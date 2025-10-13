РУС
86 предприятий холдинга "Технодинамика" Ростеха остаются вне санкций, - ГУР

Российский холдинг "Технодинамика": 145 предприятий в новом списке ГУР

На портале War&Sanctions появились данные о 145 предприятиях холдинга "Технодинамика". Они производят боеприпасы, беспилотники и ракеты для армии РФ. 86 компаний остаются без санкций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ГУР МО Украины.

"Холдинг "Технодинамика" играет ключевую роль в производстве артиллерийских систем ствольной и реактивной артиллерии, боеприпасов, порохов и взрывчатых веществ военного назначения.

Его предприятия также изготавливают беспилотные летательные аппараты, пусковые установки для крылатых ракет большой дальности, бронеплиты, средства индивидуальной защиты, разрабатывают тренажеры для военной авиации, парашютные системы и авиационные двигатели.

Кроме того, они выполняют ремонт и продление срока службы стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160", - говорится в сообщении.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В разведке отмечают, что несмотря на стратегическое значение холдинга для российского ВПК, 86 из 145 предприятий остаются вне санкций стран санкционной коалиции. Среди них - производители ключевых компонентов для российских ракетных систем и бронетехники:

  • АО "Федеральный центр двойных технологий "Союз" и АО "Завод имени Морозова" - разработчики двигателей и твердого топлива для комплексов "Тополь-м", "Ярс" и"Искандер";
  • АО "Ленинградский механический завод имени Карла Либкнехта" - производитель бронебойно-подкалиберных снарядов для гладкоствольных пушек российских танков, в частности на платформе "Армата";
  • АО "Уфимское агрегатное производственное объединение" - производитель комплектующих для ракет Х-101 и Х-59М2/Х-59М2А;
  • АО "Машиностроительный завод "Штамп" имени Ванникова" - производитель головных частей к реактивным снарядам РСЗО"Град" и "Торнадо-Г", корпусов авиационных бомб, единственный в РФ производитель звеньев патронных лент к артиллерийским выстрелам калибров 23 мм, 30 мм и 40 мм.

"Сегодня обнародована информация с идентификационными данными предприятий, входящих в состав "Ростеха": их функции в холдинге, схему связей и подчинения, а также сведения о наложенных санкциях.

ГУР МО Украины отмечает, что системно продолжает разоблачать участников и структуры российского ВПК. Эти данные помогут ответственному бизнесу проверять контрагентов и отказываться от сотрудничества с компаниями, которые обеспечивают войну.

Согласованные санкционные действия партнеров усложнят логистику, снизят темпы производства вооружений, лишат РФ технологической автономии и сократят финансовые ресурсы для ведения агрессии", - отметили в разведке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия ощущает последствия дальнобойных санкций - дефицит топлива достиг 20%, - Зеленский

россия (97670) санкции (11928) ГУР (620)
Висловити глибоку стурбованість.
13.10.2025 08:58 Ответить
І занепокоєння.
13.10.2025 09:27 Ответить
Таке враження , що всьому винна Європа та США, а влада риго-зелених біла і пухнаста, яка переслідує опозицію і патріотів знищуючи українську націю. А не задумувались, може із себе потрібно розпочинати! Чому до сих пір проросійські сили при владі? Чому комфортно почуває себе секта УПЦ, чому відсутній військовий міністр оборони?
13.10.2025 09:32 Ответить
а Оманська Гнида ввела проти них санкції ? - ні ..то якого хера очікувати від ЄС і США

у вас є потужні зельоні фламіндічі
13.10.2025 10:42 Ответить
Не пройшло і 3,5 років як нарешті ГУР МО вичислило основних виробників кацапської зброї...
13.10.2025 14:14 Ответить
 
 