Сборная Украины победила Исландию в матче отбора ЧМ-2026

футболист сборной Украины Малиновский

Сборная Украины по футболу в матче третьего тура отбора к чемпионату мира 2026 года победила сборную Исландии со счетом 3:5. Матч состоялся в Рейкьявике.

Украинскую сборную на 14-й минуте вывел вперед Малиновский. На 35-й минуте счет в матче сравнял Эллертссон, который воспользовался ошибкой Трубина. В конце тайма, на 45 минуте забил Гуцуляк, а уже в добавленное время преимущество Украины увеличил Малиновский: 1:3.

На 59-й минуте отставание Исландии сократил Гудмундссон, а на 75-й он сравнял счет в матче. Однако на 85-й минуте Калюжный снова вывел Украину вперед, а Очеретько через 3 минуты увеличил преимущество до двух мячей - 3:5.

В другом матче группы D в Париже Франция обыграла Азербайджан 3:0.

Турнирное положение после трех туров: Франция - 9 очков, Украина - 4, Исландия - 3, Азербайджан - 1.

Следующий поединок подопечные Реброва проведут 13 октября - будут принимать в польском Кракове сборную Азербайджана.

+7
Валідол- офіційний спонсор збірної України з футболу..
11.10.2025 00:45 Ответить
+4
Нежданчик на нашому фарті.
А гра була нуляча.
11.10.2025 00:30 Ответить
+2
Шановні українські футболісти. Футбол-це скоріше біг, ніж ходьба.
11.10.2025 01:16 Ответить
Хокей ?
11.10.2025 00:12 Ответить
Франціє,допоможи нам пройти далі
11.10.2025 00:19 Ответить
там не стільки Франція... Нам світьть тільки плей-офф, але це не про Францію...
11.10.2025 00:36 Ответить
хоч в одній грі з трьох поборолись...
11.10.2025 00:22 Ответить
Нежданчик на нашому фарті.
А гра була нуляча.
11.10.2025 00:30 Ответить
Фарт з обох сторін був. З 11 ударів в ствір, 8 забито. Просто ми більше били)
11.10.2025 00:44 Ответить
Fart 100% був.
11.10.2025 03:41 Ответить
Валідол- офіційний спонсор збірної України з футболу..
11.10.2025 00:45 Ответить
11.10.2025 07:41 Ответить
Шановні українські футболісти. Футбол-це скоріше біг, ніж ходьба.
11.10.2025 01:16 Ответить
Де беруться такі безграмотні журналісти? Якщо перемогла Україна, то з рахунком 5:3, а не 3:5! Якщо вказується результат матчу Ісландія - Україна, то пишуть рахунок 3:5.
11.10.2025 08:41 Ответить
Це означає, що вже підросло покоління тих, хто вважає, що 2+3 відрізняється від 3+2
11.10.2025 09:07 Ответить
Яка важлива новина
11.10.2025 09:06 Ответить
 
 