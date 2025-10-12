РУС
Зеленский назвал цели на территории РФ для ударов ракетами Tomahawk: Исключительно военные объекты

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назвал потенциальные цели на территории РФ для ударов дальнобойными ракетами Tomahawk.

Об этом он рассказал в интервью для Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналистка спросила Зеленского, одобрил ли президент США Дональд Трамп поставки ракет Украине.

Отвечая, президент сказал, что работа над этим вопросом пока продолжается.

"Я жду решения президента Трампа. Да, конечно, мы рассчитываем на такие решения, но посмотрим",- сказал глава государства.

Что касается потенциальных целей для Tomahawk на российской территории, то, по словам Зеленского, это будут исключительно военные цели.

"Россияне продают энергоносители, получают деньги, вкладывают их в военную сферу. Для нас - это военные цели. Я думаю, самое важное уменьшить способность России продолжать такую длительную войну. Если мы говорим о дальнобойных ударах, то говорим исключительно о военных целях", - сказал глава государства.

Читайте также: Зеленский по итогам разговора с Трампом: Россия боится, что США могут дать нам Tomahawk. Это сигнал, что именно давление может сработать для мира

Топ комментарии
+6
найближчим часом чекати рашистської масованої атаки на Київ.та інші українські міста.Це є фсбешна диверсія,яку втілює "зелений зрадник і рашистський слуга "
12.10.2025 23:11 Ответить
12.10.2025 23:11 Ответить
+4
"прорашистським карасям" на кшталт "іванова" не видно ,як "зелідор" погасив світло у майже 800 тисяч киян,пригрозивши у випадку блекауту в Києві.загасити світло в мацкваабаді....
12.10.2025 23:21 Ответить
12.10.2025 23:21 Ответить
+3
ба..бол. не серйозна людина та й все..провокує кацапів не маючи нічого.
12.10.2025 23:20 Ответить
12.10.2025 23:20 Ответить
Вже й цілі намітив - не кажи гоп - поки не перескочиш
12.10.2025 23:10 Ответить
12.10.2025 23:10 Ответить
найближчим часом чекати рашистської масованої атаки на Київ.та інші українські міста.Це є фсбешна диверсія,яку втілює "зелений зрадник і рашистський слуга "
12.10.2025 23:11 Ответить
12.10.2025 23:11 Ответить
Ну, воно зі Штатів звісно видніше🤗😂🤣🤣🤣
12.10.2025 23:15 Ответить
12.10.2025 23:15 Ответить
"прорашистським карасям" на кшталт "іванова" не видно ,як "зелідор" погасив світло у майже 800 тисяч киян,пригрозивши у випадку блекауту в Києві.загасити світло в мацкваабаді....
12.10.2025 23:21 Ответить
12.10.2025 23:21 Ответить
То есть, не путлер виноват, что напал на Украину, бомбит наши города и убивает украинцев, а Зеленский своими выступлениями? скабеева, песков, соловьёв, симоньян, захарова, лавров и прочая нечисть, включая самого путлера, аплодируют вам стоя.
12.10.2025 23:37 Ответить
12.10.2025 23:37 Ответить
Ти їх спочатку отримай, а потім вже про цілі говорити будеш
12.10.2025 23:15 Ответить
12.10.2025 23:15 Ответить
Бачу у тебе кацап вже підгорає )
12.10.2025 23:20 Ответить
12.10.2025 23:20 Ответить
Ну не пишить дурницю . За майже 170% від одного терміну наш фофан хоча б навчився елемнтарній дипломатії , а ось Ви аж ніяк -- читати й розуміти написаний текст .
Ну й що він мав відповісти по вашій думці журанлісту "Фокс-ньюс" ?! Це улюбленне медіа Республіканців й особливо "Маги" . Це що слухає Трапм й переконати його, що ЗСУ й влада знає заздалагідь де й як буде використовуватися така зброї в рази збільшує шанси на її отримання ...
12.10.2025 23:32 Ответить
12.10.2025 23:32 Ответить
ба..бол. не серйозна людина та й все..провокує кацапів не маючи нічого.
12.10.2025 23:20 Ответить
12.10.2025 23:20 Ответить
Кремль, бункери Пуйла, Керченський міст, то теж, як дитсадки, для Зельоних табу?
12.10.2025 23:23 Ответить
12.10.2025 23:23 Ответить
"Росіяни продають енергоносії, отримують гроші, вкладають їх у військову сферу. Для нас-это военные цели. Джерело: https://censor.net/ua/n3579294

Завтра путлер скаже, що Україна продає зерно, отримує гроші, вкладають їх у військову сферу. Для нас-це військові цілі. І що ти відповіси, дебіл?
12.10.2025 23:25 Ответить
12.10.2025 23:25 Ответить
 
 