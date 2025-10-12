"Шахеды" атакуют Киевскую область: работает ПВО. Есть угроза для Киева (обновлено)

Утром 12 октября 2025 года войска РФ атакуют ударными беспилотниками территорию Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ били ракетой и 118 дронами, обезврежено 103 БпЛА, - Воздушные силы

По данным Воздушных сил, зафиксировано БпЛА на Черниговщине, они держат курс на Киевщину.

Сейчас объявлена воздушная тревога в Вышгородском районе Киевской области.

Обновленная информация

Отметим, что в 9.13 тревогу также объявили в Киеве.

"Киев - находитесь в укрытиях, на город ударный беспилотник с севера", - информируют Воздушные силы.