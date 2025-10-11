Ми повинні вчитися в України - її системи ППО знищують 80% цілей, - Кубілюс
Вся Європа перебуває під загрозою і має вчитися в України протидії російським повітряним атакам.
Як передає Цензор.НЕТ, про це єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс заявив у Європейському парламенті.
"Ми не перебуваємо у стані війни, але й не у стані миру. Провокації можуть тривати роками. Саме Росія напала на Україну і провокує держави-члени ЄС. А не навпаки. Для захисту миру ми працюємо над обороною: матеріально, інституційно, політично. Провокації Росії є безрозсудними, безвідповідальними та небезпечними", - зазначив він.
Кубілюс зауважив, що дрони – це майбутнє війни та провокацій і Європа ще не готова до цього майбутнього. Потрібно діяти дуже практично та ефективно.
Він наголосив, що вся Європа перебуває під загрозою, бо російські дрони "можуть уразити Бельгію, Нідерланди, Францію та інші країни". Крім того, з кораблів дрони можуть атакувати всі узбережжя Європи.
Ми повинні вчитися в України. Системи протиповітряної оборони України знищують 80% цілей. Українські дрони зупинили просування російських військ на суші та в Чорному морі, а також знищили російський флот стратегічних бомбардувальників. Україна демонструє, що, крім технологій, нам потрібні інтегроване командування та нова екосистема ведення війни", - заявив Кубілюс.
Також він закликав швидко перейти від ідей до дій: "Протягом наступного року можна створити необхідні можливості для захисту від дронів. Гроші для цього є: до 2030 року держави-члени можуть витратити 2,5 трильйона євро на оборону".
- Так і ви говорите, що у вас 80%.
«Ефективне знищення наших батарей "Патріотів" впало з 42% до 6%», - сказав генерал-лейтенант у відставці Романенко, який працював заступником начальника Генштабу ЗСУ з 2006 по 2010 рік.
Експерт не уточнив, звідки у нього такі дані.
За словами Романенка, Україна вже зібрала інформацію про нову модифікацію "Іскандерів" і передала її американським виробникам комплексу Patriot, «які повинні відреагувати на це, можливо, також скоригувати програмне забезпечення».
Про програмну модифікацію "Іскандерів", яка робить роботу установок Patriot менш ефективною, на початку жовтня також писала британська газета Financial Times.
Вона повідомляла, що якщо в серпні ці комплекси збивали близько 37% російських балістичних ракет, то в вересні цей показник склав лише 6%.