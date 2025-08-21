Арбітриня матчу жіночої Прем’єр-ліги показала жовту картку футболістці за російську мову: "Мовою Росії тут не спілкуються. Це - чемпіонат України". ВIДЕО

Під час футбольного матчу між жіночими командами "Колос" (Ковалівка) та "Сістерс" (Одеса) арбітриня Анастасія Романюк показала жовту картку футболістці одеської команди Ірині Майбородіній через спілкування російською мовою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, арбітриня заявила, що перед цим вона усно попереджала одеську футболістку.

"Мовою Росії ми тут не спілкуємось. Жовта картка за незгоду. І попросила гравця спілкуватися українською мовою. Це чемпіонат - України", - пояснила Романюк.

