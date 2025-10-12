РУС
США консультируют Украину относительно уязвимости российских энергообъектов и помогают составлять маршруты для дроновых ударов, - Financial Times

Лидер США Дональд Трамп с июля текущего года, после разочарования российским диктатором Владимиром Путиным, принял решение об углублении сотрудничества с Киевом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом изданию Financial Times сообщили проинформированные собеседники.

В частности, как отмечается, речь идет о передаче разведывательных данных Киеву.

Благодаря передаче разведданных, США уже несколько месяцев помогают Украине наносить дальнобойные удары по российским энергетическим объектам, среди которых НПЗ далеко за линией фронта.

Разведка США помогает Киеву, в частности, планировать маршрут, высоту, время и принимать решения по миссиям, которые позволяют украинским дальнобойным ударным беспилотникам избегать российских средств противовоздушной обороны.

Один чиновник США рассказал, что сначала Украина выбирала цели для дальнобойных ударов, а затем Вашингтон предоставлял ей разведывательные данные об уязвимости этих объектов.

По словам собеседника, США также определили приоритетные цели для украинцев, добавив, что украинские беспилотники стали "инструментом" для Вашингтона, чтобы ослабить экономику России и подтолкнуть диктатора РФ Владимира Путина к урегулированию войны.

Отмечается также, что обмен разведывательными данными стал новым признаком того, что Трамп углубил свою поддержку Украины, в то время как его разочарование Россией растет.

Это изменение произошло после телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в июле, когда президент США спросил, может ли Украина нанести удар по Москве, если Вашингтон предоставит ей дальнобойное оружие.

+4
А нафіга бити туди? ***** там ніколи не сидить.
12.10.2025 11:22 Ответить
12.10.2025 11:22 Ответить
+3
це окреме питання , але жопоголові мріють що після удару по кремлю відразу закінчиться війна
12.10.2025 11:27 Ответить
12.10.2025 11:27 Ответить
+2
складіть маршрут до кремля
12.10.2025 11:19 Ответить
12.10.2025 11:19 Ответить
так і має бути
12.10.2025 11:18 Ответить
12.10.2025 11:18 Ответить
складіть маршрут до кремля
12.10.2025 11:19 Ответить
12.10.2025 11:19 Ответить
складають маршрути так щоб не нарватися на ПВО

тепер саме головою спробуй подумати, чи існують такі маршрути до кремля?
12.10.2025 11:21 Ответить
12.10.2025 11:21 Ответить
А нафіга бити туди? ***** там ніколи не сидить.
12.10.2025 11:22 Ответить
12.10.2025 11:22 Ответить
це окреме питання , але жопоголові мріють що після удару по кремлю відразу закінчиться війна
12.10.2025 11:27 Ответить
12.10.2025 11:27 Ответить
Консультанти - а підкинути довгих ракет - нє?
12.10.2025 11:27 Ответить
12.10.2025 11:27 Ответить
Ви про все знаєте що вони нам підкидають ?
12.10.2025 11:28 Ответить
12.10.2025 11:28 Ответить
А шо вже були удари по татарах ракетами 1 т +? - чи вони продовжують шо дурні клепати Шахеди - я шось пропустив?
12.10.2025 11:37 Ответить
12.10.2025 11:37 Ответить
Да, Украина делает самую главную работу, но и Штаты тоже молодцы а вот расширять и увеличивать поставки дальнобойного вооружения просто жизненно необходимо.
12.10.2025 11:32 Ответить
12.10.2025 11:32 Ответить
Плюс, плюс, плюс
12.10.2025 11:52 Ответить
12.10.2025 11:52 Ответить
Мiнус, мiнус мiнус (баб тюлька).
12.10.2025 12:12 Ответить
12.10.2025 12:12 Ответить
12.10.2025 12:22 Ответить
12.10.2025 12:22 Ответить
тільки Трампу цього не говоріть!
12.10.2025 11:56 Ответить
12.10.2025 11:56 Ответить
На.уя про це писати. Роби мовчки свое дiло.
12.10.2025 12:11 Ответить
12.10.2025 12:11 Ответить
 
 