Зеленський назвав цілі на території РФ для ударів ракетами Tomahawk: Виключно військові об’єкти

Президент України Володимир Зеленський назвав потенційні цілі на території РФ для ударів далекобійними ракетами Tomahawk.

Про це він розповів у інтерв'ю для Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналістка запитала Зеленського, чи схвалив президент США Дональд Трамп поставки ракет Україні.

Відповідаючи, президент сказав, що робота над цим питанням поки триває.

"Я чекаю рішення президента Трампа. Так, звичайно, ми розраховуємо на такі рішення, але подивимося",- сказав глава держави.

Щодо потенційних цілей для Tomahawk на російській території, то, за словами Зеленського, це будуть виключно військові цілі.

"Росіяни продають енергоносії, отримують гроші, вкладають їх у військову сферу. Для нас - це військові цілі. Я думаю, найважливіше зменшити здатність Росії продовжувати таку тривалу війну. Якщо ми говоримо про далекобійні удари, то говоримо виключно про військові цілі", - сказав очільник держави.

