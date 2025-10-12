УКР
Новини Ракети Tomahawk для України
2 238 25

Зеленський назвав цілі на території РФ для ударів ракетами Tomahawk: Виключно військові об’єкти

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав потенційні цілі на території РФ для ударів далекобійними ракетами Tomahawk.

Про це він розповів у інтерв'ю для Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналістка запитала Зеленського, чи схвалив президент США Дональд Трамп поставки ракет Україні.

Відповідаючи, президент сказав, що робота над цим питанням поки триває.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Я чекаю рішення президента Трампа. Так, звичайно, ми розраховуємо на такі рішення, але подивимося",- сказав глава держави.

Щодо потенційних цілей для Tomahawk на російській території, то, за словами Зеленського, це будуть виключно військові цілі.

"Росіяни продають енергоносії, отримують гроші, вкладають їх у військову сферу. Для нас - це військові цілі. Я думаю, найважливіше зменшити здатність Росії продовжувати таку тривалу війну. Якщо ми говоримо про далекобійні удари, то говоримо виключно про військові цілі", - сказав очільник держави.

Читайте також: Зеленський за підсумками розмови з Трампом: Росія боїться, що США можуть дати нам Tomahawk. Це сигнал, що саме тиск може спрацювати для миру

Автор: 

Зеленський Володимир (25786) росія (68374) Томагавк (20)
Топ коментарі
+10
найближчим часом чекати рашистської масованої атаки на Київ.та інші українські міста.Це є фсбешна диверсія,яку втілює "зелений зрадник і рашистський слуга "
12.10.2025 23:11 Відповісти
+7
"прорашистським карасям" на кшталт "іванова" не видно ,як "зелідор" погасив світло у майже 800 тисяч киян,пригрозивши у випадку блекауту в Києві.загасити світло в мацкваабаді....
12.10.2025 23:21 Відповісти
+4
Ти їх спочатку отримай, а потім вже про цілі говорити будеш
12.10.2025 23:15 Відповісти
Вже й цілі намітив - не кажи гоп - поки не перескочиш
12.10.2025 23:10 Відповісти
недо наполеон обкурився, вже готовий фуфломінгами мацкву бити
13.10.2025 00:24 Відповісти
12.10.2025 23:11 Відповісти
Ну, воно зі Штатів звісно видніше🤗😂🤣🤣🤣
12.10.2025 23:15 Відповісти
12.10.2025 23:21 Відповісти
То есть, не путлер виноват, что напал на Украину, бомбит наши города и убивает украинцев, а Зеленский своими выступлениями? скабеева, песков, соловьёв, симоньян, захарова, лавров и прочая нечисть, включая самого путлера, аплодируют вам стоя.
12.10.2025 23:37 Відповісти
Приїзжай в Україну поржеш,а потім будеш писати хто та кому опладує стоя.
13.10.2025 00:37 Відповісти
А ты ржёшь? Ну, продолжай ржать.
13.10.2025 00:53 Відповісти
12.10.2025 23:15 Відповісти
Бачу у тебе кацап вже підгорає )
12.10.2025 23:20 Відповісти
100% .
Ми хоч не маємо жовтоблакиного прапораця в якості лого , але ось мене навіть спочатку не переклинило , що тільки лютий ворог України може вважати , що "Тамагавки" потрібні особисто Фофіку , а не ЗСУ й усім українцям !!!
"Це МИ отримаємо" , як ранійше : "Пєтріоти" , "Атакамси" , "Леопарди" . Й тільки московитів колбасить , що усе це полетитить на їх тупі бошки й тому так підгоряє в тих тупорилих бошках !!!
13.10.2025 00:05 Відповісти
Сам ти кацап. Ти краще скажи, скількт вже ''Флламінго'' перефарбували?
13.10.2025 00:05 Відповісти
Ну не пишить дурницю . За майже 170% від одного терміну наш фофан хоча б навчився елемнтарній дипломатії , а ось Ви аж ніяк -- читати й розуміти написаний текст .
Ну й що він мав відповісти по вашій думці журанлісту "Фокс-ньюс" ?! Це улюбленне медіа Республіканців й особливо "Маги" . Це що слухає Трапм й переконати його, що ЗСУ й влада знає заздалагідь де й як буде використовуватися така зброї в рази збільшує шанси на її отримання ...
12.10.2025 23:32 Відповісти
Отримання чого? Ви про що?
12.10.2025 23:44 Відповісти
Я тупим 5 разів не збираюся нічого пояснювати ... Читай тайтл , а потім teasеr , a потім article's body - там усе є !!!
12.10.2025 23:49 Відповісти
Чого так багато помилок притаманних кацапам?
13.10.2025 00:07 Відповісти
Тільки тупа потвора неспроможня відповідати по суті суперечки починає рахувати чужу орфографію ...
Тільки лютий ворог вважа , що будь яка зброя , яку отримал ЗСУ це особистий подарунок Фофіку Щоневтіку .
Я особисто вже ригаю , коли бачу пику ніким не обранного єрмака й я прихильник виборів вже через 60 діб й не сприймаю аргумент, що не на часі й требо чекати йще . Я вважаю , що війна буде продовжуватися не меньше 2 років й її кінця чекати для виборів не варто .
Але ж поки Фофік дупою тримає Банкову -- жодна зброя йще не була зайвою й особистою іграшкою політиків !
Гаубиця 777 вже застаріла я по крітеріях НАТО ... "Атакамз" в рази крайще . Але три сімки все одно крайщі за будь яку гаубицію 152 калібру . Зайвою не була , а була вирішальною при пропорції гармат 1 : 10 у орків . Бо у них не існує й досі щось близкого до 777 .
13.10.2025 00:43 Відповісти
ба..бол. не серйозна людина та й все..провокує кацапів не маючи нічого.
12.10.2025 23:20 Відповісти
Ти як ота шльондра -- в рот йще вже взяла , а зуби вже почистила ...

Уся героїчна оборона 1000 днів - це "провокація орків" !
Й це біосмиття з болот ніколи за ці 3.5 року не лупила в пів сили ... Усе що вони наскребли -- тим й б"ють . Тому й по зонах гарматне м"ясо хапають, що не безмежний в них ресурс !!!
Підарєшніком вони лише тупих вислюків й лякають . Бо усякий інженер по озброєнню вже давно накреслив усі технологічни схеми цього "вандер-вафель" -- старенька модіфікація "тамагавка" в рази новійша й крутійша . Їм просто Сі тупо заборонив навіть згадувати ядерку , ось вони й на ходу вигадали "супер-дупер рибу кита" ...

Це як їхня "Катюша" від якої нібито пів вермахту в штани клала . А виявилось - нерентабельним й мало-ефективною лякалкою . Протозразок першого пайлиту Фау (1939 рік) -- в 100 разів точнійша й 1000 разів потужнійша . Й по напалах вибухівки в "Фау" більше ...
13.10.2025 00:19 Відповісти
Кремль, бункери Пуйла, Керченський міст, то теж, як дитсадки, для Зельоних табу?
12.10.2025 23:23 Відповісти
"Росіяни продають енергоносії, отримують гроші, вкладають їх у військову сферу. Для нас-это военные цели. Джерело: https://censor.net/ua/n3579294

Завтра путлер скаже, що Україна продає зерно, отримує гроші, вкладають їх у військову сферу. Для нас-це військові цілі. І що ти відповіси, дебіл?
12.10.2025 23:25 Відповісти
Випущено близько 9000 ракет. до 2022 року загалом було використано понад 2500 "Томагавків".
До цих 2500 одиниць треба додати ще невідому кількість ракет, які були використані під час військових навчань, а також тих, що були утилізовані через вичерпання свого строку експлуатації. Станом на 2020 рік запаси ракет "Томагавк" у США складали лише близько 4000 одиниць.
Кількість ракет "Томагавк" на борту есмінця США залежить від конкретного класу есмінця та його модифікації, але вони можуть бути озброєні до 122 ракет.
Станом на листопад 2024 року у ВМС США налічується 73 есмінці типу Arleigh Burke в строю, 11 будуються, 8 замовлені, а 6 будуються.
За оцінками аналітиків, США виробляють близько 50 ракет Tomahawk на рік.
Запитання - скільки ракет томагавк трамп дасть зеленському?
12.10.2025 23:56 Відповісти
США дадут 3 ракеты и запретят их использовать. На США нехер короче рассчитывать. Нужно свое делать и без США бить куда угодно, хоть по Путину, но власть говорят ведет секретные договорняки с Путиным и они вместе издеваются над Украинским народом. Обезглавить Россию с этими исполняющими обязаности властями не получится ибо они ведут дела вместе. У Украины получается нету своей власти Украинской, которая в интересах Украины работает. Ставленики и марионетки врагов и колонизаторов. Эти коллаборационисты активно сотрудничают с оккупационной и колониальными властями вне Украины - это гос изменники и паразиты. Они предают и разграбляют Украину. Еще и не Украинцы, а сионисты - их ждут в Израиле, когда их погонят к чертям за все зло и страдания Украинского народа. Украине нужна Украинская власть, только не селюк Ющенко, а нормальный человек, как последний достойный, кто был во власти - это Ярослав Мудрый. При нем был рассвет развития. Только нужно на наш лад, чтобы человек был четко национально ориентирован и с научным складом ума и все сторонне развит и эрудирован. А не эти дол...., которые вечно попадают во власть при помощи или капиталистов западных или оккупантов восточных. Первое, что нужно выстраивать - это разорвать нахрен договора о нераспространении ядерного оружия и сначала сделать радиоактивных бомб для сдерживания, а затем создавать ядерные вооружения и как верх мощи - водородные бомбы сделать. И не ссать применять, против врага. Сделать много спецслужб самых мощных, чтобы подготовка велать в скрытом режиме и с самого детства и вычислять лучших способных и брать их на обучение. Экономику сделать мощной, уничтожить бандитизм орг преступности паразитирующий на гос ресурсах. Сделать народу право голоса для принятия законов народом на онлайн референдумах по любым вопросам, но нельзя только выходить из состава Украины и все, что антигосударствено трактуется. А все, что для улучшения - принятии законов по которым комфортнее жить большинством это можно. На референдумах импичмент в любой момент разрешить народу применять и снимать и президента и депутатов и прокуроров и судей и любых чиновников и министров и глав служб. Национал демократия должна быть сильнейшая в мире. Нужна власть, которая порядок наведет. Чтобы власть работала в интересах государства - народа. Чтобы народ мог еще проводить суды присяжных и коррупционеров карать. И народ может законы принимать и даже уголовный кодекс выстраивать, чтобы коррупцию во власти прировнять к гос измене и судить судом присяжных и давать им от 15 до пожизненного. Тогда быстро коррупция быстро закончится с контролем народа и судами народом коррупционеров и предателей. И народ сможет бюджетом управлять. Ибо народ использует услуги и сам чувствует, где плохо и в чем, а где достаточно и меньшего. И медицина и наука и безопасность и т.д. Народ должен распределять. У власти вообще должны быть отрезаны руки от бюджетов! крысы вонючие уже у народа никакого терпения нету на вас паразитов. Сколько наворовать надо, чтобы страну до такого довести. Что на внешнем финансировании и экономика разграблена и уничтожена и только пропагандой дурят и отвлекают внимание, пока разворовывать продолжают. Сколько можно это терпеть. Эти паразиты уничтожат так в ноль государство. Больно за этим всем смотреть, что делается...
13.10.2025 00:20 Відповісти
Не прикидайся українським громадянином . Хто ***** назива якось інакше той не є українцем по суті ... Хто назива московію на болотах з великої літер й йще вкраденним в українців ім"ям - це теж ознака неукраїнця , а московита
13.10.2025 00:49 Відповісти
Ти нам зуби не заговорювай, кажи де ті тисячі вундервафельних ФлаМіндічей Фламінго з дальністю 3000 км та 1000 кг вибухівки, про які ти так натхненно брехав місяць тому??? Де це все, Вован?? Вже переведено в крипту? Чи надійно покладено в чорний офшор Оман?? Де ті удари твоїми Фламінго по москалоті, брехлива ти підла потвора...
13.10.2025 00:21 Відповісти
 
 