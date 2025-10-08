УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8963 відвідувача онлайн
Новини Удари СБС по російських нафтових об’єктах Удари по РФ Удари по нафтопортах РФ
583 11

Росія відчуває наслідки далекобійних санкцій — дефіцит пального сягнув 20%, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що через удари України Росія відчуває наслідки війни — дефіцит пального.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на вечірнє звернення президента.

"Україна досягає справді значних речей, і зокрема наші далекобійні санкції проти Росії це демонструють. За нашими даними, дефіцит пального в Росії вже йде до показника у 20 % – це те, що стосується бензину в них. Вони вже використовують і резерви дизеля, які берегли на чорний день.

Путіну багато разів пропонували закінчити війну або хоча б припинити вогонь. Він відкинув усі пропозиції – наші пропозиції, американські пропозиції. Саме тому цілком справедливо, що Росія повинна відчувати повну ціну війни. Виробники зброї це забезпечують. Наші далекобійні удари стали точнішими. Партнери готують нові санкційні рішення, і працюємо, зокрема, у тих санкційних напрямах, які раніше часто отримували менше уваги", - зазначив Зеленський.

Також читайте: Після українських ударів країна-бензоколонка не продає, а імпортує бензин, - Зеленськй

Автор: 

бензин (1284) Зеленський Володимир (25736) росія (68280) санкції (12813)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
..."вечірнє звернення президента."
Вечірня казока для лохів.
показати весь коментар
08.10.2025 21:16 Відповісти
+3
путлєр на Валдаї сказав - боляче але не смертельно - потрібно ше бити
показати весь коментар
08.10.2025 21:17 Відповісти
+2
якби не твої голубі фламіндічі далекобійні то цього б не було
показати весь коментар
08.10.2025 21:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
..."вечірнє звернення президента."
Вечірня казока для лохів.
показати весь коментар
08.10.2025 21:16 Відповісти
путлєр на Валдаї сказав - боляче але не смертельно - потрібно ше бити
показати весь коментар
08.10.2025 21:17 Відповісти
якби не твої голубі фламіндічі далекобійні то цього б не було
показати весь коментар
08.10.2025 21:20 Відповісти
Да чхати Росія хотіла на твою "ціну війни". У них більше ста НПЗ, а також Белорусь і Казахстан під боком.
показати весь коментар
08.10.2025 21:24 Відповісти
і попит на більше ста НПЗ - так що будь чхати пішки
показати весь коментар
08.10.2025 21:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=uECOQyZE6Tk
команда ПРиОПУшного МАРОДЕРАТУ знову "кличе"на картонні майдани? СБУ Малюка знов у грі на боці ОПУмародерату.
показати весь коментар
08.10.2025 21:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6QiE6qt_GSo

Й знову ОПУ з Эрмакозэлэй в ярости
показати весь коментар
08.10.2025 21:46 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2025 21:57 Відповісти
Дід Панас щовечора був більш переконливий, ніж оце.

Рубрика "Цікаво":
Цікаво, а якщо б замість БПЛА з БЧ в (50-100)кг на НПЗ чи нафтосховище (etc.) прилетіла б ракета з БЧ (300-1200)кг, то на скільки б більшим був дефіцит пального на московії?
От тільки всі вітчизняні ракетні програми якесь падло зупинило ще у 2020-му...
показати весь коментар
08.10.2025 21:34 Відповісти
У України взагалі всі НПЗ вибиті, і свого видобутку немає. І нічого - не вмерла.
Тому до одного місця підраховувати кожен відсоточек.
показати весь коментар
08.10.2025 21:35 Відповісти
Пока Путін не буде ссаться в Москві по бомбосховищах, до жопи твої удари. Найбільши НПЗ - Омський... Поки по всій РФ не будуть оголошувать тривогу, коли в нас активна хоча би одна установка балістичних ракет....
показати весь коментар
08.10.2025 21:42 Відповісти
 
 