Глава дипломатии ЕС Каллас прибыла в Киев: Украинцы вдохновляют мир своим мужеством

Кая Каллас прибыла в Киев

В Киев прибыла Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ее сообщении в соцсети Х.

"Украинцы вдохновляют мир своим мужеством. Их стойкость требует нашей полной поддержки. Сегодня я нахожусь в Киеве для переговоров по финансовой и военной поддержке, безопасности энергетического сектора Украины и привлечения России к ответственности за ее военные преступления", - написала Каллас.

+3
О Боже..Сьогодні буде дуже потужні незламні слова від цієї панянки
показать весь комментарий
13.10.2025 10:30 Ответить
+2
чергова порція ,навіть не лапші ,на вуха українців .Скільки ж вже за 4- ри роки кровопролитної рашистської війни, лицемірні європейські "інвест няні куйла" на3,14зділи пустопорожніх обіцянок українському народові???
показать весь комментарий
13.10.2025 10:30 Ответить
+1
а чоловік в неї є , фото йому не сподобається
показать весь комментарий
13.10.2025 10:28 Ответить
Нарід готовий помрати за Європу.
показать весь комментарий
13.10.2025 11:22 Ответить
Немає і не було у світі більших пустопорожніх патякал за мішелі-борелі- (пі)фондерляйени-каїкаласи... і, звісно ж - тут самі здогадаємося.
показать весь комментарий
13.10.2025 10:32 Ответить
Чемодан вокзал раша, монголоід 😂😂😂
В Спаський
Реєстрація: 26.09.2025
показать весь комментарий
13.10.2025 11:20 Ответить
Помітили що вже перестали й говорити про гарантії безпеки й коаліцію охочих?) Поступово привчають до думки про сталевого дикобраза.
показать весь комментарий
13.10.2025 10:43 Ответить
Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отребью человечества
Сколотим крепкий гроб!
показать весь комментарий
13.10.2025 11:02 Ответить
Надихають українці... На що? Українці своєю кров'ю захищають світ від рашизму. Коли ж світ надихнеться надати таку допомогу, щоб дійсно перемогти рашку!? Я вже не кажу про військову участь. Четвертий рік світ спонсує війну, торгуючи з агресором. Світ отримує кроваві гроші.
Дійсно, за допомогу українці вдячні, але але але...
показать весь комментарий
13.10.2025 11:15 Ответить
Який толк може бути з баби.
показать весь комментарий
13.10.2025 11:24 Ответить
До сраки та каллас, до сраки її приїзд і до сраки те єс. Щось останнім часом мовчать про вступ до нато
показать весь комментарий
13.10.2025 11:44 Ответить
 
 