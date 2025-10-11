РУС
Ночная атака РФ на Одесскую область: энергетики вернули свет для более 240 тыс. семей

Энергетики вернули свет для более 240 000 семей после ночного обстрела Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Как сообщалось, ночью враг снова атаковал Одесскую область. Часть жителей осталась без электричества.

"Нам удалось перезапитать объекты критической инфраструктуры и часть домов через резервные схемы и вернуть свет для 240 000 семей.

После разрешения от военных и спасателей энергетики должны осмотреть оборудование, чтобы оценить масштабы повреждений", - пояснили в ДТЭК.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 11 октября Одесса подверглась массированной атаке российскихударных дронов, запущенных из акватории Черного моря, прозвучала серия взрывов. Враг пытался атаковать объекты энергетической инфраструктуры, есть локальные обесточивания.

тут також Кличко винуватий.
11.10.2025 11:22 Ответить
 
 