Взрывы прогремели на Харьковщине: Воздушные силы предупреждали о вражеских дронах

В ночь на воскресенье, 12 октября, на фоне атаки российских дронов в Чугуевской громаде на Харьковщине прогремела серия взрывов.

Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

По состоянию на 01:09, прозвучало по меньшей мере четыре взрыва.

В 00:47 Воздушные силы ВСУ предупреждали о вражеских БПЛА на востоке Харьковщины, курс южный.

