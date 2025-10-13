Глава дипломатії ЄС Каллас прибула до Києва: Українці надихають світ своєю мужністю
До Києва прибула Верховна представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у її дописі у соцмережі Х.
"Українці надихають світ своєю мужністю. Їхня стійкість вимагає нашої повної підтримки. Сьогодні я перебуваю в Києві для переговорів щодо фінансової та військової підтримки, безпеки енергетичного сектору України та притягнення Росії до відповідальності за її воєнні злочини", - написала Каллас.
Топ коментарі
+3 Djohn Vendetta
показати весь коментар13.10.2025 10:30 Відповісти Посилання
+2 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар13.10.2025 10:30 Відповісти Посилання
+1 Yriii Yriii #538882
показати весь коментар13.10.2025 10:28 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В Спаський
Реєстрація: 26.09.2025
Загоним пулю в лоб,
Отребью человечества
Сколотим крепкий гроб!
Дійсно, за допомогу українці вдячні, але але але...