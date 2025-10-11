Ночная атака РФ на Одесскую область: энергетики вернули свет для более 240 тыс. семей

Энергетики вернули свет для более 240 000 семей после ночного обстрела Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Как сообщалось, ночью враг снова атаковал Одесскую область. Часть жителей осталась без электричества.

"Нам удалось перезапитать объекты критической инфраструктуры и часть домов через резервные схемы и вернуть свет для 240 000 семей.

После разрешения от военных и спасателей энергетики должны осмотреть оборудование, чтобы оценить масштабы повреждений", - пояснили в ДТЭК.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 11 октября Одесса подверглась массированной атаке российскихударных дронов, запущенных из акватории Черного моря, прозвучала серия взрывов. Враг пытался атаковать объекты энергетической инфраструктуры, есть локальные обесточивания.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ