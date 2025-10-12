США консультують Україну щодо вразливості російських енергооб’єктів та допомагають складати маршрути для дронових ударів, - Financial Times

Лідер США Дональд Трамп з липня поточного року, після розчарування російським диктатором Володимиром Путіним, ухвалив рішення про поглиблення співпраці з Києвом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це виданню Financial Times повідомили проінформовані співрозмовники.

Зокрема, як зазначається, йдеться про передачу розвідувальних даних Києву.

Завдяки передачі розвідданих, США вже декілька місяців допомагають Україні завдавати далекобійних ударів по російських енергетичних об'єктах, серед яких НПЗ далеко за лінією фронту.

Розвідка США допомагає Києву, зокрема, планувати маршрут, висоту, час та приймати рішення щодо місій, які дозволяють українським далекобійним ударним безпілотникам уникати російських засобів протиповітряної оборони.

Один посадовецьСША розповів, що спочатку Україна вибирала цілі для далекобійних ударів, а потім Вашингтон надавав їй розвідувальні дані про вразливості цих об'єктів.

За словами співрозмовника, США також визначили пріоритетні цілі для українців, додавши, що українські безпілотники стали "інструментом" для Вашингтона, щоб послабити економіку Росії та підштовхнути диктатора РФ Володимира Путіна до врегулювання війни.

Зазначається також, що обмін розвідувальними даними став новою ознакою того, що Трамп поглибив свою підтримку України, у той час як його розчарування Росією зростає.

Ця зміна відбулася після телефонної розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським у липні, коли президент США запитав, чи може Україна завдати удару по Москві, якщо Вашингтон надасть їй далекобійну зброю.