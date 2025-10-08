Росія відчуває наслідки далекобійних санкцій — дефіцит пального сягнув 20%, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що через удари України Росія відчуває наслідки війни — дефіцит пального.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на вечірнє звернення президента.

"Україна досягає справді значних речей, і зокрема наші далекобійні санкції проти Росії це демонструють. За нашими даними, дефіцит пального в Росії вже йде до показника у 20 % – це те, що стосується бензину в них. Вони вже використовують і резерви дизеля, які берегли на чорний день.

Путіну багато разів пропонували закінчити війну або хоча б припинити вогонь. Він відкинув усі пропозиції – наші пропозиції, американські пропозиції. Саме тому цілком справедливо, що Росія повинна відчувати повну ціну війни. Виробники зброї це забезпечують. Наші далекобійні удари стали точнішими. Партнери готують нові санкційні рішення, і працюємо, зокрема, у тих санкційних напрямах, які раніше часто отримували менше уваги", - зазначив Зеленський.

