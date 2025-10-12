Зеленський назвав цілі на території РФ для ударів ракетами Tomahawk: Виключно військові об’єкти
Президент України Володимир Зеленський назвав потенційні цілі на території РФ для ударів далекобійними ракетами Tomahawk.
Про це він розповів у інтерв'ю для Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.
Журналістка запитала Зеленського, чи схвалив президент США Дональд Трамп поставки ракет Україні.
Відповідаючи, президент сказав, що робота над цим питанням поки триває.
"Я чекаю рішення президента Трампа. Так, звичайно, ми розраховуємо на такі рішення, але подивимося",- сказав глава держави.
Щодо потенційних цілей для Tomahawk на російській території, то, за словами Зеленського, це будуть виключно військові цілі.
"Росіяни продають енергоносії, отримують гроші, вкладають їх у військову сферу. Для нас - це військові цілі. Я думаю, найважливіше зменшити здатність Росії продовжувати таку тривалу війну. Якщо ми говоримо про далекобійні удари, то говоримо виключно про військові цілі", - сказав очільник держави.
Ми хоч не маємо жовтоблакиного прапораця в якості лого , але ось мене навіть спочатку не переклинило , що тільки лютий ворог України може вважати , що "Тамагавки" потрібні особисто Фофіку , а не ЗСУ й усім українцям !!!
"Це МИ отримаємо" , як ранійше : "Пєтріоти" , "Атакамси" , "Леопарди" . Й тільки московитів колбасить , що усе це полетитить на їх тупі бошки й тому так підгоряє в тих тупорилих бошках !!!
Ну й що він мав відповісти по вашій думці журанлісту "Фокс-ньюс" ?! Це улюбленне медіа Республіканців й особливо "Маги" . Це що слухає Трапм й переконати його, що ЗСУ й влада знає заздалагідь де й як буде використовуватися така зброї в рази збільшує шанси на її отримання ...
Тільки лютий ворог вважа , що будь яка зброя , яку отримал ЗСУ це особистий подарунок Фофіку Щоневтіку .
Я особисто вже ригаю , коли бачу пику ніким не обранного єрмака й я прихильник виборів вже через 60 діб й не сприймаю аргумент, що не на часі й требо чекати йще . Я вважаю , що війна буде продовжуватися не меньше 2 років й її кінця чекати для виборів не варто .
Але ж поки Фофік дупою тримає Банкову -- жодна зброя йще не була зайвою й особистою іграшкою політиків !
Гаубиця 777 вже застаріла я по крітеріях НАТО ... "Атакамз" в рази крайще . Але три сімки все одно крайщі за будь яку гаубицію 152 калібру . Зайвою не була , а була вирішальною при пропорції гармат 1 : 10 у орків . Бо у них не існує й досі щось близкого до 777 .
Уся героїчна оборона 1000 днів - це "провокація орків" !
Й це біосмиття з болот ніколи за ці 3.5 року не лупила в пів сили ... Усе що вони наскребли -- тим й б"ють . Тому й по зонах гарматне м"ясо хапають, що не безмежний в них ресурс !!!
Підарєшніком вони лише тупих вислюків й лякають . Бо усякий інженер по озброєнню вже давно накреслив усі технологічни схеми цього "вандер-вафель" -- старенька модіфікація "тамагавка" в рази новійша й крутійша . Їм просто Сі тупо заборонив навіть згадувати ядерку , ось вони й на ходу вигадали "супер-дупер рибу кита" ...
Це як їхня "Катюша" від якої нібито пів вермахту в штани клала . А виявилось - нерентабельним й мало-ефективною лякалкою . Протозразок першого пайлиту Фау (1939 рік) -- в 100 разів точнійша й 1000 разів потужнійша . Й по напалах вибухівки в "Фау" більше ...
Завтра путлер скаже, що Україна продає зерно, отримує гроші, вкладають їх у військову сферу. Для нас-це військові цілі. І що ти відповіси, дебіл?
До цих 2500 одиниць треба додати ще невідому кількість ракет, які були використані під час військових навчань, а також тих, що були утилізовані через вичерпання свого строку експлуатації. Станом на 2020 рік запаси ракет "Томагавк" у США складали лише близько 4000 одиниць.
Кількість ракет "Томагавк" на борту есмінця США залежить від конкретного класу есмінця та його модифікації, але вони можуть бути озброєні до 122 ракет.
Станом на листопад 2024 року у ВМС США налічується 73 есмінці типу Arleigh Burke в строю, 11 будуються, 8 замовлені, а 6 будуються.
За оцінками аналітиків, США виробляють близько 50 ракет Tomahawk на рік.
Запитання - скільки ракет томагавк трамп дасть зеленському?
ФлаМіндічейФламінго з дальністю 3000 км та 1000 кг вибухівки, про які ти так натхненно брехав місяць тому??? Де це все, Вован?? Вже переведено в крипту? Чи надійно покладено в чорний офшор Оман?? Де ті удари твоїми Фламінго по москалоті, брехлива ти підла потвора...