РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7765 посетителей онлайн
Новости Ракеты Tomahawk для Украины
1 260 30

Зеленский по итогам разговора с Трампом: Россия боится, что США могут дать нам Tomahawk. Это сигнал, что именно давление может сработать для мира

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия боится возможной поставки Украине американских ракет Tomahawk.

Об этом он сказал в видеообращении по итогам разговора с президентом США Дональдом Трампом, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что я говорил с Президентом Трампом - и это уже второй раз за эти дни. Детально работаем с Америкой, чтобы усилить нас - нашу ПВО, все наши возможности защиты: "петриоты" - прежде всего, другие системы, также наши активные действия, нашу дальнобойность. Мы видим и слышим, что Россия боится, что американцы могут дать нам "томагавки", это сигнал, что именно такое давление может сработать для мира", - сказал Зеленский.

"Мы договорились с президентом Трампом, что наши команды, наши военные будут заниматься всем тем, что мы обсудили. И в том числе это касается энергетики, газа. Я благодарю. Рассчитываем на результат", - добавил глава государства.

Напомним, что в воскресенье, 12 октября, президент Владимир Зеленский второй раз за два дня поговорил по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Читайте также: Зеленский второй раз за два дня поговорил с Трампом: "Разговор был очень продуктивный"

Автор: 

Зеленский Владимир (22227) Трамп Дональд (6770) Томагавк (18)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Крутых "Фламинго" не боится, а стареньких "Томагавков"-таки да. Это сигнал, шо пи@ть надо скромнее.
показать весь комментарий
12.10.2025 17:48 Ответить
+3
Typhon є наземним варіантом корабельної вертикальної пускової установки Mk41.
показать весь комментарий
12.10.2025 17:44 Ответить
+2
З тазіка запускатимеш томагавки?
показать весь комментарий
12.10.2025 17:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Будуть томагавки-агенткозир обезцінить і їх.
показать весь комментарий
12.10.2025 17:37 Ответить
Зеленський, давай, до побачення! Ти вже перетнув межу яка відділяє дрібного злодюжку від ворога! Ти вже ворог!
показать весь комментарий
12.10.2025 18:36 Ответить
З тазіка запускатимеш томагавки?
показать весь комментарий
12.10.2025 17:38 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/Typhon_(%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0) Typhon (пускова установка)


https://uk.wikipedia.org/wiki/Typhon_(%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0)

https://uk.wikipedia.org/wiki/Typhon_(%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0)
показать весь комментарий
12.10.2025 17:41 Ответить
Typhon є наземним варіантом корабельної вертикальної пускової установки Mk41.
показать весь комментарий
12.10.2025 17:44 Ответить
показать весь комментарий
12.10.2025 18:06 Ответить
Може й боїться - але кожен день не забуває кошмарити Україну - світла й газу хочуть лишити
показать весь комментарий
12.10.2025 17:42 Ответить
США можуть дати нам Tomahawk...а може дати нам Зеленський?
показать весь комментарий
12.10.2025 17:43 Ответить
Крутых "Фламинго" не боится, а стареньких "Томагавков"-таки да. Это сигнал, шо пи@ть надо скромнее.
показать весь комментарий
12.10.2025 17:48 Ответить
Может дать-а может не дать. Пустой трёп.
показать весь комментарий
12.10.2025 17:49 Ответить
"...такий тиск може спрацювати для миру" Джерело: https://censor.net/ua/n3579271

Хрін ти вгадав...
показать весь комментарий
12.10.2025 17:51 Ответить
Ну, так виглядає, що рижий, вчергове, послав ішака на..й з його "поговорили". Яке їхало - таке здибало.
показать весь комментарий
12.10.2025 17:53 Ответить
Тиск не спрацює. Тільки фактичні удари.
показать весь комментарий
12.10.2025 17:54 Ответить
показать весь комментарий
12.10.2025 18:01 Ответить
Фламінго-які розкритикував Касьянов: 2-3 за добу,7-до кінця року,по ттх майже,як томагавки-вже як не аргумент на користь власної далекобійної ракети з 3000км дальності і 1000кг бойової частини?
показать весь комментарий
12.10.2025 18:01 Ответить
Питання у кількості томагавків.
Якщо один чи десять, то рашка не злякається. А більше Трамп не дасть.
показать весь комментарий
12.10.2025 18:11 Ответить
Без Томагавків знищили 40% НПЗ рашки. Європейські ракети виявилися ганебним пшиком. Томагавки не завдавали стільки руйнувань і ніколи не зможуть. Тому що навіть тисячі Томагавків, весь запас США, в такому темпі ударів швидко закінчаться. Дрони Міндіча FP-1 стали найефективнішою зброєю в світі.
показать весь комментарий
12.10.2025 18:13 Ответить
Забули додати: "Завдяки найпотужнішому лідеру **********".
Платню не отримаєте
показать весь комментарий
12.10.2025 18:35 Ответить
По ттх фламінго подібний до томагавків. Навіщо він їх просить,коли фірма співвласника кварталу зобовязалась випускати їх щодня 2-3,а під кінець року-7. Амери більше не дадуть томагавків.
показать весь комментарий
12.10.2025 18:14 Ответить
в вечірньому відосику "тут мені з нобелівського комітету повідомили, що тиск, це сила яка прикладена на площу поверхні!"
показать весь комментарий
12.10.2025 18:15 Ответить
"суперракет" Фламінго рашка не боїться, бо чудово знає, що це фейк та схема для відмивання мільярдів та послаблення обороноздатності України. А стареньких перевірених американських Томагавків рашка боїться...
показать весь комментарий
12.10.2025 18:22 Ответить
Зєля боїться миру особисто йому і купці уродів що наживаються на війні що винувати в її такому початку війна просто вигідна. Томагавків в реальній кількості нам ніхто не дасть із цим військово-політичним керівництвом війну ми програєм, Україна тримається на боротьбі простого солдата сержанта волонтера... Пора її закінчувати
показать весь комментарий
12.10.2025 18:36 Ответить
расєя боїться зеленого фламінго. Що їм той томагавк , при владі 98 '/. Злодіїв зрадників ікрадіїв, чого боятись кацапам, коли Україну руйнують із середини гірше ніж шахеди
показать весь комментарий
12.10.2025 18:40 Ответить
Чего они там бояться как били так и бьют неустанно... Вот если реально бухнуть по мацкве Томогавком, тогда путин задумается...
показать весь комментарий
12.10.2025 18:49 Ответить
Ага. Сосія може не боятися поки Тампон при владі. Бо Тампон не дасть Тамагавікв. А зельониє фламінги тільки в нашій уяві
показать весь комментарий
12.10.2025 18:57 Ответить
Як тамагавки дадуть так одразу путлер війну і припинить.
Хавайте це
показать весь комментарий
12.10.2025 18:58 Ответить
Є народна приказка "Хороша ложка до обіду". Так і тут, поки тягнуть резину з Тамагавками чи Таурусами то вже не факт що вони будуть дієві. Бо рашисти теж не сидять на місці а ************ своє ПВО і РЕБ. Буде як з деякими американськими крилатими ракетами або Екскалібурами які в результаті довелося повернути назад бо вони виявилися безкорисними під дією рашистських РЕБ
показать весь комментарий
12.10.2025 19:03 Ответить
як цей паяц дістав, на кого це розраховано, на 73% ненормальних схоже, вже Ф16 маємо і що, знайшло вундервафлю
показать весь комментарий
12.10.2025 19:04 Ответить
Що ти можеш дати Україні,окрім своїх друзів мородерів,зрадників,брехунів,мразота ти брехлива.
показать весь комментарий
12.10.2025 19:04 Ответить
 
 