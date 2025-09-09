Сборная Украины сыграла вничью с Азербайджаном в отборе к ЧМ-2026
9 сентября сборная Украины по футболу сыграла в ничью со сборной Азербайджана во втором туре отбора Чемпионата Мира 2026.
На 51-й минуте счет открыл Георгий Судаков. Хозяева сравняли паритет на 72-й минуте - после реализованного пенальти Эмина Махмудова.
Президент країни - віслюк.
Збірна футболістів - вівці.
Єдине чим залишається тішитись - в москалів ще гірше - ***** і *******.
Отака ху#ня - малята.....
Тому прибери за собою 💩 та лягай спати.
І мову підівчи!
Патріот....
никого не смутило?