Зеленский по итогам разговора с Трампом: Россия боится, что США могут дать нам Tomahawk. Это сигнал, что именно давление может сработать для мира

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия боится возможной поставки Украине американских ракет Tomahawk.

Об этом он сказал в видеообращении по итогам разговора с президентом США Дональдом Трампом, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что я говорил с Президентом Трампом - и это уже второй раз за эти дни. Детально работаем с Америкой, чтобы усилить нас - нашу ПВО, все наши возможности защиты: "петриоты" - прежде всего, другие системы, также наши активные действия, нашу дальнобойность. Мы видим и слышим, что Россия боится, что американцы могут дать нам "томагавки", это сигнал, что именно такое давление может сработать для мира", - сказал Зеленский.

"Мы договорились с президентом Трампом, что наши команды, наши военные будут заниматься всем тем, что мы обсудили. И в том числе это касается энергетики, газа. Я благодарю. Рассчитываем на результат", - добавил глава государства.

Напомним, что в воскресенье, 12 октября, президент Владимир Зеленский второй раз за два дня поговорил по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

