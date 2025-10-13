УКР
Глава дипломатії ЄС Каллас прибула до Києва: Українці надихають світ своєю мужністю

Кая Каллас прибула до Києва

До Києва прибула Верховна представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у її дописі у соцмережі Х.

"Українці надихають світ своєю мужністю. Їхня стійкість вимагає нашої повної підтримки. Сьогодні я перебуваю в Києві для переговорів щодо фінансової та військової підтримки, безпеки енергетичного сектору України та притягнення Росії до відповідальності за її воєнні злочини",  - написала Каллас.

Топ коментарі
+3
О Боже..Сьогодні буде дуже потужні незламні слова від цієї панянки
показати весь коментар
13.10.2025 10:30 Відповісти
+2
чергова порція ,навіть не лапші ,на вуха українців .Скільки ж вже за 4- ри роки кровопролитної рашистської війни, лицемірні європейські "інвест няні куйла" на3,14зділи пустопорожніх обіцянок українському народові???
показати весь коментар
13.10.2025 10:30 Відповісти
+1
а чоловік в неї є , фото йому не сподобається
показати весь коментар
13.10.2025 10:28 Відповісти
