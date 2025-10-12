Мы должны учиться у Украины - ее системы ПВО уничтожают 80% целей, - Кубилюс
Вся Европа находится под угрозой и должна учиться у Украины противодействию российским воздушным атакам.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил в Европейском парламенте.
"Мы не находимся в состоянии войны, но и не в состоянии мира. Провокации могут продолжаться годами. Именно Россия напала на Украину и провоцирует государства-члены ЕС. А не наоборот. Для защиты мира мы работаем над обороной: материально, институционально, политически. Провокации России являются безрассудными, безответственными и опасными", - отметил он.
Кубилюс отметил, что дроны - это будущее войны и провокаций и Европа еще не готова к этому будущему. Нужно действовать очень практично и эффективно.
Он отметил, что вся Европа находится под угрозой, потому что российские дроны "могут поразить Бельгию, Нидерланды, Францию и другие страны". Кроме того, с кораблей дроны могут атаковать все побережья Европы.
Мы должны учиться у Украины. Системы противовоздушной обороны Украины уничтожают 80% целей. Украинские дроны остановили продвижение российских войск на суше и в Черном море, а также уничтожили российский флот стратегических бомбардировщиков. Украина демонстрирует, что, кроме технологий, нам нужны интегрированное командование и новая экосистема ведения войны", - заявил Кубилюс.
Также он призвал быстро перейти от идей к действиям: "В течение следующего года можно создать необходимые возможности для защиты от дронов. Деньги для этого есть: до 2030 года государства-члены могут потратить 2,5 триллиона евро на оборону".
Так і ви говорите, що у вас 80%.
«Ефективне знищення наших батарей "Патріотів" впало з 42% до 6%», - сказав генерал-лейтенант у відставці Романенко, який працював заступником начальника Генштабу ЗСУ з 2006 по 2010 рік.
Експерт не уточнив, звідки у нього такі дані.
За словами Романенка, Україна вже зібрала інформацію про нову модифікацію "Іскандерів" і передала її американським виробникам комплексу Patriot, «які повинні відреагувати на це, можливо, також скоригувати програмне забезпечення».
Про програмну модифікацію "Іскандерів", яка робить роботу установок Patriot менш ефективною, на початку жовтня також писала британська газета Financial Times.
Вона повідомляла, що якщо в серпні ці комплекси збивали близько 37% російських балістичних ракет, то в вересні цей показник склав лише 6%.