Взрывы прогремели на Харьковщине: Воздушные силы предупреждали о вражеских дронах
В ночь на воскресенье, 12 октября, на фоне атаки российских дронов в Чугуевской громаде на Харьковщине прогремела серия взрывов.
Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
По состоянию на 01:09, прозвучало по меньшей мере четыре взрыва.
В 00:47 Воздушные силы ВСУ предупреждали о вражеских БПЛА на востоке Харьковщины, курс южный.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль