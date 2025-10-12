Вибухи пролунали на Харківщині: Повітряні сили попереджали про ворожі дрони
У ніч на неділю, 12 жовтня, на тлі атаки російських дронів у Чугуївській громаді на Харківщині пролунала серія вибухів.
Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
Станом на 01:09, пролунало щонайменше чотири вибухи.
О 00:47 Повітряні сили ЗСУ попереджали про ворожі БпЛА на сході Харківщини, курс південний.
