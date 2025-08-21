Арбитр матча женской Премьер-лиги показала желтую карточку футболистке за русский язык: "На языке России здесь не общаются. Это - чемпионат Украины". ВИДЕО
Во время футбольного матча между женскими командами "Колос" (Ковалевка) и "Систерс" (Одесса) арбитр Анастасия Романюк показала желтую карточку футболистке одесской команды Ирине Майбородиной из-за общения на русском языке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, арбитр заявила, что перед этим она устно предупреждала одесскую футболистку.
"На языке России мы здесь не общаемся. Желтая карточка за несогласие. И попросила игрока общаться на украинском языке. Это чемпионат - Украины", - пояснила Романюк.
Ой! вже не каже ? А арбітриня просто красава!!!
Зараз він розказує нам: кому не подобається корупція в Україні, тоді чємодан, вокзал, Варшава. Тобто не боротися з корупцією, а залишати Україну (те, що кордони закриті для половини населення, його не цікавить).
Він зажди був соратником Каспарова, котрий єдиним залишається ворогом насьогодні серед закордонної шобли харошіх рУЗЬКИХ
Да і окрім цих недозвинувачень я так розумію Ви йому нічого пред'явити не в змозі? То це звичайне зелене накидання лайна на вентилятор......
у нас всьо чьотко!
а, фіфа вже і так і так вивертаються, що б повернути кацапів.
А не вдасться!
Так, в нашій мові є лайка, і немало. Але матів нема. То таки з кацапської.
Польща, до речі, довгий час була в складі російської імперії і в соціалістичному таборі. Так що...
Тут і обговорювати нема чого.