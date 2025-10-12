"Шахеди" атакують Київщину: працює ППО. Була загроза для Києва (оновлено)
Зранку 12 жовтня 2025 року війська РФ атакують ударними безпілотниками територію Київської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні.
За даними Повітряних сил, зафіксовано БпЛА на Чернігівщині, вони тримають курс на Київщину.
Наразі оголошено повітряну тривогу у Вишгородському районі Київської області.
Оновлена інформація
Зазначимо, що о 9.13 тривогу також оголосили у Києві. Наразі тривогу в Києві вже скасували.
"Київ - перебувайте в укриттях, на місто ударний безпілотник з півночі", - інформують Повітряні сили.
Згодом тривогу також оголосили в Обухівському та Фастівському районах Київської області.
"БпЛА курсом на Васильків", - уточнили ПС.
"БпЛА на схід від Білої Церкви, курсом на місто", - інформують у Повітряних силах.
