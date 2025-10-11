Нічна атака РФ на Одещину: енергетики повернули світло для понад 240 тис. родин

Енергетики повернули світло для понад 240 000 родин після нічного обстрілу Одещини.

Як повідомлялося, вночі ворог знову атакував Одеську область. Частина жителів залишилась без електрики.

"Нам вдалося перезаживити обʼєкти критичної інфраструктури та частину будинків через резервні схеми і повернути світло для 240 000 родин.

Після дозволу від військових та рятувальників енергетики мають оглянути обладнання, щоб оцінити масштаби пошкоджень", - пояснили у ДТЕК.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч на 11 жовтня Одеса зазнала масованої атаки російських ударних дронів, запущених з акваторії Чорного моря, пролунала серія вибухів. Ворог намагався атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури, є локальні знеструмлення.

