Арбитр матча женской Премьер-лиги показала желтую карточку футболистке за русский язык: "На языке России здесь не общаются. Это - чемпионат Украины". ВИДЕО

Во время футбольного матча между женскими командами "Колос" (Ковалевка) и "Систерс" (Одесса) арбитр Анастасия Романюк показала желтую карточку футболистке одесской команды Ирине Майбородиной из-за общения на русском языке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, арбитр заявила, что перед этим она устно предупреждала одесскую футболистку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас есть государственный язык - украинский. РФ может заявлять что угодно, - Зеленский

"На языке России мы здесь не общаемся. Желтая карточка за несогласие. И попросила игрока общаться на украинском языке. Это чемпионат - Украины", - пояснила Романюк.

Читайте: Языковой омбудсмен Ивановская призвала запретить законом публичное исполнение русскоязычных песен

Также читайте: Путин хочет официального статуса русского языка и "безопасности" для РПЦ в Украине, - The New York Times