагандиста проти захованих під демократів ГЕБІСТІВ ( про Латиніну чули?) .
Він зажди був соратником Каспарова, котрий єдиним залишається ворогом насьогодні серед закордонної шобли харошіх рУЗЬКИХ
показати весь коментар
21.08.2025 12:21 Відповісти
Ти дбл реальний , не треба підміною понять займатися ,щодо корупції , а про проститутку всіх не суди по собі.
показати весь коментар
21.08.2025 12:24 Відповісти
Вчитись у мацкві (цікаво чому Ви пишете це з великої літери?) у часи срср це нормальне явище. Питання що він вчасно звідти звалив коли зрозумів що таке раша.
Да і окрім цих недозвинувачень я так розумію Ви йому нічого пред'явити не в змозі? То це звичайне зелене накидання лайна на вентилятор......
показати весь коментар
21.08.2025 12:31 Відповісти
Ні , беріть вище ,ОСОБИСТО Скобеєва розкрутила антипортніковщину . А підхопили Сергій Любарський (харківчанин рашистопропогандон сьогодні з США ) , Сергій Поярков , Сергій Гайдай тіпа український політтехнолог, й інша шушера завсєгдатаєв шоу довоєнної Наташі Влащенко на каналі батька війни Ахмєтова. Уявіть , якого штибу агентшу кремля розтрощив Портніков - я про подругу Люсі Обристович Латиніну
Доречі , саме з людей партії Яника-Ахметов й склалася влада Єрмака в кабміні й досьогодні.
показати весь коментар
21.08.2025 12:50 Відповісти
так так, латинінну Портніков так розірвав на шматки, що після цього з неї все імперське лайно полізло хрін зупиниш)))
показати весь коментар
21.08.2025 12:59 Відповісти
показати весь коментар
21.08.2025 11:40 Відповісти
хммм....
у нас всьо чьотко!
а, фіфа вже і так і так вивертаються, що б повернути кацапів.
показати весь коментар
21.08.2025 11:41 Відповісти
Супер!!!! Так тримати!!!!
показати весь коментар
21.08.2025 11:42 Відповісти
Молодець!!!
показати весь коментар
21.08.2025 11:42 Відповісти
Сильно, гідно, варто окремої новини.
показати весь коментар
21.08.2025 11:42 Відповісти
Зараз набіжуть кухонні свідки російської мови в українських окопах. 😁
показати весь коментар
21.08.2025 11:43 Відповісти
Читайте регламент. Гравчиня отримала жовту картку за емоційне висловлювання (тут был трьох-этажный мат, что даже сапожник позаздрит), а не за використання певної мови.
показати весь коментар
21.08.2025 11:45 Відповісти
А ти попробуй матюкатись українською?
А не вдасться!
Так, в нашій мові є лайка, і немало. Але матів нема. То таки з кацапської.
показати весь коментар
21.08.2025 11:58 Відповісти
А без цього ніяк не можна?
показати весь коментар
21.08.2025 12:34 Відповісти
Можна, звичайно, ящо у ввійти в стан трансу чи апатії і не реагувати на зовнішні світ.
показати весь коментар
21.08.2025 12:46 Відповісти
Kurwa jebana ja pierdole, spierdalaj chuj ci w dupe!
показати весь коментар
21.08.2025 12:00 Відповісти
Симбіоз польської лайки і кацапських матюків.
Польща, до речі, довгий час була в складі російської імперії і в соціалістичному таборі. Так що...
показати весь коментар
21.08.2025 12:48 Відповісти
Ти в змозі висловити триповерховий мат українською мовою? Тому суддя все зробила правильно.
показати весь коментар
21.08.2025 12:06 Відповісти
Як правило ,,трьох'' поверхові лайливі словосполучення у яких непристойно згадують матір,вимовляють ''чіста па русскі'' у кацапів така ментальність.Так, що думайте.
показати весь коментар
21.08.2025 12:22 Відповісти
Хто хоче російської - на болота до московії!
показати весь коментар
21.08.2025 11:50 Відповісти
+100500!!!
Тут і обговорювати нема чого.
показати весь коментар
21.08.2025 11:53 Відповісти
взагалі росія потрібно писати з маленької літери
показати весь коментар
21.08.2025 11:55 Відповісти
естественно,только так!!!
показати весь коментар
21.08.2025 12:33 Відповісти
ось так потрібно з русскоязічной челюстью робити!
показати весь коментар
21.08.2025 11:56 Відповісти
... щелепою...
показати весь коментар
21.08.2025 12:51 Відповісти
Що цікаво: арбітри УПЛ тепер при обговоренні епізодів (зокрема, про розгляді їх системою ВАР (VAR)) почали також спілкуватися державною
показати весь коментар
21.08.2025 11:57 Відповісти
показати весь коментар
21.08.2025 11:57 Відповісти
І середній палець можна було показати.
показати весь коментар
21.08.2025 11:57 Відповісти
Ні , тільки за кацапський язик , яким спілкуються між собою кацапськи говноєди ...
показати весь коментар
21.08.2025 12:09 Відповісти
Правильно
показати весь коментар
21.08.2025 12:04 Відповісти
Провчила одеських сестер.
показати весь коментар
21.08.2025 12:05 Відповісти
В следующий раз сама пробила бы штрафной подсрачник!
показати весь коментар
21.08.2025 12:18 Відповісти
Брехня!Жовта картка за суперечку із суддею, за язИк, було попередження!
показати весь коментар
21.08.2025 12:19 Відповісти
и правильно сказала,официальный язык у нас украинский.Я хоть и русскоязычный,но ребенка своего отдал в украино-язычную школу.Пора уже давно послать в туманную даль северного соседа
показати весь коментар
21.08.2025 12:28 Відповісти
То жовта картка всім москворотим! Мені теж😰.....
показати весь коментар
21.08.2025 13:18 Відповісти
Правильно. Слава Украине и Украинскому языку!
показати весь коментар
21.08.2025 14:00 Відповісти
 
 