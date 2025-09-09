РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8648 посетителей онлайн
Новости Матчи сборной Украины по футболу
1 927 33

Сборная Украины сыграла вничью с Азербайджаном в отборе к ЧМ-2026

Азербайджан-Украина

9 сентября сборная Украины по футболу сыграла в ничью со сборной Азербайджана во втором туре отбора Чемпионата Мира 2026.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

На 51-й минуте счет открыл Георгий Судаков. Хозяева сравняли паритет на 72-й минуте - после реализованного пенальти Эмина Махмудова.

Смотрите: Арбитр матча женской Премьер-лиги показала желтую карточку футболистке за русский язык: "На языке России здесь не общаются. Это - чемпионат Украины". ВИДЕО

Автор: 

Азербайджан (816) сборная по футболу (296) Украина (45113) футбол (3592)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Наши козаки красавцы, даже не смотря на войну они сражаются как левы с такими потужными командами как Азербайджан!
показать весь комментарий
09.09.2025 21:46 Ответить
+7
Соромно... ой як соромно....
Президент країни - віслюк.
Збірна футболістів - вівці.

Єдине чим залишається тішитись - в москалів ще гірше - ***** і *******.

Отака ху#ня - малята.....
показать весь комментарий
09.09.2025 21:52 Ответить
+4
наша команда звільнила нас від переживань і за них і взагалі за чемпіонат світу. слава нашим гравцям, головному тренеру і всім причетним до ціеї майже перемоги, бо ще ж не все втрачено ?
показать весь комментарий
09.09.2025 21:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наши козаки красавцы, даже не смотря на войну они сражаются как левы с такими потужными командами как Азербайджан!
показать весь комментарий
09.09.2025 21:46 Ответить
І в наполегливій боротьбі відстояли третє місце в групі
показать весь комментарий
09.09.2025 21:50 Ответить
Так Реброва сам Андрей Борисович назначил. С его слов
показать весь комментарий
09.09.2025 21:55 Ответить
Цілком можуть зачепитися за четверте . Пропоную після закінчення футбольної кар'єри їх в депутати або міністри - бачу потенціал
показать весь комментарий
09.09.2025 22:01 Ответить
Не получится, там все занято квартальным шоу-бизом.
показать весь комментарий
09.09.2025 23:08 Ответить
не гони беса бот - ваши кизяки гниют в данецких посадках
показать весь комментарий
09.09.2025 22:34 Ответить
Да, лица этих красавцев интеллектом явно не тронуты а супер тренер Ребров это вообще видимо не понимает где, кем и зачем он работает хотя для маразма как-то рановато..
показать весь комментарий
09.09.2025 22:34 Ответить
Це п..ць
показать весь комментарий
09.09.2025 21:48 Ответить
Азербайджанський футбол зараз на підйомі...
показать весь комментарий
09.09.2025 21:49 Ответить
наша команда звільнила нас від переживань і за них і взагалі за чемпіонат світу. слава нашим гравцям, головному тренеру і всім причетним до ціеї майже перемоги, бо ще ж не все втрачено ?
показать весь комментарий
09.09.2025 21:50 Ответить
цілком закономірний результат... що в клубному футболі, що збірна. І в євроклубах лавки гріють- легенди!
показать весь комментарий
09.09.2025 21:52 Ответить
3,14дари
показать весь комментарий
09.09.2025 21:52 Ответить
Соромно... ой як соромно....
Президент країни - віслюк.
Збірна футболістів - вівці.

Єдине чим залишається тішитись - в москалів ще гірше - ***** і *******.

Отака ху#ня - малята.....
показать весь комментарий
09.09.2025 21:52 Ответить
Ребров нехай їде туди звідки приїхав до збірної, та піжонку зінченку краще не витягувати із лісу Нотінгема
показать весь комментарий
09.09.2025 22:23 Ответить
Перемогла дружба
показать весь комментарий
09.09.2025 21:54 Ответить
Коли дитячий футбол на 0, то результат очікуваний.
показать весь комментарий
09.09.2025 21:54 Ответить
Яка різниця, як українські футболісти-міліонери зіграли зі збірною Азербайджану?
показать весь комментарий
09.09.2025 21:54 Ответить
Трохи є різниця - в Іспанії Франції Італії футболісти ше крутіші міліонери - то чого вони жили рвуть?
показать весь комментарий
09.09.2025 22:01 Ответить
вам кацапам никакая - вас то никуда не пускают в мировом футболе
показать весь комментарий
09.09.2025 22:36 Ответить
Славік, інтернет запахи не передає!
Тому прибери за собою 💩 та лягай спати.
І мову підівчи!
Патріот....
показать весь комментарий
09.09.2025 22:46 Ответить
Єто кокой то позор .....
показать весь комментарий
09.09.2025 21:58 Ответить
Дніщє
показать весь комментарий
09.09.2025 22:06 Ответить
холуи кремлёвского ублюдка суркиса риброфф и чевченкоу по приказу кремля разваливают украинский футбол! Гнать надо этих предателей из Украины!
показать весь комментарий
09.09.2025 22:11 Ответить
Alex Peterson не пести гнида кацапская ..
показать весь комментарий
09.09.2025 22:37 Ответить
Стадо баранов 90 минут походило по полю и разошлось с полным удовлетворением а Реброву надо куда-то на уровень сборной Испании переходить и там показывать свои гениальные тактические задумки...
показать весь комментарий
09.09.2025 22:29 Ответить
ребров никакой не тренер - это уже ясно давно, а вот то что его как мажора ермака не выгоняют за провалы - просто позор..
показать весь комментарий
09.09.2025 22:38 Ответить
не пести гнида кацапская ..
показать весь комментарий
09.09.2025 22:43 Ответить
Так кто его выгонит, кореш Шевченко?
показать весь комментарий
09.09.2025 22:44 Ответить
"зрівняли паритет"

никого не смутило?
показать весь комментарий
09.09.2025 22:38 Ответить
малограмотных редакторов по-набирали на цензор - за еду наверное..
показать весь комментарий
09.09.2025 22:41 Ответить
Азербайджан, як більш класна команда, грала в півсили - коли їй потрібно було забити мʼяч, вони пішли вперед, забили та заспокоїлись. У лузерів в жовтій формі шансів просто не було проти більш зіркового суперника.
показать весь комментарий
09.09.2025 22:46 Ответить
Фізруків *****!!!
показать весь комментарий
09.09.2025 23:08 Ответить
Фраза "зіграти в нічию" є граматично неправильною. Прислівник - ВНІЧИЮ.
показать весь комментарий
09.09.2025 23:11 Ответить
 
 