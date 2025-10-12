Зеленський за підсумками розмови з Трампом: Росія боїться, що США можуть дати нам Tomahawk. Це сигнал, що саме тиск може спрацювати для миру

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія боїться можливого постачання Україні американських ракет Tomahawk.

Про це він сказав у відеозверненні за підсумками розмови з президентом США Дональдом Трампом, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно я говорив із Президентом Трампом – і це вже вдруге цими днями. Детально працюємо з Америкою, щоб посилити нас – нашу ППО, усі наші можливості захисту: "петріоти" передусім, інші системи, також наші активні дії, нашу далекобійність. Ми бачимо та чуємо, що Росія боїться, що американці можуть дати нам "томагавки", це сигнал, що саме такий тиск може спрацювати для миру", - сказав Зеленський.

"Ми домовились із президентом Трампом, що наші команди, наші військові займатимуться всім тим, що ми обговорили. І в тому числі це стосується енергетики, газу. Я дякую. Розраховуємо на результат", - додав глава держави.

Нагадаємо, що в неділю, 12 жовтня, президент Володимир Зеленський вдруге за два дні поговорив телефоном зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

Читайте також: Зеленський вдруге за два дні поговорив із Трампом: "Розмова була дуже продуктивна"