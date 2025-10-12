РУС
Мы должны учиться у Украины - ее системы ПВО уничтожают 80% целей, - Кубилюс

Кубилюс о противодействии дронам РФ

Вся Европа находится под угрозой и должна учиться у Украины противодействию российским воздушным атакам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил в Европейском парламенте.

"Мы не находимся в состоянии войны, но и не в состоянии мира. Провокации могут продолжаться годами. Именно Россия напала на Украину и провоцирует государства-члены ЕС. А не наоборот. Для защиты мира мы работаем над обороной: материально, институционально, политически. Провокации России являются безрассудными, безответственными и опасными", - отметил он.

Кубилюс отметил, что дроны - это будущее войны и провокаций и Европа еще не готова к этому будущему. Нужно действовать очень практично и эффективно.

Он отметил, что вся Европа находится под угрозой, потому что российские дроны "могут поразить Бельгию, Нидерланды, Францию и другие страны". Кроме того, с кораблей дроны могут атаковать все побережья Европы.

Мы должны учиться у Украины. Системы противовоздушной обороны Украины уничтожают 80% целей. Украинские дроны остановили продвижение российских войск на суше и в Черном море, а также уничтожили российский флот стратегических бомбардировщиков. Украина демонстрирует, что, кроме технологий, нам нужны интегрированное командование и новая экосистема ведения войны", - заявил Кубилюс.

Также он призвал быстро перейти от идей к действиям: "В течение следующего года можно создать необходимые возможности для защиты от дронов. Деньги для этого есть: до 2030 года государства-члены могут потратить 2,5 триллиона евро на оборону".

+2
Це як в тому старому анекдоті про дідуся у сексолога.
- Так і ви говорите, що у вас 80%.
11.10.2025 23:42 Ответить
+1
Діду, вчиться на наших помилках!!! Бо тільки дурні вчаться на власних..
11.10.2025 23:48 Ответить
+1
Треба кусати не палку якою в тебе тичуть, а бити морду тому хто тичить.
11.10.2025 23:57 Ответить
Це як в тому старому анекдоті про дідуся у сексолога.
- Так і ви говорите, що у вас 80%.
11.10.2025 23:42 Ответить
А ведмедчук вам на інструктажі скільки відсотків озвучує?
11.10.2025 23:45 Ответить
А вам у ОП скільки насипають?
11.10.2025 23:47 Ответить
Ви про що? Який інструктаж і який ведмедчук?
показать весь комментарий
11.10.2025 23:48 Ответить
12.10.2025 00:35 Ответить
12.10.2025 00:37 Ответить
Діду, вчиться на наших помилках!!! Бо тільки дурні вчаться на власних..
11.10.2025 23:48 Ответить
Треба кусати не палку якою в тебе тичуть, а бити морду тому хто тичить.
11.10.2025 23:57 Ответить
BBC
«Ефективне знищення наших батарей "Патріотів" впало з 42% до 6%», - сказав генерал-лейтенант у відставці Романенко, який працював заступником начальника Генштабу ЗСУ з 2006 по 2010 рік.
Експерт не уточнив, звідки у нього такі дані.
За словами Романенка, Україна вже зібрала інформацію про нову модифікацію "Іскандерів" і передала її американським виробникам комплексу Patriot, «які повинні відреагувати на це, можливо, також скоригувати програмне забезпечення».
Про програмну модифікацію "Іскандерів", яка робить роботу установок Patriot менш ефективною, на початку жовтня також писала британська газета Financial Times.
Вона повідомляла, що якщо в серпні ці комплекси збивали близько 37% російських балістичних ракет, то в вересні цей показник склав лише 6%.
12.10.2025 00:03 Ответить
80%????. Закусюй дядя
12.10.2025 00:22 Ответить
Потужний насрав йому в голову.
12.10.2025 00:27 Ответить
Вам бреше зеленский - українського ППО не існує - є мобільні вогневі точки з кулеметами калібру 7,62 і які вражають до дуже малої висоти - рашисти вже давно збільшили потолок і все - все прилітає. Тай з ракетами - рашисти шось там змінили у траєкторії підльоту своїх ракет і американськи Патріоти збивають всього 6% - це по тв військовий розповідав. А своє ППО-ПРО зеленский повністю зупинив всі розробки та виготовлення - вони з більшістю це зробили разом - у зеленского давно зуб на Україну, а більшості пох - їм би поржать.
12.10.2025 04:52 Ответить
Це просто, треба запустити «Єдиний марахвон», і можна довести до 200%
12.10.2025 07:27 Ответить
НАТА шо з лицем?
12.10.2025 09:16 Ответить
 
 