Глава дипломатії ЄС Каллас прибула до Києва: Українці надихають світ своєю мужністю

До Києва прибула Верховна представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у її дописі у соцмережі Х.

"Українці надихають світ своєю мужністю. Їхня стійкість вимагає нашої повної підтримки. Сьогодні я перебуваю в Києві для переговорів щодо фінансової та військової підтримки, безпеки енергетичного сектору України та притягнення Росії до відповідальності за її воєнні злочини", - написала Каллас.

