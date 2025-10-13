Глава дипломатии ЕС Каллас прибыла в Киев: Украинцы вдохновляют мир своим мужеством

В Киев прибыла Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ее сообщении в соцсети Х.

"Украинцы вдохновляют мир своим мужеством. Их стойкость требует нашей полной поддержки. Сегодня я нахожусь в Киеве для переговоров по финансовой и военной поддержке, безопасности энергетического сектора Украины и привлечения России к ответственности за ее военные преступления", - написала Каллас.

