Росія відчуває наслідки далекобійних санкцій — дефіцит пального сягнув 20%, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що через удари України Росія відчуває наслідки війни — дефіцит пального.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на вечірнє звернення президента.
"Україна досягає справді значних речей, і зокрема наші далекобійні санкції проти Росії це демонструють. За нашими даними, дефіцит пального в Росії вже йде до показника у 20 % – це те, що стосується бензину в них. Вони вже використовують і резерви дизеля, які берегли на чорний день.
Путіну багато разів пропонували закінчити війну або хоча б припинити вогонь. Він відкинув усі пропозиції – наші пропозиції, американські пропозиції. Саме тому цілком справедливо, що Росія повинна відчувати повну ціну війни. Виробники зброї це забезпечують. Наші далекобійні удари стали точнішими. Партнери готують нові санкційні рішення, і працюємо, зокрема, у тих санкційних напрямах, які раніше часто отримували менше уваги", - зазначив Зеленський.
Вечірня казока для лохів.
команда ПРиОПУшного МАРОДЕРАТУ знову "кличе"на картонні майдани? СБУ Малюка знов у грі на боці ОПУмародерату.
Й знову ОПУ з Эрмакозэлэй в ярости
Рубрика "Цікаво":
Цікаво, а якщо б замість БПЛА з БЧ в (50-100)кг на НПЗ чи нафтосховище (etc.) прилетіла б ракета з БЧ (300-1200)кг, то на скільки б більшим був дефіцит пального на московії?
От тільки всі вітчизняні ракетні програми якесь падло зупинило ще у 2020-му...
Тому до одного місця підраховувати кожен відсоточек.