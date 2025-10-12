УКР
США консультують Україну щодо вразливості російських енергооб’єктів та допомагають складати маршрути для дронових ударів, - Financial Times

атака на російський нпз

Лідер США Дональд Трамп з липня поточного року, після розчарування російським диктатором Володимиром Путіним, ухвалив рішення про поглиблення співпраці з Києвом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це виданню Financial Times повідомили проінформовані співрозмовники.

Зокрема, як зазначається, йдеться про передачу розвідувальних даних Києву.

Завдяки передачі розвідданих, США вже декілька місяців допомагають Україні завдавати далекобійних ударів по російських енергетичних об'єктах, серед яких НПЗ далеко за лінією фронту.

Розвідка США допомагає Києву, зокрема, планувати маршрут, висоту, час та приймати рішення щодо місій, які дозволяють українським далекобійним ударним безпілотникам уникати російських засобів протиповітряної оборони.

Один посадовецьСША розповів, що спочатку Україна вибирала цілі для далекобійних ударів, а потім Вашингтон надавав їй розвідувальні дані про вразливості цих об'єктів.

За словами співрозмовника, США також визначили пріоритетні цілі для українців, додавши, що українські безпілотники стали "інструментом" для Вашингтона, щоб послабити економіку Росії та підштовхнути диктатора РФ Володимира Путіна до врегулювання війни.

Зазначається також, що обмін розвідувальними даними став новою ознакою того, що Трамп поглибив свою підтримку України, у той час як його розчарування Росією зростає.

Ця зміна відбулася після телефонної розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським у липні, коли президент США запитав, чи може Україна завдати удару по Москві, якщо Вашингтон надасть їй далекобійну зброю.

Топ коментарі
+4
А нафіга бити туди? ***** там ніколи не сидить.
показати весь коментар
12.10.2025 11:22 Відповісти
+3
це окреме питання , але жопоголові мріють що після удару по кремлю відразу закінчиться війна
показати весь коментар
12.10.2025 11:27 Відповісти
+2
складіть маршрут до кремля
показати весь коментар
12.10.2025 11:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так і має бути
показати весь коментар
12.10.2025 11:18 Відповісти
складіть маршрут до кремля
показати весь коментар
12.10.2025 11:19 Відповісти
складають маршрути так щоб не нарватися на ПВО

тепер саме головою спробуй подумати, чи існують такі маршрути до кремля?
показати весь коментар
12.10.2025 11:21 Відповісти
А нафіга бити туди? ***** там ніколи не сидить.
показати весь коментар
12.10.2025 11:22 Відповісти
це окреме питання , але жопоголові мріють що після удару по кремлю відразу закінчиться війна
показати весь коментар
12.10.2025 11:27 Відповісти
Консультанти - а підкинути довгих ракет - нє?
показати весь коментар
12.10.2025 11:27 Відповісти
Ви про все знаєте що вони нам підкидають ?
показати весь коментар
12.10.2025 11:28 Відповісти
А шо вже були удари по татарах ракетами 1 т +? - чи вони продовжують шо дурні клепати Шахеди - я шось пропустив?
показати весь коментар
12.10.2025 11:37 Відповісти
Да, Украина делает самую главную работу, но и Штаты тоже молодцы а вот расширять и увеличивать поставки дальнобойного вооружения просто жизненно необходимо.
показати весь коментар
12.10.2025 11:32 Відповісти
Плюс, плюс, плюс
показати весь коментар
12.10.2025 11:52 Відповісти
Мiнус, мiнус мiнус (баб тюлька).
показати весь коментар
12.10.2025 12:12 Відповісти
показати весь коментар
12.10.2025 12:22 Відповісти
тільки Трампу цього не говоріть!
показати весь коментар
12.10.2025 11:56 Відповісти
На.уя про це писати. Роби мовчки свое дiло.
показати весь коментар
12.10.2025 12:11 Відповісти
Translator

Financial Times, так а накуя ви ***...к відкриваєте. Куєглоти!
показати весь коментар
12.10.2025 12:59 Відповісти
 
 