Ворог атакував Харків дроном, пошкоджено гуртожиток та автівки (оновлено). ФОТО

Зранку 13 жовтня у Харкові пролунав вибух у центральній частині Київського району міста.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Стався вибух у центральній частині Київського району міста, у житловій забудові, у будинках вибиті шибки. Причини вибуху встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Харків знову під обстрілом: у місті пролунало кілька вибухів

Повітряні сили після 9 години повідомляли про швидкісну ціль на північний схід Харківщини. Чи була загроза безпосередньо для Харкова та чи пов'язаний вибух із ворожим обстрілом наразі не відомо.

Оновлена інформація

Як згодом повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ворог завдав удару БпЛА по Київському району Харкова.

"Пошкоджено скління вікон гуртожитку та 2 цивільні автомобілі. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила", - йдеться у повідомленні.

На місці працюють підрозділи ДСНС.