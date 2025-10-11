УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7706 відвідувачів онлайн
Новини Ситуація на Покровському напрямку
309 1

За добу на фронті - 234 боєзіткнення. Майже половина з них - на Покровському та Олександрівському напрямках, - Генштаб. МАПИ

Найінтенсивніші боєзіткнення за добу зафіксовано на Покровському та Олександрівському напрямках, ворог зазнав значних втрат. Протягом минулої доби зафіксовано 234 бойові зіткнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріли України

Вчора противник завдав одного ракетного та 73 авіаційних ударів, застосував 32 ракети, скинув 155 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4171 обстріл, зокрема 98 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4575 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Запоріжжя, Залізничне Запорізької області, а також по місту Дніпро.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Бойові дії

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано 13 бойових зіткнень. Противник завдав чотири авіаційні удари, загалом скинув 16 керованих авіабомб та здійснив 144 артилерійські обстріли, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на фронті на ранок 11 жовтня

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 26 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного, Кам’янки, Довгенького та в напрямку Кутьківки, Дворічанського, Одрадного, Бологівки, Колодязного.

Ситуація на фронті на ранок 11 жовтня

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано 12 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки, Піщаного, Петропавлівки, Богуславки та в напрямку Курилівки.

Ситуація на фронті на ранок 11 жовтня

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новий Мир, Копанки, Дробишеве, Шандриголове, Карпівка, Рідкодуб, Дерилове, Середнє, Торське та в напрямку Ольгівки і Ставків.

Ситуація на фронті на ранок 11 жовтня

На Слов’янському напрямку противник вісім разів атакував позиції Сил оборони у районах Дронівки, Ямполя та Григорівки.

Ситуація на фронті на ранок 11 жовтня

Минулої доби на Краматорському напрямку підрозділи росіян здійснили одну марну атаку в напрямку Віролюбівки.

Ситуація на фронті на ранок 11 жовтня

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 22 атаки в районах населених пунктів Плещіївка, Предтечине, Торецьк, Клебан-Бик, Русин Яр, Полтавка та в напрямку населеного пункту Бересток.

Ситуація на фронті на ранок 11 жовтня

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 72 атаки агресора в районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Затишок, Никанорівка, Родинське, Миролюбівка, Новоекономічне, Мирноград, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Новоукраїнка, Удачне, Червоний Лиман, Молодецьке, Горіхове, Філія та в напрямку Новопавлівки, Балагану.

Ситуація на фронті на ранок 11 жовтня

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 28 ворожих штурмів у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Олександроград, Січневе, Вербове, Нововасилівське, Толстой, Соснівка, Березове, Новогригорівка, Малинівка та Полтавка.

Ситуація на фронті на ранок 11 жовтня

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку минулої доби відбулося сім бойових зіткнень — окупанти намагалися просунутися вперед у районах Кам’янського, Степового та Плавнів.

Ситуація на фронті на ранок 11 жовтня

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили п’ять атак загарбників у бік Антонівського мосту.

Ситуація на фронті на ранок 11 жовтня

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу 

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал агресора в тилу.

Вчора ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу та артилерійський засіб противника.

За минулу добу втрати російських загарбників становлять 1 060 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, шість бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 219 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 18 крилатих ракет та 72 одиниці автомобільної техніки окупантів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Літній наступ РФ провалився, Москва перебільшує успіхи, - Петреус

Автор: 

Генштаб ЗС (7382) бойові дії (4745) війна в Україні (6531)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
@ "На Запорізькому напрямку тривають бої на південній околиці Приморського та у напрямку Степногірська.
У районі залізничної станції Плавні російські війська встановили прапори на пішохідному мості.

На Успенівському напрямку точаться бої за Полтавку.

На Великомихайловском напрямку противник штурмує Олексіївку та лісосмуги у її напрямку з боку Березового.

На Добропільському напрямку точаться бої в районі Володимирівки.

На Сіверському напрямку йдуть бої за лісосмуги вздовж залізниці на захід від Виїмки і на північ від неї у напрямку взводного опорного пункту.

На Лиманському напрямку російські війська штурмують у районі Середнього, у лісовому масиві на північ від Ямполя та у його східній частині.

На сусідньому Борівському напрямку дронарі ЗСУ зупинили піхоту супротивника при спробі просунутися до південної частини Загризового."
показати весь коментар
11.10.2025 08:39 Відповісти
 
 