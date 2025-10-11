Сборная Украины победила Исландию в матче отбора ЧМ-2026

Сборная Украины по футболу в матче третьего тура отбора к чемпионату мира 2026 года победила сборную Исландии со счетом 3:5. Матч состоялся в Рейкьявике.

Украинскую сборную на 14-й минуте вывел вперед Малиновский. На 35-й минуте счет в матче сравнял Эллертссон, который воспользовался ошибкой Трубина. В конце тайма, на 45 минуте забил Гуцуляк, а уже в добавленное время преимущество Украины увеличил Малиновский: 1:3.

На 59-й минуте отставание Исландии сократил Гудмундссон, а на 75-й он сравнял счет в матче. Однако на 85-й минуте Калюжный снова вывел Украину вперед, а Очеретько через 3 минуты увеличил преимущество до двух мячей - 3:5.

В другом матче группы D в Париже Франция обыграла Азербайджан 3:0.

Турнирное положение после трех туров: Франция - 9 очков, Украина - 4, Исландия - 3, Азербайджан - 1.

Следующий поединок подопечные Реброва проведут 13 октября - будут принимать в польском Кракове сборную Азербайджана.