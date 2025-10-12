"Шахеды" атакуют Киевскую область: работает ПВО. Есть угроза для Киева (обновлено)
Утром 12 октября 2025 года войска РФ атакуют ударными беспилотниками территорию Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - говорится в сообщении.
По данным Воздушных сил, зафиксировано БпЛА на Черниговщине, они держат курс на Киевщину.
Сейчас объявлена воздушная тревога в Вышгородском районе Киевской области.
Обновленная информация
Отметим, что в 9.13 тревогу также объявили в Киеве.
"Киев - находитесь в укрытиях, на город ударный беспилотник с севера", - информируют Воздушные силы.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Шкода що цього ніколи не трапиться, бо гроші йдуть на золоті унітази