Новини Обстріли Запорізької області
Рашисти атакували дроном цивільне авто на Запоріжжі: загинули чоловік та дружина

Двоє людей загинуло у Преображенці. РФ атакувала дроном авто

Російські окупанти атакували дроном цивільне авто у Преображенці на Запоріжжі.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Так, внаслідок російського удару на місці загинув 53-річний чоловік, його 50-річна дружина померла від отриманих поранень.

обстріл (31336) Запорізька область (4187) Пологівський район (175) Преображенка (4)
******** рашистські...
13.10.2025 09:25 Відповісти
Йбн кцпня!
13.10.2025 09:25 Відповісти
 
 