Россия ощущает последствия дальнобойных санкций - дефицит топлива достиг 20%, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за ударов Украины Россия испытывает последствия войны - дефицит топлива.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на вечернее обращение президента.
"Украина достигает действительно значительных вещей, и в частности наши дальнобойные санкции против России это демонстрируют. По нашим данным, дефицит топлива в России уже идет к показателю в 20% - это то, что касается бензина у них. Они уже используют и резервы дизеля, которые берегли на черный день.
Путину много раз предлагали закончить войну или хотя бы прекратить огонь. Он отверг все предложения - наши предложения, американские предложения. Именно поэтому вполне справедливо, что Россия должна чувствовать полную цену войны. Производители оружия это обеспечивают. Наши дальнобойные удары стали более точными. Партнеры готовят новые санкционные решения, и работаем, в частности, в тех санкционных направлениях, которые ранее часто получали меньше внимания", - отметил Зеленский.
Вечірня казока для лохів.
команда ПРиОПУшного МАРОДЕРАТУ знову "кличе"на картонні майдани? СБУ Малюка знов у грі на боці ОПУмародерату.
Й знову ОПУ з Эрмакозэлэй в ярости
Рубрика "Цікаво":
Цікаво, а якщо б замість БПЛА з БЧ в (50-100)кг на НПЗ чи нафтосховище (etc.) прилетіла б ракета з БЧ (300-1200)кг, то на скільки б більшим був дефіцит пального на московії?
От тільки всі вітчизняні ракетні програми якесь падло зупинило ще у 2020-му...
Тому до одного місця підраховувати кожен відсоточек.