86 підприємств холдингу "Технодинаміка" Ростеху залишаються поза санкціями, - ГУР

На порталі War&Sanctions з’явилися дані про 145 підприємств холдингу "Технодинаміка". Вони виробляють боєприпаси, безпілотники та ракети для армії РФ. 86 компаній залишаються без санкцій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ГУР МО України.

"Холдинг "Технодинаміка" відіграє ключову роль у виробництві артилерійських систем ствольної та реактивної артилерії, боєприпасів, порохів і вибухових речовин військового призначення.

Його підприємства також виготовляють безпілотні літальні апарати, пускові установки для крилатих ракет великої дальності, бронеплити, засоби індивідуального захисту, розробляють тренажери для військової авіації, парашутні системи й авіаційні двигуни.

Крім того, вони виконують ремонт і продовження терміну служби стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160", - йдеться в повідомленні.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У розвідці зазначають, що попри стратегічне значення холдингу для російського ВПК, 86 зі 145 підприємств залишаються поза санкціями країн санкційної коаліції. Серед них - виробники ключових компонентів для російських ракетних систем і бронетехніки:

АТ "Федеральний центр подвійних технологій "Союз" та АТ "Завод імені морозова" - розробники двигунів та твердого палива для комплексів "Тополь-м", "Ярс" і "Іскандер";

АТ "Ленінградський механічний завод імені Карла Лібкнехта" - виробник бронебійно-підкаліберних снарядів для гладкоствольних гармат російських танків, зокрема на платформі "Армата";

АТ "Уфімське агрегатне виробниче об’єднання" - виробник комплектуючих для ракет Х-101 та Х-59М2 / Х-59М2А;

АТ "Машинобудівний завод "Штамп" імені Ваннікова" - виробник головних частин до реактивних снарядів РСЗВ "Град" і "Торнадо-Г", корпусів авіаційних бомб, єдиний у РФ виробник ланок патронних стрічок до артилерійських пострілів калібрів 23 мм, 30 мм і 40 мм.

"Сьогодні оприлюднено інформацію з ідентифікаційними даними підприємств, що входять до складу "Ростєху": їхні функції в холдингу, схему зв’язків і підпорядкування, а також відомості про накладені санкції.

ГУР МО України наголошує, що системно продовжує викривати учасників і структури російського ВПК. Ці дані допоможуть відповідальному бізнесу перевіряти контрагентів і відмовлятися від співпраці з компаніями, які забезпечують війну.

Узгоджені санкційні дії партнерів ускладнять логістику, знизять темпи виробництва озброєнь, позбавлять РФ технологічної автономії та скоротять фінансові ресурси для ведення агресії", - зазначили у розвідці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія відчуває наслідки далекобійних санкцій — дефіцит пального сягнув 20%, - Зеленський