Россия ощущает последствия дальнобойных санкций - дефицит топлива достиг 20%, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за ударов Украины Россия испытывает последствия войны - дефицит топлива.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на вечернее обращение президента.

"Украина достигает действительно значительных вещей, и в частности наши дальнобойные санкции против России это демонстрируют. По нашим данным, дефицит топлива в России уже идет к показателю в 20% - это то, что касается бензина у них. Они уже используют и резервы дизеля, которые берегли на черный день.

Путину много раз предлагали закончить войну или хотя бы прекратить огонь. Он отверг все предложения - наши предложения, американские предложения. Именно поэтому вполне справедливо, что Россия должна чувствовать полную цену войны. Производители оружия это обеспечивают. Наши дальнобойные удары стали более точными. Партнеры готовят новые санкционные решения, и работаем, в частности, в тех санкционных направлениях, которые ранее часто получали меньше внимания", - отметил Зеленский.

Также читайте: После украинских ударов страна-бензоколонка не продает, а импортирует бензин, - Зеленский

+6
..."вечірнє звернення президента."
Вечірня казока для лохів.
08.10.2025 21:16 Ответить
+3
путлєр на Валдаї сказав - боляче але не смертельно - потрібно ше бити
08.10.2025 21:17 Ответить
+2
якби не твої голубі фламіндічі далекобійні то цього б не було
08.10.2025 21:20 Ответить
..."вечірнє звернення президента."
Вечірня казока для лохів.
08.10.2025 21:16 Ответить
путлєр на Валдаї сказав - боляче але не смертельно - потрібно ше бити
08.10.2025 21:17 Ответить
якби не твої голубі фламіндічі далекобійні то цього б не було
08.10.2025 21:20 Ответить
Да чхати Росія хотіла на твою "ціну війни". У них більше ста НПЗ, а також Белорусь і Казахстан під боком.
08.10.2025 21:24 Ответить
і попит на більше ста НПЗ - так що будь чхати пішки
08.10.2025 21:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=uECOQyZE6Tk
команда ПРиОПУшного МАРОДЕРАТУ знову "кличе"на картонні майдани? СБУ Малюка знов у грі на боці ОПУмародерату.
08.10.2025 21:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6QiE6qt_GSo

Й знову ОПУ з Эрмакозэлэй в ярости
08.10.2025 21:46 Ответить
08.10.2025 21:57 Ответить
Дід Панас щовечора був більш переконливий, ніж оце.

Рубрика "Цікаво":
Цікаво, а якщо б замість БПЛА з БЧ в (50-100)кг на НПЗ чи нафтосховище (etc.) прилетіла б ракета з БЧ (300-1200)кг, то на скільки б більшим був дефіцит пального на московії?
От тільки всі вітчизняні ракетні програми якесь падло зупинило ще у 2020-му...
08.10.2025 21:34 Ответить
У України взагалі всі НПЗ вибиті, і свого видобутку немає. І нічого - не вмерла.
Тому до одного місця підраховувати кожен відсоточек.
08.10.2025 21:35 Ответить
Пока Путін не буде ссаться в Москві по бомбосховищах, до жопи твої удари. Найбільши НПЗ - Омський... Поки по всій РФ не будуть оголошувать тривогу, коли в нас активна хоча би одна установка балістичних ракет....
показать весь комментарий
