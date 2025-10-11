УКР
Нічна атака РФ на Одещину: енергетики повернули світло для понад 240 тис. родин

Енергетика

Енергетики повернули світло для понад 240 000 родин після нічного обстрілу Одещини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Як повідомлялося, вночі ворог знову атакував Одеську область. Частина жителів залишилась без електрики.

"Нам вдалося перезаживити обʼєкти критичної інфраструктури та частину будинків через резервні схеми і повернути світло для 240 000 родин.

Після дозволу від військових та рятувальників енергетики мають оглянути обладнання, щоб оцінити масштаби пошкоджень", - пояснили у ДТЕК.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч на 11 жовтня Одеса зазнала масованої атаки російських ударних дронів, запущених з акваторії Чорного моря, пролунала серія вибухів. Ворог намагався атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури, є локальні знеструмлення.

тут також Кличко винуватий.
показати весь коментар
11.10.2025 11:22 Відповісти
 
 