Зеленський за підсумками розмови з Трампом: Росія боїться, що США можуть дати нам Tomahawk. Це сигнал, що саме тиск може спрацювати для миру

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія боїться можливого постачання Україні американських ракет Tomahawk.

Про це він сказав у відеозверненні за підсумками розмови з президентом США Дональдом Трампом, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно я говорив із Президентом Трампом – і це вже вдруге цими днями. Детально працюємо з Америкою, щоб посилити нас – нашу ППО, усі наші можливості захисту: "петріоти" передусім, інші системи, також наші активні дії, нашу далекобійність. Ми бачимо та чуємо, що Росія боїться, що американці можуть дати нам "томагавки", це сигнал, що саме такий тиск може спрацювати для миру", - сказав Зеленський. 

"Ми домовились із президентом Трампом, що наші команди, наші військові займатимуться всім тим, що ми обговорили. І в тому числі це стосується енергетики, газу. Я дякую. Розраховуємо на результат", - додав глава держави.

Нагадаємо, що в неділю, 12 жовтня, президент Володимир Зеленський вдруге за два дні поговорив телефоном зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

Зеленський Володимир (25786) Трамп Дональд (7317) Томагавк (20)
+5
Крутых "Фламинго" не боится, а стареньких "Томагавков"-таки да. Это сигнал, шо пи@ть надо скромнее.
12.10.2025 17:48 Відповісти
+3
Typhon є наземним варіантом корабельної вертикальної пускової установки Mk41.
12.10.2025 17:44 Відповісти
+2
З тазіка запускатимеш томагавки?
12.10.2025 17:38 Відповісти
Будуть томагавки-агенткозир обезцінить і їх.
12.10.2025 17:37 Відповісти
Зеленський, давай, до побачення! Ти вже перетнув межу яка відділяє дрібного злодюжку від ворога! Ти вже ворог!
12.10.2025 18:36 Відповісти
З тазіка запускатимеш томагавки?
12.10.2025 17:38 Відповісти
12.10.2025 17:41 Відповісти
Typhon є наземним варіантом корабельної вертикальної пускової установки Mk41.
12.10.2025 17:44 Відповісти
12.10.2025 18:06 Відповісти
Може й боїться - але кожен день не забуває кошмарити Україну - світла й газу хочуть лишити
12.10.2025 17:42 Відповісти
США можуть дати нам Tomahawk...а може дати нам Зеленський?
12.10.2025 17:43 Відповісти
Крутых "Фламинго" не боится, а стареньких "Томагавков"-таки да. Это сигнал, шо пи@ть надо скромнее.
12.10.2025 17:48 Відповісти
Может дать-а может не дать. Пустой трёп.
12.10.2025 17:49 Відповісти
"...такий тиск може спрацювати для миру"

Хрін ти вгадав...
12.10.2025 17:51 Відповісти
Ну, так виглядає, що рижий, вчергове, послав ішака на..й з його "поговорили". Яке їхало - таке здибало.
12.10.2025 17:53 Відповісти
Тиск не спрацює. Тільки фактичні удари.
12.10.2025 17:54 Відповісти
12.10.2025 18:01 Відповісти
Фламінго-які розкритикував Касьянов: 2-3 за добу,7-до кінця року,по ттх майже,як томагавки-вже як не аргумент на користь власної далекобійної ракети з 3000км дальності і 1000кг бойової частини?
12.10.2025 18:01 Відповісти
Питання у кількості томагавків.
Якщо один чи десять, то рашка не злякається. А більше Трамп не дасть.
12.10.2025 18:11 Відповісти
Без Томагавків знищили 40% НПЗ рашки. Європейські ракети виявилися ганебним пшиком. Томагавки не завдавали стільки руйнувань і ніколи не зможуть. Тому що навіть тисячі Томагавків, весь запас США, в такому темпі ударів швидко закінчаться. Дрони Міндіча FP-1 стали найефективнішою зброєю в світі.
12.10.2025 18:13 Відповісти
Забули додати: "Завдяки найпотужнішому лідеру **********".
Платню не отримаєте
12.10.2025 18:35 Відповісти
По ттх фламінго подібний до томагавків. Навіщо він їх просить,коли фірма співвласника кварталу зобовязалась випускати їх щодня 2-3,а під кінець року-7. Амери більше не дадуть томагавків.
12.10.2025 18:14 Відповісти
в вечірньому відосику "тут мені з нобелівського комітету повідомили, що тиск, це сила яка прикладена на площу поверхні!"
12.10.2025 18:15 Відповісти
"суперракет" Фламінго рашка не боїться, бо чудово знає, що це фейк та схема для відмивання мільярдів та послаблення обороноздатності України. А стареньких перевірених американських Томагавків рашка боїться...
12.10.2025 18:22 Відповісти
Зєля боїться миру особисто йому і купці уродів що наживаються на війні що винувати в її такому початку війна просто вигідна. Томагавків в реальній кількості нам ніхто не дасть із цим військово-політичним керівництвом війну ми програєм, Україна тримається на боротьбі простого солдата сержанта волонтера... Пора її закінчувати
12.10.2025 18:36 Відповісти
расєя боїться зеленого фламінго. Що їм той томагавк , при владі 98 '/. Злодіїв зрадників ікрадіїв, чого боятись кацапам, коли Україну руйнують із середини гірше ніж шахеди
12.10.2025 18:40 Відповісти
Чего они там бояться как били так и бьют неустанно... Вот если реально бухнуть по мацкве Томогавком, тогда путин задумается...
12.10.2025 18:49 Відповісти
 
 