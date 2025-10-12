РУС
Атака беспилотников на Харьковщину
Взрывы прогремели на Харьковщине: Воздушные силы предупреждали о вражеских дронах

В ночь на воскресенье, 12 октября, на фоне атаки российских дронов в Чугуевской громаде на Харьковщине прогремела серия взрывов.

Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

По состоянию на 01:09, прозвучало по меньшей мере четыре взрыва.

В 00:47 Воздушные силы ВСУ предупреждали о вражеских БПЛА на востоке Харьковщины, курс южный.

Читайте также: Чугуев подвергся массированной российской атаке: пострадал человек, произошли пожары (обновлено)

взрыв (6929) атака (606) дроны (5069) Харьковская область (1704) Чугуевский район (231)
