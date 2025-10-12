США консультируют Украину относительно уязвимости российских энергообъектов и помогают составлять маршруты для дроновых ударов, - Financial Times

Лидер США Дональд Трамп с июля текущего года, после разочарования российским диктатором Владимиром Путиным, принял решение об углублении сотрудничества с Киевом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом изданию Financial Times сообщили проинформированные собеседники.

В частности, как отмечается, речь идет о передаче разведывательных данных Киеву.

Благодаря передаче разведданных, США уже несколько месяцев помогают Украине наносить дальнобойные удары по российским энергетическим объектам, среди которых НПЗ далеко за линией фронта.

Разведка США помогает Киеву, в частности, планировать маршрут, высоту, время и принимать решения по миссиям, которые позволяют украинским дальнобойным ударным беспилотникам избегать российских средств противовоздушной обороны.

Один чиновник США рассказал, что сначала Украина выбирала цели для дальнобойных ударов, а затем Вашингтон предоставлял ей разведывательные данные об уязвимости этих объектов.

По словам собеседника, США также определили приоритетные цели для украинцев, добавив, что украинские беспилотники стали "инструментом" для Вашингтона, чтобы ослабить экономику России и подтолкнуть диктатора РФ Владимира Путина к урегулированию войны.

Отмечается также, что обмен разведывательными данными стал новым признаком того, что Трамп углубил свою поддержку Украины, в то время как его разочарование Россией растет.

Это изменение произошло после телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в июле, когда президент США спросил, может ли Украина нанести удар по Москве, если Вашингтон предоставит ей дальнобойное оружие.