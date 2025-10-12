РУС
Новости Атака БпЛА на Киевщину
689 2

"Шахеды" атакуют Киевскую область: работает ПВО. Есть угроза для Киева (обновлено)

шахед над Киевской областью

Утром 12 октября 2025 года войска РФ атакуют ударными беспилотниками территорию Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - говорится в сообщении.

По данным Воздушных сил, зафиксировано БпЛА на Черниговщине, они держат курс на Киевщину.

Сейчас объявлена воздушная тревога в Вышгородском районе Киевской области.

Обновленная информация

Отметим, что в 9.13 тревогу также объявили в Киеве.

"Киев - находитесь в укрытиях, на город ударный беспилотник с севера", - информируют Воздушные силы.

Кожен день на Київ - через Чернігівську і Сумську обл - шо ж там таке діряве ППО?
12.10.2025 09:34 Ответить
Десь в паралельному всесвіті: дрони-розвідники літають над москвою, як у себе вдома . І ніхто не може їх збити. А вночі москвичі ловитимуть довгі нептуни та фламінги , які відключать москвичам воду та світло.

Шкода що цього ніколи не трапиться, бо гроші йдуть на золоті унітази
12.10.2025 09:44 Ответить
 
 