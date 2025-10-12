Мы должны учиться у Украины - ее системы ПВО уничтожают 80% целей, - Кубилюс

Вся Европа находится под угрозой и должна учиться у Украины противодействию российским воздушным атакам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил в Европейском парламенте.

"Мы не находимся в состоянии войны, но и не в состоянии мира. Провокации могут продолжаться годами. Именно Россия напала на Украину и провоцирует государства-члены ЕС. А не наоборот. Для защиты мира мы работаем над обороной: материально, институционально, политически. Провокации России являются безрассудными, безответственными и опасными", - отметил он.

Кубилюс отметил, что дроны - это будущее войны и провокаций и Европа еще не готова к этому будущему. Нужно действовать очень практично и эффективно.

Он отметил, что вся Европа находится под угрозой, потому что российские дроны "могут поразить Бельгию, Нидерланды, Францию и другие страны". Кроме того, с кораблей дроны могут атаковать все побережья Европы.

Мы должны учиться у Украины. Системы противовоздушной обороны Украины уничтожают 80% целей. Украинские дроны остановили продвижение российских войск на суше и в Черном море, а также уничтожили российский флот стратегических бомбардировщиков. Украина демонстрирует, что, кроме технологий, нам нужны интегрированное командование и новая экосистема ведения войны", - заявил Кубилюс.

Также он призвал быстро перейти от идей к действиям: "В течение следующего года можно создать необходимые возможности для защиты от дронов. Деньги для этого есть: до 2030 года государства-члены могут потратить 2,5 триллиона евро на оборону".