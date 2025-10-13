86 предприятий холдинга "Технодинамика" Ростеха остаются вне санкций, - ГУР

На портале War&Sanctions появились данные о 145 предприятиях холдинга "Технодинамика". Они производят боеприпасы, беспилотники и ракеты для армии РФ. 86 компаний остаются без санкций.

"Холдинг "Технодинамика" играет ключевую роль в производстве артиллерийских систем ствольной и реактивной артиллерии, боеприпасов, порохов и взрывчатых веществ военного назначения.

Его предприятия также изготавливают беспилотные летательные аппараты, пусковые установки для крылатых ракет большой дальности, бронеплиты, средства индивидуальной защиты, разрабатывают тренажеры для военной авиации, парашютные системы и авиационные двигатели.

Кроме того, они выполняют ремонт и продление срока службы стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160", - говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что несмотря на стратегическое значение холдинга для российского ВПК, 86 из 145 предприятий остаются вне санкций стран санкционной коалиции. Среди них - производители ключевых компонентов для российских ракетных систем и бронетехники:

АО "Федеральный центр двойных технологий "Союз" и АО "Завод имени Морозова" - разработчики двигателей и твердого топлива для комплексов "Тополь-м", "Ярс" и"Искандер";

АО "Ленинградский механический завод имени Карла Либкнехта" - производитель бронебойно-подкалиберных снарядов для гладкоствольных пушек российских танков, в частности на платформе "Армата";

АО "Уфимское агрегатное производственное объединение" - производитель комплектующих для ракет Х-101 и Х-59М2/Х-59М2А;

АО "Машиностроительный завод "Штамп" имени Ванникова" - производитель головных частей к реактивным снарядам РСЗО"Град" и "Торнадо-Г", корпусов авиационных бомб, единственный в РФ производитель звеньев патронных лент к артиллерийским выстрелам калибров 23 мм, 30 мм и 40 мм.

"Сегодня обнародована информация с идентификационными данными предприятий, входящих в состав "Ростеха": их функции в холдинге, схему связей и подчинения, а также сведения о наложенных санкциях.

ГУР МО Украины отмечает, что системно продолжает разоблачать участников и структуры российского ВПК. Эти данные помогут ответственному бизнесу проверять контрагентов и отказываться от сотрудничества с компаниями, которые обеспечивают войну.

Согласованные санкционные действия партнеров усложнят логистику, снизят темпы производства вооружений, лишат РФ технологической автономии и сократят финансовые ресурсы для ведения агрессии", - отметили в разведке.

