УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6897 відвідувачів онлайн
Новини Атака БпЛА на Київщину
1 325 6

"Шахеди" атакують Київщину: працює ППО. Була загроза для Києва (оновлено)

шахед над Київщиною

Зранку 12 жовтня 2025 року війська РФ атакують ударними безпілотниками територію Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ били ракетою та 118 дронами, знешкоджено 103 БпЛА, - Повітряні сили

За даними Повітряних сил, зафіксовано БпЛА на Чернігівщині, вони тримають курс на Київщину.

Наразі оголошено повітряну тривогу у Вишгородському районі Київської області.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Оновлена інформація 

Зазначимо, що о 9.13 тривогу також оголосили у Києві. Наразі тривогу в Києві вже скасували.

"Київ - перебувайте в укриттях, на місто ударний безпілотник з півночі", - інформують Повітряні сили.

Згодом тривогу також оголосили в Обухівському та Фастівському районах Київської області.

"БпЛА курсом на Васильків", - уточнили ПС.

"БпЛА на схід від Білої Церкви, курсом на місто", - інформують у Повітряних силах.

Автор: 

Київ (20284) Київська область (4308) ППО (3636) Повітряні сили (3073) повітряна тривога (971) Вишгородський район (36)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кожен день на Київ - через Чернігівську і Сумську обл - шо ж там таке діряве ППО?
показати весь коментар
12.10.2025 09:34 Відповісти
Через близькість до під@рського кордону застосування авіації в цих областях майже неможливе, мобільні вогневі групи не можуть працювати по цілям на тих висотах
показати весь коментар
12.10.2025 09:53 Відповісти
Авіація ні - Гепарди можуть гарно валити Шахеди на висоті 4 км
показати весь коментар
12.10.2025 09:56 Відповісти
Воно то так, але тієї кількості явно недостатньо. Їх розміщують для прикриття важливих об'єктів, але коли за 5 хвилин прилітає півтора десятки шахедів...
показати весь коментар
12.10.2025 10:03 Відповісти
По дорозі до Київської ТЕС вони б наваляли Шахедів більше - а це 100 - 150 км - більше чим коли 20 злетяться в одне місце - Гепарда біля ТЕС теж ніхто не відміняв - вчора навіть Зеля вставав на диби - ракети ракетами а Чому ми пропускаєм Шахеди - де наші довбані дрони - перехоплювачі? - Зеля
показати весь коментар
12.10.2025 10:14 Відповісти
Десь в паралельному всесвіті: дрони-розвідники літають над москвою, як у себе вдома . І ніхто не може їх збити. А вночі москвичі ловитимуть довгі нептуни та фламінги , які відключать москвичам воду та світло.

Шкода що цього ніколи не трапиться, бо гроші йдуть на золоті унітази
показати весь коментар
12.10.2025 09:44 Відповісти
 
 