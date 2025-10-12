Зеленский назвал цели на территории РФ для ударов ракетами Tomahawk: Исключительно военные объекты
Президент Украины Владимир Зеленский назвал потенциальные цели на территории РФ для ударов дальнобойными ракетами Tomahawk.
Об этом он рассказал в интервью для Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.
Журналистка спросила Зеленского, одобрил ли президент США Дональд Трамп поставки ракет Украине.
Отвечая, президент сказал, что работа над этим вопросом пока продолжается.
"Я жду решения президента Трампа. Да, конечно, мы рассчитываем на такие решения, но посмотрим",- сказал глава государства.
Что касается потенциальных целей для Tomahawk на российской территории, то, по словам Зеленского, это будут исключительно военные цели.
"Россияне продают энергоносители, получают деньги, вкладывают их в военную сферу. Для нас - это военные цели. Я думаю, самое важное уменьшить способность России продолжать такую длительную войну. Если мы говорим о дальнобойных ударах, то говорим исключительно о военных целях", - сказал глава государства.
Ну й що він мав відповісти по вашій думці журанлісту "Фокс-ньюс" ?! Це улюбленне медіа Республіканців й особливо "Маги" . Це що слухає Трапм й переконати його, що ЗСУ й влада знає заздалагідь де й як буде використовуватися така зброї в рази збільшує шанси на її отримання ...
Завтра путлер скаже, що Україна продає зерно, отримує гроші, вкладають їх у військову сферу. Для нас-це військові цілі. І що ти відповіси, дебіл?