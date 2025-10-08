Россия ощущает последствия дальнобойных санкций - дефицит топлива достиг 20%, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за ударов Украины Россия испытывает последствия войны - дефицит топлива.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на вечернее обращение президента.

"Украина достигает действительно значительных вещей, и в частности наши дальнобойные санкции против России это демонстрируют. По нашим данным, дефицит топлива в России уже идет к показателю в 20% - это то, что касается бензина у них. Они уже используют и резервы дизеля, которые берегли на черный день.

Путину много раз предлагали закончить войну или хотя бы прекратить огонь. Он отверг все предложения - наши предложения, американские предложения. Именно поэтому вполне справедливо, что Россия должна чувствовать полную цену войны. Производители оружия это обеспечивают. Наши дальнобойные удары стали более точными. Партнеры готовят новые санкционные решения, и работаем, в частности, в тех санкционных направлениях, которые ранее часто получали меньше внимания", - отметил Зеленский.

