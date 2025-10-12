УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3809 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників на Харківщину
87 0

Вибухи пролунали на Харківщині: Повітряні сили попереджали про ворожі дрони

вибухи, дим

У ніч на неділю, 12 жовтня, на тлі атаки російських дронів у Чугуївській громаді на Харківщині пролунала серія вибухів.

Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Станом на 01:09, пролунало щонайменше чотири вибухи.

О 00:47 Повітряні сили ЗСУ попереджали про ворожі БпЛА на сході Харківщини, курс південний.

Читайте також: Чугуїв зазнав масованої російської атаки: постраждала людина, сталися пожежі (оновлено)

Автор: 

вибух (4643) атака (623) дрони (5992) Харківська область (1725) Чугуївський район (234)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 