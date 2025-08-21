РУС
3 194 40

Арбитр матча женской Премьер-лиги показала желтую карточку футболистке за русский язык: "На языке России здесь не общаются. Это - чемпионат Украины". ВИДЕО

Во время футбольного матча между женскими командами "Колос" (Ковалевка) и "Систерс" (Одесса) арбитр Анастасия Романюк показала желтую карточку футболистке одесской команды Ирине Майбородиной из-за общения на русском языке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, арбитр заявила, что перед этим она устно предупреждала одесскую футболистку.

"На языке России мы здесь не общаемся. Желтая карточка за несогласие. И попросила игрока общаться на украинском языке. Это чемпионат - Украины", - пояснила Романюк.

+20
дик какая разніца - говорив президент України ...

Ой! вже не каже ? А арбітриня просто красава!!!
21.08.2025 11:38 Ответить
+12
Повага.
21.08.2025 11:38 Ответить
+7
Супер!!!! Так тримати!!!!
21.08.2025 11:42 Ответить
Повага.
21.08.2025 11:38 Ответить
дик какая разніца - говорив президент України ...

Ой! вже не каже ? А арбітриня просто красава!!!
21.08.2025 11:38 Ответить
Тепер розумієте , чому рашка розкрутила шалену атаку на Портнікова , БО ВІН ВИЩОЇ ЯКОСТІ ПРОПОГАНДИСТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Й УКРАЇНСТВА , АНТИРАШИСТ !!!
21.08.2025 12:06 Ответить
Хто, Портніков? Портніков - простітутка, яка лягає під будь-яку владу. Для тих, в кого погана пам"ять: він вчився та працював у Москві.
Зараз він розказує нам: кому не подобається корупція в Україні, тоді чємодан, вокзал, Варшава. Тобто не боротися з корупцією, а залишати Україну (те, що кордони закриті для половини населення, його не цікавить).
21.08.2025 12:12 Ответить
Портніков вчився у Дніпрі, за СССР , як талановитого перевели до універу Москви, й працював потім й зараз на антисовкове пропогандистьке видання, котре закрив агент Кремля ТРМАП - шарітє?
21.08.2025 12:16 Ответить
а розкрутили ФАС проти нього як проти НАЙЕФЕКТИВНІШОГО АНТИКРЕМЛІВСЬКОГО пропагандиста проти захованих під демократів ГЕБІСТІВ ( про Латиніну чули?) .
Він зажди був соратником Каспарова, котрий єдиним залишається ворогом насьогодні серед закордонної шобли харошіх рУЗЬКИХ
21.08.2025 12:21 Ответить
Ти дбл реальний , не треба підміною понять займатися ,щодо корупції , а про проститутку всіх не суди по собі.
21.08.2025 12:24 Ответить
Вчитись у мацкві (цікаво чому Ви пишете це з великої літери?) у часи срср це нормальне явище. Питання що він вчасно звідти звалив коли зрозумів що таке раша.
Да і окрім цих недозвинувачень я так розумію Ви йому нічого пред'явити не в змозі? То це звичайне зелене накидання лайна на вентилятор......
21.08.2025 12:31 Ответить
21.08.2025 11:40 Ответить
хммм....
у нас всьо чьотко!
а, фіфа вже і так і так вивертаються, що б повернути кацапів.
21.08.2025 11:41 Ответить
Супер!!!! Так тримати!!!!
21.08.2025 11:42 Ответить
Молодець!!!
21.08.2025 11:42 Ответить
Сильно, гідно, варто окремої новини.
21.08.2025 11:42 Ответить
Зараз набіжуть кухонні свідки російської мови в українських окопах. 😁
21.08.2025 11:43 Ответить
Читайте регламент. Гравчиня отримала жовту картку за емоційне висловлювання (тут был трьох-этажный мат, что даже сапожник позаздрит), а не за використання певної мови.
21.08.2025 11:45 Ответить
А ти попробуй матюкатись українською?
А не вдасться!
Так, в нашій мові є лайка, і немало. Але матів нема. То таки з кацапської.
21.08.2025 11:58 Ответить
А без цього ніяк не можна?
21.08.2025 12:34 Ответить
Можна, звичайно, ящо у ввійти в стан трансу чи апатії і не реагувати на зовнішні світ.
21.08.2025 12:46 Ответить
Kurwa jebana ja pierdole, spierdalaj chuj ci w dupe!
21.08.2025 12:00 Ответить
Симбіоз польської лайки і кацапських матюків.
Польща, до речі, довгий час була в складі російської імперії і в соціалістичному таборі. Так що...
21.08.2025 12:48 Ответить
Ти в змозі висловити триповерховий мат українською мовою? Тому суддя все зробила правильно.
21.08.2025 12:06 Ответить
Як правило ,,трьох'' поверхові лайливі словосполучення у яких непристойно згадують матір,вимовляють ''чіста па русскі'' у кацапів така ментальність.Так, що думайте.
21.08.2025 12:22 Ответить
Хто хоче російської - на болота до московії!
21.08.2025 11:50 Ответить
+100500!!!
Тут і обговорювати нема чого.
21.08.2025 11:53 Ответить
взагалі росія потрібно писати з маленької літери
21.08.2025 11:55 Ответить
естественно,только так!!!
21.08.2025 12:33 Ответить
ось так потрібно з русскоязічной челюстью робити!
21.08.2025 11:56 Ответить
Що цікаво: арбітри УПЛ тепер при обговоренні епізодів (зокрема, про розгляді їх системою ВАР (VAR)) почали також спілкуватися державною
21.08.2025 11:57 Ответить
21.08.2025 11:57 Ответить
І середній палець можна було показати.
21.08.2025 11:57 Ответить
Ні , тільки за кацапський язик , яким спілкуються між собою кацапськи говноєди ...
21.08.2025 12:09 Ответить
Правильно
21.08.2025 12:04 Ответить
Провчила одеських сестер.
21.08.2025 12:05 Ответить
В следующий раз сама пробила бы штрафной подсрачник!
21.08.2025 12:18 Ответить
Брехня!Жовта картка за суперечку із суддею, за язИк, було попередження!
21.08.2025 12:19 Ответить
и правильно сказала,официальный язык у нас украинский.Я хоть и русскоязычный,но ребенка своего отдал в украино-язычную школу.Пора уже давно послать в туманную даль северного соседа
21.08.2025 12:28 Ответить
 
 